«Глубокий задел для стратегического партнёрства»: чего ждать от первого в истории саммита Россия — Африка

23—24 октября в Сочи пройдёт саммит Россия — Африка под сопредседательством российского лидера Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, сообщают в Кремле. Отмечается, что это «первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня». Путин также проведёт ряд двусторонних встреч, на которых обсудит с африканскими партнёрами «широкий круг вопросов международной повестки дня», в том числе «укрепление региональной стабильности». Как отмечают эксперты, саммит создаст глубокий задел для стратегического партнёрства Москвы со странами Африки. По мнению аналитиков, стороны обсудят урегулирование спора вокруг эфиопской плотины, строительство Центра ядерной науки и технологий в Руанде, а также перспективы экономического, гуманитарного и военно-технического сотрудничества.

Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита «Россия – Африка» на улице Сочи РИА Новости © Артур Лебедев

Саммит Россия — Африка пройдёт в Сочи 23—24 октября под сопредседательством президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций», — говорится в заявлении пресс-службы российского лидера.

В рамках саммита пройдёт экономический форум, в котором примут участие более 200 глав компаний, министров ключевых отраслей и представителей экспертного сообщества из РФ и стран Африки.

Отмечается, что особое внимание на саммите уделят «состоянию и перспективам отношений» России со странами Африканского континента, включая развитие партнёрства «в политической, экономической, технической и культурной областях».

«Предполагается обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая совместное противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление региональной стабильности», — сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи ожидается принятие политической декларации «по основным направлениям российско-африканского сотрудничества».

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что саммит посетят высокопоставленные представители 43 африканских стран.

«На саммит приедут главы государств и правительств 43 африканских стран, всего 54 страны. Сорок три будут представлены на высшем уровне, это уже само по себе является знаковым показателем», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Он также уточнил, что 11 государств будут представлены на уровне вице-президентов, глав МИД или послов.

По словам Ушакова, на полях саммита Владимир Путин проведёт также ряд двусторонних встреч.

«Путин проведёт ряд двусторонних встреч, которые заранее согласованы. Мы планируем, что каждая встреча будет длиться порядка 30—45 минут, несколько государств мы примем, с учётом того, что в этом году мы уже принимали с визитами несколько представителей Африканского континента. Сейчас эта работа продолжится в ходе саммита», — цитирует российского лидера ТАСС.

Ушаков уточнил, что на 23 октября, помимо переговоров с египетским президентом, запланированы отдельные встречи с лидерами Намибии, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Уганды, Нигерии, ЮАР, а также с премьер-министром Эфиопии и председателем Суверенного совета Республики Судан.

Помощник главы России также отметил, что с лидерами этих государств будут осуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, международной проблематики, включая урегулирование региональных конфликтов на континенте. При этом Ушаков добавил, что президент РФ планирует отдельно поговорить с руководителями всех 43 стран в формате «на ногах».

«Позитивная тенденция»

Значимость предстоящего саммита отметил как президент России, так и лидер Египта.

Владимир Путин назвал мероприятие «беспрецедентным и знаковым событием». По его словам, это «первая полноформатная встреча на высшем уровне», в которой примут участие лидеры государств Африканского континента и руководители ведущих региональных объединений. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Сегодня развитие и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями — в числе российских внешнеполитических приоритетов», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что идея организовать саммит Россия — Африка появилась давно, однако потребовались время и значительная подготовка, чтобы мероприятие стало «отправной точкой для выстраивания справедливых партнёрских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес».

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, заявил, что саммит является первым в своём роде в период крупных глобальных и международных преобразований. Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия — Фонда Росконгресс.

Вид на Йоханнесбург

AFP

© Mujahid Safodien

По словам египетского лидера, существуют «широкие перспективы сотрудничества» между африканскими странами и Россией. Он также отметил, что правительства стран Африки и её народы «подтверждают свою решимость» к сотрудничеству для установления взаимовыгодных отношений.

По мнению африканиста, старшего научного сотрудника РИСИ Алексея Андреева, предстоящий саммит «безусловно имеет колоссальное значение» как для африканских стран, так и для самой России «в политическом и экономическом смысле».

«Для российской стороны в условиях обострения отношений с Западом и его санкционной политики укрепление связей с государствами Африканского континента является крайне позитивной тенденцией. Страны Африки, в свою очередь, ценят принцип, которому придерживается РФ: африканским проблемам — африканское решение. Ведь Россия не участвовала в сильнейшем политическом давлении, которое западные страны оказывают на континент», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Расширение разнопланового сотрудничества»

Как отмечает пресс-служба Кремля, 23 октября лидеры России и Египта откроют экономический форум, в котором примут участие официальные лица РФ и африканских стран, а также представители крупного бизнеса.

Кроме того, Путин и Сиси проведут в этот день рабочий завтрак с главами государств и ведущих региональных организаций Африканского континента, сообщил помощник российского лидера журналистам.

«Ключевая тема этого ланча, рабочего завтрака — обсудить перспективы сотрудничества данных крупнейших региональных организаций, африканских государств с нашим Евразийским экономическим союзом. С этой идеей выступил наш ЕврАзЭС», — приводит слова Ушакова ТАСС.

По данным организаторов форума, с 2001 года товарооборот между Россией и странами Африки увеличился с $5 млрд до $20,4 млрд.

