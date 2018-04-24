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ГЛОНАСС сняли с казенного довольствия

24 апреля 2018, 17:39  •  142 • В России

Российская космическая система навигации ГЛОНАСС больше не отстает от своего конкурента GPS. Об этом доложил президенту вице-премьер Дмитрий Рогозин.

- Она работает в полном составе – 24 космических аппарата. 23 – прежнее поколение «Глонасс-М», 24-й аппарат – это «Глонасс-К» нового поколения, - доложил Рогозин. - И ещё один аппарат находится в орбитальном резерве. На земле мы имеем шесть аппаратов, то есть в случае необходимости мы сразу поднимаем эту группировку и дополняем необходимым количеством.

Со следующего года начнется ввод нового поколения космических аппаратов «Глонасс-К2», позволяющих повышать качество навигационного сигнала.

- Сколько лет они на орбите будут? - уточнил Владимир Путин.

- Вообще у них ресурс семь лет, но работают больше, - ответил вице-премьер. - Именно поэтому и наземная группировка оказалась более значительная, потому что пока нет потребности менять.

Сейчас идет активное внедрение возможностей ГЛОНАСС в гражданскую экономику: системой дифференциальной коррекции оснащены 107 российских аэродромов из 182 и 43 морских порта из 67.

- В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов, - сообщил Рогозин. - Вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет. Те же первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути. Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более двух тысяч морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории.

Вице-премьер предложил оснащать оборудованием ГЛОНАСС все иностранные самолеты, которые закупаются отечественными авиакомпаниями.

- Сегодня более 600 иностранных бортов у нас летает у наших авиационных компаний. Полагаю необходимым вводить в требования, чтобы самолёт в обязательном порядке был оснащён этим модулем, - сказал он. - Какой смысл оборудовать ГЛОНАССом наши аэропорты, если воздушные суда не оборудованы этой системой?

- Правильно абсолютно, - поддержал Путин.

Рогозин доложил, что системой «ЭРА-ГЛОНАСС» уже оборудовано 1,8 миллиона автомобилей, а до конца года их будет 3,5 миллиона.

- Принято и обработано 838 тысяч вызовов, более чем в 10 тысячах случаев было обеспечено оперативное реагирование, то есть это сотни человеческих жизней, - рассказал вице-премьер. - Есть такое понятие «золотой час», чем быстрее будет оказана помощь пострадавшим, тем больше шансов на спасение жизни. Поэтому эта система активно внедряется.

Что немаловажно, государство полностью прекращает с этого года финансирование системы "ГЛОНАСС", потому что эта организация перешла на самоокупаемость.

- Это очень важно, подчёркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы, - заявил Рогозин. - Мы считаем технически возможным совмещать системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112». Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода «Безопасного города» к «Умному городу». То есть ГЛОНАСС будет внедрён в том числе в этих технологиях.

- Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС, - поддержал президент.

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