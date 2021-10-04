Глобальный сбой в интернете обошёл стороной сайт президента России

В Кремле ответили на вопрос о работе сайта президента России на фоне глобального сбоя в соцсетях.

На фоне глобального сбоя в соцсетях сайт президента России работает стабильно.

Сайт президента работает. Проблем нет,

- заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября.

Ранее стало известно, что пользователи многих стран мира столкнулись с глобальным сбоем в соцсетях. Наблюдались проблемы с доступом и работой приложений у Facebook, WhatsApp и Instagram, а также Twitter, "ВКонтакте".

Сообщается, что сбой также затронул TikTok, замедлилась работа Telegram.

Проблемы возникли у пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции и других стран.