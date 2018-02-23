Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Полицейский спешит на помощь": В Великобритании полисмен, не умеющий ...
«Синий кит» салафитов
Рейтинг Порошенко "ниже плинтуса": Шоколадного короля заменит газовая ...
"Северный поток-2" - это приговор
Главная / В мире

Глубины противостояния: как мировые державы делят Индийский океан

23 февраля 2018, 02:54  •  203 • В мире
Индия построит военную базу на Сейшелах в ответ на растущее присутствие Китая в регионе. Соответствующее соглашение, по данным британских СМИ, стороны подписали ещё в январе. Между тем этот шаг может усилить борьбу мировых держав за Индийский океан, считают эксперты. В регионе находится стратегически важная военная база США. Акваторией интересуются Турция, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. К чему может привести глобальное соперничество, выяснял RT.
 
Корабли ВМС Индии Reuters © Shailesh Andrade
 

22 февраля британская пресса сообщила, что Индия намерена построить военную базу на Сейшельских островах в Индийском океане. Соответствующее соглашение ещё 27 января 2018 года подписали представители двух стран. Согласно документу, заключённому сроком на 20 лет, Дели получит право создать военно-морскую базу и взлётно-посадочную полосу на острове Ассампшен. Кроме того, на Сейшелах разместится станция радиолокационного слежения Индии. Она будет собирать разведывательную информацию в близлежащих акваториях.

Ранее Индия построила военные базы на собственных Андаманских и Никобарских островах. Кроме того, в ходе февральского визита по странам Ближнего Востока премьер-министр Индии Нарендра Моди на пару дней задержался в Омане, где подписал соглашение, по которому индийские ВМС получили право использовать оманский порт Дукм на побережье Аравийского моря, а индийские ВВС — оманские авиабазы.

«Это укладывается в логику внешней политики Индии, потому что внимание Индии к Индийскому океану было приковано ещё в 1970—1980-е годы, — прокомментировал эти сообщения в интервью RT профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунёв. — Уже тогда Индия поставила задачу превратиться в ведущую державу Индийского океана».  

По словам эксперта, в трёх последних военно-морских стратегиях Индии этому региону уделяется особое внимание. Есть в этой политике и прямой экономический интерес, отмечает аналитик. Согласно данным индийского министерства судоходства, 95% объёмов всей внешней торговли Индии осуществляется через Индийский океан.

Индия активно сотрудничает с Сейшелами в области безопасности, оказывая островному государству помощь по линии военно-технического сотрудничества. Однако это не единственное государство Индийского океана, к которому приковано внимание Дели. Индия стремится развивать особые отношения со всеми странами региона — от стран Восточной Африки до Сингапура, а также с островными государствами (Сейшельские, Коморские и Мальдивские острова), Ираном, странами Персидского залива и Мьянмой.

По словам Лунёва, индийская позиция говорит о том, что во многих государствах региона присутствуют сильные диаспоры выходцев из Индии. В XIX веке британцы завозили рабочих из Индии во все города, находящиеся на побережье Индийского океана. Это привело к тому, что индийцы обрели влияние во многих прибрежных странах.

«До сих пор индийское присутствие сохраняется в ЮАР, на Маврикии, вплоть до Фиджи на Тихом океане», — отмечает эксперт. 

  • Сейшельские острова
  • globallookpress.com
  • © imago stock & people

Кроме того, подстёгивает индийскую активность концепция Индо-Тихоокеанского региона, выдвинутая в новой Стратегии национальной безопасности США. В документе утверждается, что Соединённые Штаты приветствуют Индию в качестве глобального игрока и ведущего стратегического партнёра на пространствах Индийского и Тихого океанов. Также, по словам Лунёва, эта концепция отражена и в официальных документах Австралии и Индонезии. Японское издание Nikkei в свою очередь подчёркивает, что идею антикитайского союза США, Индии, Австралии и Японии активно поддерживает администрация премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Новый соперник

«Насилие — основной способ решения проблем в США»: почему Трамп предложил вооружить учителей

«Индия очень недовольна активизацией Китая в Индийском океане, они искренне верят в знаменитую стратегию нити жемчуга, которая на самом деле разработана американцами. Согласно ей, китайцы якобы строят там военно-морские базы. Но никаких подтверждений этой информации нет», — отмечает Сергей Лунёв.