Эксперты отмечают, что российская сторона заинтересована в наращивании сотрудничества в сфере сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых и переработке природного сырья.

В рамках деловой программы экономического форума Россия — Африка стороны обсудят также развитие взаимодействия в гуманитарной и социальной сферах. По словам министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, Москва ожидает «дальнейшего расширения разнопланового сотрудничества» по этому направлению.

«Сейчас прорабатываются возможности и пути увеличения уже в ближайшие годы числа студентов из государств Африканского континента в российских вузах», — заявил Котюков.

Кроме того, Россия и Руанда планируют подписать на полях саммита межправительственное соглашение о строительстве в этой африканской стране Центра ядерной науки и технологий, заявил Юрий Ушаков.

Как отмечает Алексей Андреев, стороны могут обсудить детали этой сделки в ходе форума.

«Руанда демонстрирует колоссальные успехи в научно-технической сфере, создавая массу инноваций и представляя площадку для общеконтинентальных мероприятий по этому направлению», — констатировал эксперт.

Алексей Андреев также предположил, что стороны на саммите обсудят и вопросы здравоохранения. Эксперт напомнил, что российские специалисты сыграли ключевую роль в остановке распространения лихорадки Эбола в Гвинее.

«Кроме того, в этой стране работают микробиологические лаборатории России, что является перспективным направлением двустороннего сотрудничества, которое может послужить примером для других стран Африки», — подчеркнул эксперт.

«Выступить посредником»

Как отмечают эксперты, на саммите будет уделяться особое внимание политическим вопросам. В частности, в ходе предстоящей встречи Владимира Путина с лидерами Египта, Эфиопии и Судана речь может зайти об урегулировании проблемы возведения эфиопской плотины.

Река Голубой Нил

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В преддверии саммита министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил в интервью РИА Новости, что Россия, которая всегда выступает за соблюдение положений международного права, способна помочь урегулировать спор между Каиром, Аддис-Абебой и Хартумом о запуске эфиопской плотины «Ан-Нахда» («Возрождение»). По его словам, речь в данном случае идёт о судьбах 245 млн человек.

Напомним, Эфиопия уже на протяжении семи лет занимается реализацией этого масштабного проекта на Голубом Ниле. Однако эксперты отмечают, что запуск плотины приведёт к существенной нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. Три государства неоднократно проводили встречи, чтобы решить эту проблему, однако им так и не удалось договориться по вопросам распределения воды и запуска нового объекта. После того как очередные переговоры не увенчались успехом, Каир призвал международное сообщество выступить посредником в урегулировании спора.

Как отмечает Алексей Андреев, вопрос посредничества России в конфликте стал ещё более актуален, поскольку после переворота в Судане республика «выпала из переговоров» по урегулированию спора.

«Москва имеет хорошие отношения со всеми сторонами и могла бы выступить посредником в решении этого вопроса. Однако получит ли ситуация такое развитие, зависит от эфиопского руководства: необходимо, чтобы Аддис-Абеба согласилась на участие в конфликте третьих стран», — пояснил аналитик.

Безопасность Африканского континента

Ключевой темой двусторонних встреч Владимира Путина со своими коллегами на саммите Россия — Африка будет обеспечение безопасности на Африканском континенте, считают аналитики.

Несколькими днями ранее российский президент сообщил о готовности Москвы помочь Африке в борьбе с боевиками. Об этом он заявил в беседе с ТАСС. По его словам, вооружённые силы и органы правопорядка ряда африканских стран «не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи».

Путин также отметил, что российская сторона намерена продолжить «курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством».

Солдаты Африканского союза из Бурунди

AFP

© Mohamed Abdiwanhab

Владимир Путин также отметил активное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) со странами Африки.

«Инициаторами (сотрудничества. — RT) зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок», — цитирует российского президента ТАСС.

Лидер России также добавил, что в настоящее время «действуют соглашения о ВТС с более чем тридцатью африканскими странами», которым РФ поставляет «широкую номенклатуру вооружений и техники».

По мнению Алексея Андреева, система безопасности в Африке является крайне неустойчивой, поэтому страны континента нуждаются в российской поддержке.

«В Мали даже проходил сбор подписей среди населения за укрепление военно-технического сотрудничества с Россией. Свои голоса за эту инициативу отдали больше 10 млн местных жителей», — отметил эксперт.

Андреев также подчеркнул, что среди политических сил африканских государств есть много групп, которые поддерживают отношения с Россией в сфере ВТС.

Общий вид Банги — столицы Центральноафриканской Республики

Reuters

© Siegfried Modola

«Эти круги понимают, что Запад преследует в Африке исключительно свои экономические и геополитические интересы. Для них африканские страны — источник ресурсов. В то время как успех миссии России в ЦАР, одобренной ООН, стал примером для других государств континента», — заявил аналитик.

Россия и Африка имеют хороший задел для укрепления своего партнёрства в военно-технической сфере, полагает Андреев.

«Россия могла бы наращивать продажу качественных и недорогих вооружений странам Африки, а также увеличивать темпы обучения африканских военных», — сказал эксперт.

Резюмируя все аспекты предстоящего саммита, эксперты сошлись во мнении, что он станет началом нового этапа взаимовыгодного сотрудничества российской стороны с африканскими странами.