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«Глобальный вопрос»: почему после освобождения от турецкого ига Болгария отдалилась от России

03 марта 2018, 15:39  •  281 • В мире
3 марта 2018 года Болгария празднует 140-летие со дня освобождения от османского ига. Именно в этот день в 1878 году Россия и Турция подписали Сан-Стефанский мирный договор, по которому после 500 лет чужеземного правления была восстановлена болгарская государственность. Несмотря на решающий вклад русских войск в освобождение Болгарии, за последние полтора века отношения между Москвой и Софией складывались непросто. RT выяснял, готова ли Болгария вернуться на российскую политическую орбиту.
 
Празднование Дня освобождения Болгарии от османского ига Gettyimages.ru © Contributor
 

Сделано в Сан-Стефано

3 марта в Болгарии отмечается день освобождения от османского ига. Это один из главных национальных праздников страны, установленный в честь окончания русско-турецкой войны 1877—78 годов. 3 марта 1878 года в пригороде Константинополя Сан-Стефано (ныне Ешилькёй), где остановились продвигавшиеся к столице Османской империи российские войска, представители России и Турции подписали мирный договор. Одним из его условий было воссоздание болгарского государства.

Кроме того, Турция вынуждена была признать независимость Сербии, Объединённого княжества Молдавии и Валахии (будущей Румынии) и Черногории, которые были союзниками России в той войне.

Как отметил в интервью RT доцент ННГУ им. Лобачевского Максим Медоваров русско-турецкая война 1877—78 годов и Сан-Стефанский мир «разбудил Балканы», оказав влияние не только на процессы в Болгарии.

«И албанская, и македонская проблемы впервые были обозначены на Сан-Стефано», — отмечает эксперт.

Именно в 1878 году с созданием албанской Призренской лиги в Косово началось движение за создание албанского государства, подчёркивает Медоваров.

  • Подписание Сан-Стефанского мирного договора в 1878 году
  • © Wikimedia Commons

Македония, которая должна была по Сан-Стефано стать частью Болгарии, по итогам последовавшего за Сан-Стефанским мирным договором Берлинского конгресса осталась в составе Османской Турции. Результатом стал рост национального движения в радикальной форме и создание в 1896 году Внутренней македонско-одринской революционной организации, приступившей к партизанской войне против турок, а после присоединения Македонии к Сербии в 1913 году — и против сербов. Наиболее известной жертвой македонских боевиков стал король Югославии Александр I Карагеоргиевич, убитый в Марселе в 1934 году. Македонцам в организации этого покушения активно помогали абвер и хорватские усташи.

По результатам Берлинского конгресса, навязанного России европейскими державами, пострадавшей оказалась и сама Болгария, территория которой по сравнению с условиями Сан-Стефанского мирного договора сократилась более чем в два раза. Однако уже в 1880-х годах страна переориентировалась с Российской империи на государства Европы.

Как отметил Медоваров, ключевую роль в этом процессе сыграла социальная база, на основании которой был создана болгарская политическая элита. 

«Болгария была, по сути, создана в Сан-Стефано, и весь болгарский политический класс создавался из интеллигенции или торговцев низшего разряда, никого другого просто не было, — отмечает эксперт. — Все они получали образование либо на Западе, либо в России среди русских нигилистов-революционеров».

Ярким примером может служить премьер-министр и регент Болгарии Стефан Стамболов, исключённый в 1873 году из Одесской духовной семинарии за связь с революционерами. Именно этот бывший русский семинарист наиболее активно боролся с российским влиянием в стране.

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Свой вклад в отдаление Болгарии от России, как ни парадоксально, внесла и сама Российская империя.

«После Сан-Стефано русскими властями Болгарии в 1879 году была навязана либеральная так называемая Тырновская конституция, которая устранила от рычагов управления православное духовенство, ту часть образованного населения, которая могла быть нашей опорой. Вся власть перешла в руки в руки революционных интеллигентов и их партий»,  — утверждает Медоваров.

По его словам, эта конституция и сыграла роковую роль в становлении прозападной ориентации болгарского политического класса. При первом князе Болгарии Александре I Баттенберге болгарский политикум благоволил союзу с Великобританией, а после восшествия на болгарский престол Фердинанда Саксен-Кобург-Готского в 1897 году — Германии и Австрии.

Народ безмолвствует

«Многие болгары обвиняли Россию в том, что она не завоевала для них Македонию и другие земли, — отмечает Медоваров ещё одну причину охлаждения болгарских элит к России. — Нашу страну обвиняли в недостаточном отстаивании болгарских интересов на Берлинском конгрессе 1879 года».

То, что Россия не поддержала Болгарию во время Второй балканской войны 1913 года, когда на страну напали Сербия, Греция, Румыния и Турция, по словам историка, окончательно привело Болгарию в стан союзниц Германии. Позже в двух мировых воинах София пыталась восстановить потерянный после Второй балканской войны контроль над Македонией. После того, как советские войска освободили Болгарию, в стране установился коммунистический режим. Сейчас это ещё один повод для критики России со стороны прозападных либералов.

