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Глубинную Россию закрывают, лишая инфраструктуры

14 декабря 2021, 13:45  •  90 • Аналитика
Регионы, похоже, и впрямь будут укрупнять – закон о местном самоуправлении депутаты решили переработать именно в этой связи. Когда-то уже проводились глобальные эксперименты – «а что произойдёт теперь, если повернуть реки вспять?». А произойдет теперь, если разрушить до основания «одноэтажную» Россию с её местечковым укладом и вместо неё создать страну из нескольких мегаполисов?
Лоббисты укрупнения регионов (таковым в первую очередь считают вице-премьера Хуснуллина) обосновывают необходимость реформы довольно-таки убедительно – многим даже нравится. Мол, слишком много развелось у нас местечковой элиты – депутатов и чиновников. Её качество почти всегда аховое, зато амбиции – непомерные. «Есть районы, где проживают не более 5 тыс. человек, – разъясняет первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. – Там сложно найти профессионального главу поселения и даже кандидатов в депутаты». Приходится, стало быть, работать с теми, кто есть. Вот и возникают конфликты. Особенно если речь заходит об объединении субъектов. Местные элиты лишаются возможности контролировать бюджеты, выделение земли и «решать вопросы». К примеру, в Челябинской области, где два года назад инициировали объединение Коркинского района и городских поселений Коркино, Роза, Первомайское в один муниципальный округ, депутаты горсовета Розы наотрез отказались голосовать за слияние. «Есть смысл «оптимизировать» некоторых управленцев, – иронизирует Бессарабов, – и это даст импульс к развитию всей территории. Освободится часть бюджета, которую можно будет потратить на решение социальных вопросов».
Сократить, образно говоря, мироедов – это не так уж и плохо. Хуже другое. Вместе с чиновниками и депутатами под сокращение попадут школьные учителя и врачи. Если объединить в один муниципальный округ район и три городских поселения, вся медицина и образование перекочуют в окружную столицу. Соответственно жители весей останутся без медицины и образования.
В случае с Коркинским районом власти «развивают» 34-тысячный город Коркино, а 10-тысячные рабочие посёлки Роза и Первомайское, получается, в рамках приоритетной программы развития субъектов обречены. А пока их жители не смекнули, что нужно перебираться в райцентр, их детям придётся добираться за тридевять земель до школы, а престарелым родителям – часами, если не сутками, дожидаться скорой. При этом вероятнее всего, что жители той же Розы поедут не в Коркино, а сразу в Челябинск – какая, в сущности, разница, если ни там ни тут у них – ни кола ни двора? И Коркино, рано или поздно, «оптимизируют» с соседним райцентром по той же схеме – вот хоть с соседним Копейском, где впятеро больше народа. Первыми вымрут «карликовые» Кыштым с Юрюзанью, затем – Сатка и Чебаркуль, а дальше – больше, дойдёт и до Златоуста с Миассом. В итоге однажды останутся в области два города-монстра, Челябинск и Магнитогорск. Ну, и «режимные» Снежинск с Озёрском, пожалуй.
Вопрос лишь в том, насколько обрадуется планам столичных «оптимизаторов» население глубинки? Малые города России, несмотря на то что живёт в них всего пятая часть населения, считаются каркасом системы расселения страны. Россия вообще страна малых городов, их – две трети от общего числа, от тысячи с «хвостиком», с населением до 50 тыс. человек. Всем известные Плёс и Верхоянск входят в дюжину самых малых городов страны, и это её культурный, даже можно сказать, глубинный корневой слой. Который «оптимизаторы» намереваются срезать и уничтожить. Якобы во имя того, чтобы сократить число управленцев. На самом-то деле не в управленцах тут дело – развивать выгоднее города-миллионники. Собственно, под это заточена и новая редакция закона о местном самоуправлении. Но кто сказал, что ради того, чтобы создать что-то новое, непременно нужно разрушить старое?
Анатолий Несмиян, общественник и публицист
– Эксперты опасаются, что вместе с сокращением числа чиновников и депутатов могут быть закрыты малокомплектные школы и небольшие больницы, что вызовет социальное напряжение. Не нужно ничего опасаться! Именно ради этого всё и задумано. Стягивание населения в крупные города – ключевой подход четвёртой промышленной революции, как её понимают глобалисты вроде Шваба и Кудрина с Грефом. Россия – как составная часть их прожекта «200 агломераций». Создать невыносимые условия жизни для людей в глубинке и принудить их к переселению в мегаполисы. Компактно расположенным населением, которое поголовно оцифровано и заклеймено, управлять не в пример проще. А то, что гигантские территории будут брошены и опустошены, никого не беспокоит. Для обычных людей всё это, безусловно, становится жизненной катастрофой. Теряется то, что мы называем качеством жизни.

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