Однако эксперт подтверждает, что Китай и Пакистан — главные соперники Индии в регионе, тогда как с другими присутствующими там державами у Дели складываются неплохие отношения.

В 2017 году Китай открыл военно-морскую базу в Джибути на побережье Красного моря, которое относится к бассейну Индийского океана. Также, по словам Лунёва, КНР располагает станцией радиолокационного слежения в Мьянме. Других официальных военно-морских баз у Пекина в регионе нет, хотя его противники и пытаются утверждать обратное. В частности, западные эксперты говорят о возможности размещения китайской военной базы на территории пакистанского порта Гвадар.

Многие западные аналитики связывают недавний политический кризис на Мальдивских островах именно с китайско-индийским противостоянием. В ответ на объявление действующим президентом чрезвычайного положения и роспуск Верховного суда бывший мальдивский лидер Мохамед Нашид призвал Индию послать вооружённую миссию на Мальдивы. В свою очередь англоязычное китайское издание Global Times призвало Индию к сдержанности.

«Китай не будет вмешиваться во внутренние дела Мальдив, но это не означает, что Пекин останется в стороне, если Дели нарушит этот принцип. Если Индия в одностороннем порядке отправит войска на Мальдивы, Китай примет меры, чтобы остановить Дели», — подчёркивалось в статье Global Times.

"Морские котики" США учатся "русской закалке" на морозе в Норвегии

«Именно через Индийский океан идёт огромная часть современной международной торговли. Вообще международная торговля сегодня на 80% идёт с использованием морских перевозок, а Индийский океан — это прямой путь поставок китайских товаров в Европу, на территории Ближнего Востока и в страны Африки», — так охарактеризовал значение региона для Пекина в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Через Индийский океан проходит и морская часть инициативы Пекина «Один пояс — один путь».

Геостратегические приоритеты

«Индия стремится стать игроком номер один в Индийском океане, но ей этого не позволят, — утверждает Лунёв. — Слишком важен регион для многих держав по вопросам геостратегического и геоэкономического характера. Именно через Индийский океан идёт основной поток углеводородов из Персидского залива. Этот регион очень важен для Китая и Соединённых Штатов».

По данным Министерства энергетики США, в 2016 году через Индийский океан перевозилось 40 миллионов баррелей нефти в день, что чуть меньше половины глобального объёма поставок.

Закрепившись на Сейшелах, Индия станет третьей страной, обладающей военно-морской базой в Индийском океане, расположенной на серьёзном удалении от материкового побережья. Две другие — это Соединённые Штаты со стратегической базой на острове Диего-Гарсия прямо в центре океана и Франция, которая держит полуторатысячную группировку вооружённых сил на островах Реюньон и Майотта.

  • Американская военно-морская база Диего-Гарсия
  • © Commander, U.S. 7th Fleet / Flickr
"Это реально работает": Как самый богатый человек заработал миллиард долларов за день

Большая часть остальных военно-морских баз находится на побережье Красного моря и регионе Африканского Рога. Только на территории небольшого Джибути разместились китайская, японская, американская и французская военная базы. В конце 2017 года было достигнуто соглашение о строительстве в этой стране опорного пункта Саудовской Аравии. Ближайший союзник саудовцев в регионе — Объединённые Арабские Эмираты — располагают военной базой в Эритрее.

«Ключевой точкой становится Красное море и Суэцкий канал, — отмечает Егорченков. — Стремление приглядывать за этим районом наблюдается у ведущих мировых игроков — и европейцы, и американцы, и китайцы строят военные базы».