«Обиды копились, но это были обиды со стороны определённой части болгарского политического класса, — подчёркивает Медоваров, — Народ всегда был на стороне России. Массы всегда были пророссийскими, но не имели голоса в политике».

Это подтверждается, по словам историка, тем, что отзывы о России со стороны составлявших большинство населения Болгарии крестьян, равно как и священников, ещё в конце XIX века были положительными, хотя власти в Софии уже тогда ориентировались на Запад. И сейчас, согласно данным исследования американского социологического центра Pew Research Center от мая 2017 года, 56% болгар считают, что сильная Россия необходима для того, чтобы противостоять Западу.

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  • РИА Новости
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Медоваров вспоминает, что и в 1940-м году в Болгарии развернулось массовое движение за заключение пакта о ненападении с Советской Россией — уже после того, как к власти пришло прогерманское правительство.

«Почти полстраны подписалось за союз с СССР, но власти это полностью проигнорировали», — отмечает эксперт.

Как заявил в интервью RT болгарский политолог, председатель правления  Евразийского института геополитик и экономики Пламен Милетков, похожая ситуация наблюдается и по сей день.

«Обычные люди, они с Россией, — отмечает эксперт. — Но политики порой говорят одно, а другое делают. Они исполняют американские заказы в Болгарии и на Балканах. Вы сейчас увидите, как Болгария будет работать с Македонией, с Косово, с Грецией, чтобы Македония изменила название, чтобы Болгарии стать лидером на Балканах, но это неправильный курс».

По словам эксперта, главной целью болгарской политики по втягиванию Македонии в ЕС и НАТО является создание препятствий для планов по проведению европейской части «Турецкого потока» через эту страну на Балканы. Однако это, как и отказ Софии от «Южного потока», в интересах не Болгарии, а США.  

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«Сейчас в Болгарии идёт американская пропаганда, что Россия не освобождала Болгарию, и ничего не сделала, да и вовсе не было никакой войны», — отмечает эксперт.

Надежды на перемены

Сегодняшний 140-летний юбилей восстановления государственности Болгария встречает в качестве члена НАТО — военно-политического блока, находящегося сейчас не в лучших отношениях с Москвой. Однако впервые с 2003 года руководство страны пригласило президента России Владимира Путина на празднование годовщины освобождения страны из-под османского ига. Это сделал избранный в ноябре 2016 года президент Румен Радев, выступающий за налаживание дружественных связей с Россией.

И хотя президент РФ в этот раз на 3 марта в Болгарию не приедет, как отметил российский посол в Софии Анатолий Макаров, вполне возможно, что он посетит Болгарию в течение года. На праздничных же мероприятиях Россию будет представлять сам Макаров. Накануне со специальным визитом в страну прибыл и предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

Хотя президент Радев постоянно говорит о необходимости снятия антироссийских санкций, которые Болгария, как и все страны ЕС, ввела против нашей страны, правительство, в руках которого находится реальная власть, не спешит поднимать этот вопрос. В сентябре 2017 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что не может согласиться с тезисом, что Россия не враг Болгарии.

  • Президент Болгарии Румен Радев
  • Reuters
  • © Tony Gentile
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«Как можно в военной доктрине говорить, что Россия нам не враг, и оставаться членом НАТО, — заявил премьер-министр в эфире местного телевидения. — Это противоречие. В нашей доктрине говорится, что если начнётся война, то мы будет воевать на стороне НАТО».

В то же время премьер подчеркнул, что выступает против усиления присутствия НАТО в Чёрном море и за сотрудничество с Россией в туристической области и в сфере энергетики.

«Бойко Борисов желает работать с Россией, но делает то, что прикажет американский посол», — отмечает Милетков.

По словам эксперта, у США может быть компромат на болгарского лидера. В начале 1990-х он возглавлял охранное агентство, которое подозревали в связях с преступным миром. В опубликованной Wilileaks депеше ЦРУ от 9 мая 2006 года утверждалось, что Борисов может быть причастен к торговле наркотиками. Сам премьер Болгарии эту информацию опровергает.

  • Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
  • Reuters
  • © Yves Herman

Однако, по мнению болгарского эксперта, вполне вероятно, что в 2018 году в Болгарии произойдут перестановки во власти. Сейчас правительство Борисова опирается на шаткую коалицию его партии ГЕРБ («Граждане за Европейское развитие Болгарии») с националистическим блоком «Объединённые патриоты», внутри которого, в свою очередь, существуют разногласия касательно отношений с Россией.

«Я думаю, что в конце года, в ноябре-декабре, правительство сменится, будут новые выборы и мы будем нормально работать с Россией», — утверждает Милетков.

«Для нас сейчас ситуация благоприятна в том смысле, что по крайней мере народ настроен к нам лояльно, и этот народ показал свои способности, избрав адекватного президента», — считает Медоваров.

По мнению эксперта, выход Болгарии из-под влияния США — «вопрос не только балканский, а глобальный».

«Если американская хватка начнёт реально слабеть во всём мире, то у нас будет и больше возможностей на Балканах», — утверждает политолог.

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