Глубины противостояния: как мировые державы делят Индийский океан

Индия построит военную базу на Сейшелах в ответ на растущее присутствие Китая в регионе. Соответствующее соглашение, по данным британских СМИ, стороны подписали ещё в январе. Между тем этот шаг может усилить борьбу мировых держав за Индийский океан, считают эксперты. В регионе находится стратегически важная военная база США. Акваторией интересуются Турция, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. К чему может привести глобальное соперничество, выяснял RT.

22 февраля британская пресса сообщила, что Индия намерена построить военную базу на Сейшельских островах в Индийском океане. Соответствующее соглашение ещё 27 января 2018 года подписали представители двух стран. Согласно документу, заключённому сроком на 20 лет, Дели получит право создать военно-морскую базу и взлётно-посадочную полосу на острове Ассампшен. Кроме того, на Сейшелах разместится станция радиолокационного слежения Индии. Она будет собирать разведывательную информацию в близлежащих акваториях.

Ранее Индия построила военные базы на собственных Андаманских и Никобарских островах. Кроме того, в ходе февральского визита по странам Ближнего Востока премьер-министр Индии Нарендра Моди на пару дней задержался в Омане, где подписал соглашение, по которому индийские ВМС получили право использовать оманский порт Дукм на побережье Аравийского моря, а индийские ВВС — оманские авиабазы.

«Это укладывается в логику внешней политики Индии, потому что внимание Индии к Индийскому океану было приковано ещё в 1970—1980-е годы, — прокомментировал эти сообщения в интервью RT профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунёв. — Уже тогда Индия поставила задачу превратиться в ведущую державу Индийского океана».

По словам эксперта, в трёх последних военно-морских стратегиях Индии этому региону уделяется особое внимание. Есть в этой политике и прямой экономический интерес, отмечает аналитик. Согласно данным индийского министерства судоходства, 95% объёмов всей внешней торговли Индии осуществляется через Индийский океан.

Индия активно сотрудничает с Сейшелами в области безопасности, оказывая островному государству помощь по линии военно-технического сотрудничества. Однако это не единственное государство Индийского океана, к которому приковано внимание Дели. Индия стремится развивать особые отношения со всеми странами региона — от стран Восточной Африки до Сингапура, а также с островными государствами (Сейшельские, Коморские и Мальдивские острова), Ираном, странами Персидского залива и Мьянмой.

По словам Лунёва, индийская позиция говорит о том, что во многих государствах региона присутствуют сильные диаспоры выходцев из Индии. В XIX веке британцы завозили рабочих из Индии во все города, находящиеся на побережье Индийского океана. Это привело к тому, что индийцы обрели влияние во многих прибрежных странах.

«До сих пор индийское присутствие сохраняется в ЮАР, на Маврикии, вплоть до Фиджи на Тихом океане», — отмечает эксперт.

Сейшельские острова

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Кроме того, подстёгивает индийскую активность концепция Индо-Тихоокеанского региона, выдвинутая в новой Стратегии национальной безопасности США. В документе утверждается, что Соединённые Штаты приветствуют Индию в качестве глобального игрока и ведущего стратегического партнёра на пространствах Индийского и Тихого океанов. Также, по словам Лунёва, эта концепция отражена и в официальных документах Австралии и Индонезии. Японское издание Nikkei в свою очередь подчёркивает, что идею антикитайского союза США, Индии, Австралии и Японии активно поддерживает администрация премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Новый соперник

«Индия очень недовольна активизацией Китая в Индийском океане, они искренне верят в знаменитую стратегию нити жемчуга, которая на самом деле разработана американцами. Согласно ей, китайцы якобы строят там военно-морские базы. Но никаких подтверждений этой информации нет», — отмечает Сергей Лунёв.

Однако эксперт подтверждает, что Китай и Пакистан — главные соперники Индии в регионе, тогда как с другими присутствующими там державами у Дели складываются неплохие отношения.

В 2017 году Китай открыл военно-морскую базу в Джибути на побережье Красного моря, которое относится к бассейну Индийского океана. Также, по словам Лунёва, КНР располагает станцией радиолокационного слежения в Мьянме. Других официальных военно-морских баз у Пекина в регионе нет, хотя его противники и пытаются утверждать обратное. В частности, западные эксперты говорят о возможности размещения китайской военной базы на территории пакистанского порта Гвадар.

Многие западные аналитики связывают недавний политический кризис на Мальдивских островах именно с китайско-индийским противостоянием. В ответ на объявление действующим президентом чрезвычайного положения и роспуск Верховного суда бывший мальдивский лидер Мохамед Нашид призвал Индию послать вооружённую миссию на Мальдивы. В свою очередь англоязычное китайское издание Global Times призвало Индию к сдержанности.

