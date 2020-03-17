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"Глобальный сумасшедший дом". В чем польза для политиков Европы

17 марта 2020, 14:35  •  126 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Почти 14 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, 862 человека скончались, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511 человек.
В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции.
Главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза проведут во вторник видеоконференцию по борьбе с коронавирусом, в ходе которой утвердят ограничения на поездки граждан третьих государств на территорию союза, сообщает РИА Новости.
На фоне распространения коронавируса европейские страны забыли о мнимой "российской угрозе" и, наконец, сосредоточились на реальной. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, когда пройдут эмоции, вернутся и старые темы.
"Рассматривать ситуацию с точки зрения большой политики сейчас не приходится, поскольку царствуют исключительно эмоции. Европейские лидеры в этой ситуации показали себя, скорее, актерами, играющими роль. Каждый из них явно нуждается в имидже сильного политика, и каждый из них в силу своих возможностей пытается это продемонстрировать. На этом фоне все остальные темы, естественно, отходят на второй план, в том числе и "угроза" со стороны России. Но когда закончится этот глобальный "сумасшедший дом", вернутся и старые темы", – сказал Владимир Джаралла.
По его словам, проблема состоит в том, что Европа не обладает собственной политической волей и решительностью реализовывать свои интересы.
"Европа идет в русле более сильного участника – США. Хотя интересы Европы просто требуют нормализации отношений с Россией. Но европейское сообщество просто с маниакальной самоубийственностью обрубает все варианты, которые делали бы его более независимым и более сильным. Поэтому нынешняя истерика им весьма полезна, поскольку позволяет отключиться от маниакальных тем на некоторое время. Чтобы что-то изменилось, им нужен прорыв и воля, но они пока не наблюдаются", – считает политический эксперт.
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