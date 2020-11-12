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"Глубокий раскол": в Москве оценили перемены с приходом Байдена
12 ноября 2020, 15:45 • 99 • Политика
Русофобские настроения за океаном могут усилиться
Никаких радикальных изменений в двусторонних отношениях РФ и США с приходом в Белый дом новой администрации не случится. В этом уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что демократ Джо Байден уже был в большой политике, занимая должность вице-президента при Бараке Обаме. Весьма вероятно, что и свою нынешнюю политику он будет вести тем же курсом.
"Каких-либо революционных перемен на ожидается",
– цитирует РИА "Новости" Лаврова. Дипломат лишь отметил, что окончание президентства Обамы было омрачено посеянной среди американцев русофобией, которая за последние 4 года при Дональде Трампе стала "частью политической культуры".
"Будет обидно, если Америка будет пытаться воссоединять нацию на такой русофобской основе",
– признал Лавров. При этом он указал на "глубокий раскол" в американском обществе, который подтвердили последние выборы. Но тут уж Россия ничего сделать не может, ей остается только наблюдать за происходящим в Соединенных Штатах.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победитель до сих пор не известен, хотя Байден считает себя новым лидером. В окружении Трампа сообщают, что он готов уступить кресло в Белом доме без длительной борьбы. Но перед уходом может лишить соперника первого внешнеполитического достижения.
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