«Китай не будет вмешиваться во внутренние дела Мальдив, но это не означает, что Пекин останется в стороне, если Дели нарушит этот принцип. Если Индия в одностороннем порядке отправит войска на Мальдивы, Китай примет меры, чтобы остановить Дели», — подчёркивалось в статье Global Times.

"Морские котики" США учатся "русской закалке" на морозе в Норвегии «Именно через Индийский океан идёт огромная часть современной международной торговли. Вообще международная торговля сегодня на 80% идёт с использованием морских перевозок, а Индийский океан — это прямой путь поставок китайских товаров в Европу, на территории Ближнего Востока и в страны Африки», — так охарактеризовал значение региона для Пекина в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Через Индийский океан проходит и морская часть инициативы Пекина «Один пояс — один путь».

Геостратегические приоритеты

«Индия стремится стать игроком номер один в Индийском океане, но ей этого не позволят, — утверждает Лунёв. — Слишком важен регион для многих держав по вопросам геостратегического и геоэкономического характера. Именно через Индийский океан идёт основной поток углеводородов из Персидского залива. Этот регион очень важен для Китая и Соединённых Штатов».

По данным Министерства энергетики США, в 2016 году через Индийский океан перевозилось 40 миллионов баррелей нефти в день, что чуть меньше половины глобального объёма поставок.

Закрепившись на Сейшелах, Индия станет третьей страной, обладающей военно-морской базой в Индийском океане, расположенной на серьёзном удалении от материкового побережья. Две другие — это Соединённые Штаты со стратегической базой на острове Диего-Гарсия прямо в центре океана и Франция, которая держит полуторатысячную группировку вооружённых сил на островах Реюньон и Майотта.

Американская военно-морская база Диего-Гарсия

© Commander, U.S. 7th Fleet / Flickr

Большая часть остальных военно-морских баз находится на побережье Красного моря и регионе Африканского Рога. Только на территории небольшого Джибути разместились китайская, японская, американская и французская военная базы. В конце 2017 года было достигнуто соглашение о строительстве в этой стране опорного пункта Саудовской Аравии. Ближайший союзник саудовцев в регионе — Объединённые Арабские Эмираты — располагают военной базой в Эритрее.

«Ключевой точкой становится Красное море и Суэцкий канал, — отмечает Егорченков. — Стремление приглядывать за этим районом наблюдается у ведущих мировых игроков — и европейцы, и американцы, и китайцы строят военные базы».

Пытается вернуться в регион после векового отсутствия и Турция. В 2017 году власти Судана отдали туркам в аренду на 99 лет порт Суакин на Красном море, в прошлом входивший в состав Османской империи. Ранее в том же году Анкара открыла тренировочный центр в соседнем Сомали. Также турецкое руководство активно пытается утвердиться как защитник мусульман-рохинья в восточной части Индийского океана — в Мьянме. Саудовская Аравия в свою очередь пытается разыграть исламскую карту в сочетании с финансовыми инструментами влияния.

«Саудовская Аравия активно использует дипломатию подкупа в отношении небольших мусульманских островных государств — Комор и Мальдив, пытаясь обойти регионального соперника — Иран», — отмечает в свою очередь в статье для издания The Diplomat преподаватель Национального оборонного колледжа Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

По его словам, помимо Индии и Китая за влияние на страны бассейна Индийского океана борются две группировки ближневосточных стран: Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет с одной стороны и Турция, Катар и Иран с другой.

«Обеспечить наши интересы»

Согласно морской доктрине России на период до 2020 года, Индоокеанское региональное направление — одно из приоритетных и для нашей страны. Так, Россия стремится обеспечить своё военно-морское присутствие в Индийском океане.

«Во времена СССР не было ни одного дня, когда бы в Индийском океане не присутствовал советский военный корабль, отмечает Лунёв. — Потом внимание к нему было потеряно, и теперь оно восстанавливается. Это происходит именно из-за геостратегической важности региона, учитывая интерес к нему глобальных игроков современного мира — Индии, Китая и США, конкретных экономических интересов в регионе у нас не так много».

Российский военный корабль «Маршал Шапошников» во время учений в Индийском океане

AFP

© SEBASTIAN D'SOUZA

Эксперт отмечает, что Россия регулярно проводит в Индийском океане совместные учения с Индией и готова к проведению манёвров в трёхстороннем формате с подключением китайских ВМС.

В ходе визита в Россию в ноябре 2017 года президент Судана Омар аль-Башир предложил России создать военную базу на Красном море, однако официальных заявлений от российской стороны на этот счёт не последовало.

«Пока разговор о том, чтобы открывать военные базы в Африке, не идёт, — утверждает Егорченков. — Думаю, что даже те объекты, которые есть у России в Сирии, позволяют контролировать зону Суэцкого канала. Современное вооружение — и ракетное, и авиационное — вполне способно обеспечить наши интересы в этом смысле».