Пытается вернуться в регион после векового отсутствия и Турция. В 2017 году власти Судана отдали туркам в аренду на 99 лет порт Суакин на Красном море, в прошлом входивший в состав Османской империи. Ранее в том же году Анкара открыла тренировочный центр в соседнем Сомали. Также турецкое руководство активно пытается утвердиться как защитник мусульман-рохинья в восточной части Индийского океана — в Мьянме. Саудовская Аравия в свою очередь пытается разыграть исламскую карту в сочетании с финансовыми инструментами влияния.

«Саудовская Аравия активно использует дипломатию подкупа в отношении небольших мусульманских островных государств — Комор и Мальдив, пытаясь обойти регионального соперника — Иран», — отмечает в свою очередь в статье для издания The Diplomat преподаватель Национального оборонного колледжа Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

По его словам, помимо Индии и Китая за влияние на страны бассейна Индийского океана борются две группировки ближневосточных стран: Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет с одной стороны и Турция, Катар и Иран с другой.

«Обеспечить наши интересы»

В Нью-Йорке скончался князь Владимир Голицын

Согласно морской доктрине России на период до 2020 года, Индоокеанское региональное направление — одно из приоритетных и для нашей страны. Так, Россия стремится обеспечить своё военно-морское присутствие в Индийском океане.

«Во времена СССР не было ни одного дня, когда бы в Индийском океане не присутствовал советский военный корабль, отмечает Лунёв. — Потом внимание к нему было потеряно, и теперь оно восстанавливается. Это происходит именно из-за геостратегической важности региона, учитывая интерес к нему глобальных игроков современного мира — Индии, Китая и США, конкретных экономических интересов в регионе у нас не так много».  

  • Российский военный корабль «Маршал Шапошников» во время учений в Индийском океане
  • AFP
  • © SEBASTIAN D'SOUZA

Эксперт отмечает, что Россия регулярно проводит в Индийском океане совместные учения с Индией и готова к проведению манёвров в трёхстороннем формате с подключением китайских ВМС.

В ходе визита в Россию в ноябре 2017 года президент Судана Омар аль-Башир предложил России создать военную базу на Красном море, однако официальных заявлений от российской стороны на этот счёт не последовало.

«Пока разговор о том, чтобы открывать военные базы в Африке, не идёт, — утверждает Егорченков. — Думаю, что даже те объекты, которые есть у России в Сирии, позволяют контролировать зону Суэцкого канала. Современное вооружение — и ракетное, и авиационное — вполне способно обеспечить наши интересы в этом смысле».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

203
Источник
Похожие новости
23 февраля 2018, 09:39
В Нью-Йорке скончался князь Владимир Голицын
22 февраля 2018, 13:54
«Насилие — основной способ решения проблем в США»: почему Трамп предложил вооружить учителей
22 февраля 2018, 23:39
«Обесцвеченная красота»: премьера фильма-расследования RTД о вреде отбеливающих кремов

22 февраля 2018, 20:24
Бой с тенью: что стоит за массовой блокировкой пользователей в Twitter
22 февраля 2018, 23:54
В Словакии автомобиль протаранил группу детей, есть пострадавшие
23 февраля 2018, 12:54
"Полицейский спешит на помощь": В Великобритании полисмен, не умеющий плавать, спас утопающего
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 февраля 2018, 05:28
Мюнхенская конференция все
18 февраля 2018, 17:24
Вирусный видеоролик о выборах с призывом голосовать вызвал жаркое обсуждение в сети
19 февраля 2018, 20:54
Операция «Ремоторизация»: чем обернётся запрет на поставку в Россию украинских авиационных двигателей
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
17 февраля 2018, 00:54
13 человек нагнули всю Америку: Захарова высмеяла обвинения США во вмешательстве
19 февраля 2018, 17:54
Американцев на Олимпиаде в Пхенчхане раздразнили флагами Донбасса
16 февраля 2018, 15:09
Правительство России после выборов: Кто уйдет, а кто сохранит свои посты?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.