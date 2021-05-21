"Глубинная армия": США разослали профессиональных убийц по всему миру

Опубликованное на этой неделе расследование американского журнала Newsweek, раскрывающее истинные масштабы тайных спецопераций армии США, вызвало смешанную реакцию общественности.

Российские эксперты отмечают, что тайная армия США, насчитывающая на сегодня около 60 тысяч бойцов невидимого фронта, по сути, представляет собой конгломерат частных лавочек. Это многочисленные фирмы, компании, шарашки и отдельные индивидуумы с десятками фальшивых паспортов, работающие на военное ведомство по контракту. Их в упор не видят ни конгресс, ни сенат, ни американская юстиция. Что бы они ни вытворяли, патронирующие их госорганы окажутся ни при чем.

Китайцы обратили внимание на зашкаливающее лицемерие американских партнеров. В то время как политики США в режиме нон-стоп читают нотации всему миру на тему морали и нравственности, американские тайные войска откровенно игнорируют Женевскую конвенцию и все правила цивилизованных военных действий. "Разве это не нарушение мирового общественного порядка? Разве это не нарушение прав человека? <...> В чем выражается так называемая честность и справедливость, которую пропагандируют Штаты?" — возмущается пользователь Weibo.

Интереснее же всего оказалась реакция американской общественности. Все-таки информация, добытая Newsweek, значительно расходится со светлым образом американского воина, несущего народам мира ценности демократии. По данным автора, большую часть секретных наемников Пентагона представляют бывшие спецназовцы. Чем они занимаются по умолчанию? Бессудные убийства мирных жителей, пытки, похищения людей, диверсии и теракты — полный ассортимент военных преступлений.

"По сравнению с этим Россия и Китай просто кучка любителей, но Пентагон и ЦРУ валят все на них, лишь бы отвлечь внимание от американских спецслужб," — считает один из комментаторов статьи. "Newsweek должен перестать совать свой нос в гостайны," — спорит с ними другой. Многие американцы задаются вопросом: а как вообще такая статья — "журналистика на грани предательства" — могла появиться в популярном издании?

Вопрос на самом деле интересный. С одной стороны, то, что американцы устраивают военные путчи, теракты и диверсии по всему миру, никогда особо и не скрывалось. Про американские кибервойска и их информационные психические атаки в стиле "я — дочь офицера, не все так однозначно" британская The Guardian писала еще десять лет назад. Историю с "невидимыми" американскими спецназовцами в Африке успешно расследовала Politico.

С самого начала своего президентства лауреат нобелевской премии мира Барак Обама регулярно отдавал приказы о масштабных кибератаках на важнейшие объекты инфраструктуры по всему миру.

Самой известной цифровой диверсией американцев стало создание компьютерного вируса Stuxnet, что курировалось разведслужбами США и Израиля. Он не только остановил ядерные центрифуги Ирана, создав смертельную угрозу для людей и природы, но впоследствии загулял по всему свету.

Иранского генерала Касема Сулеймани американские военные в прошлом году убили в Багдаде — демонстративно, жестоко, на глазах у всего мира. Сделай подобное любое другое государство, и американцы немедленно обвинили бы его в международном терроризме.

С другой стороны, статья в Newsweek переполнена конкретными деталями того, как именно осуществляют наемники свою преступную деятельность. На примерах разведчиков — в том числе арестованных в России и Китае — автор рассказывает о новинках в сфере технологий, о секретном шифровании, подделке документов и фальсификации биометрии. Словом, выдает все тонкости ремесла.

Причина публикации, вероятно, в том — и на это прозрачно намекает статья — что сегодня тайная армия работает не только за рубежом, но и на территории США. Здесь ее целью становятся американские граждане. В этом и заключается сенсационность расследования. Оно продиктовано не столько заботой об иностранцах, которых где-то там в промышленных масштабах убивают американские военные, сколько страхом за свою жизнь.

Журналист Уильям Аркин описывает деятельность сотрудника одной из частных контор, которая расположена в Мэриленде. Она в промышленном масштабе поставляет фальшивые удостоверения личности, водительские права, счета, подделывает кредитные истории — словом, сочиняет легенды для тайной армии. В этом полностью незаконном процессе участвуют чуть больше, чем все: Госдеп, банки, правительства штатов, страховые компании, Минобороны.

Аркин упоминает, что обладатели фальшивых удостоверений работают в том числе и внутри США, расследуя деятельность американских граждан. Комментаторы задаются резонным вопросом: "А мы можем быть уверены, что байденовская администрация не натравит тайную армию на своих политических противников — "экстремистов" и "белых супремасистов"?"

В последнее время у американцев действительно накопилось множество вопросов к властям. Число убийств в стране растет рекордными темпами. Большинство из них остаются нерасследованными. Гибнут не только простые граждане, но и журналисты, политические активисты, ученые.

Прошлым летом в Милуоки расстрелян политический активист, чернокожий сторонник Трампа Берни Трэмелл. Убийц так и не нашли. Через месяц представитель антифа убил сторонника Трампа на митинге в Портленде. Голосовавшую за Трампа Эшли Бэббит застрелил полицейский 6 января в Капитолии. На следующий день по непонятным причинам покончил с собой другой сторонник Трампа Кристофер Стэнтон Джорджия. Одновременно ни с того ни с сего застрелился охранявший Капитолий полицейский Говард Либенгуд.

В начале июня прошлого года повесилась 39-летняя журналистка Джес Уотерс. Через неделю застреленным нашли главного военного аналитика ЦРУ 52-летнего Энтони Шинеллу.

В 2018 году в США вдруг покончил с собой знаменитый на весь мир физик, профессор Стэнфорда, инноватор и мультимиллионер Жень Шучень. Через полтора года в Питтсбурге был расстрелян известный вирусолог Бинь Лю. В разгар пандемии он работал на переднем крае науки — изучал механизм коронавируса. Его убийца куда-то делся, вроде бы покончил с собой. Общественности быстренько выдали версию, что Биня Лю убил ревнивый любовник. Убедительно, ничего не скажешь. Китайцы, они такие.

Нет, если бы этими преступлениями занимались следователи, если бы к ним привлекали внимание журналисты, если бы волновалась общественность, то все можно было бы списать на нервную обстановку и избыток "стволов" на руках населения США. Но ведь эти кровавые расправы происходят в будничном режиме и окружены поистине пугающим молчанием.

По всем меркам это выглядит как масштабные репрессии, а пресловутые "самоубийства" — как ликвидационные мероприятия, аккуратно выполненные сотрудниками тайной армии.

И это уже не говоря про такие громкие теракты, как 11 сентября или массовые расстрелы. К ним ведь тоже у американцев масса вопросов. Многие, например, считают, что авторы нашумевших расстрелов на самом деле являются профессиональными военными. После теракта их технично удаляют с места преступления и меняют им личность. Возможно, это и не так, но статья Аркина дает представление о действительно широчайших возможностях по легендированию спецслужбистов.

Однако задаваться этими вопросами смерти подобно. Один из главных критиков официальной версии 11 сентября журналист Майкл Руперт покончил с собой в 2014-м. Через два года так же загадочно "самоубился" другой критик режима, журналист Виктор Торн.

При этом, словно в насмешку, Министерство внутренней безопасности США (DHS) утверждает, что главной террористической угрозой для страны являются "белые супремасисты-экстремисты". В переводе на человеческий язык — контрразведка страны объявила своими главными врагами всех белых мужчин Америки.