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Глобальный сбой в интернете обошёл стороной сайт президента России

04 октября 2021, 22:55  •  112 • Политика
В Кремле ответили на вопрос о работе сайта президента России на фоне глобального сбоя в соцсетях.
На фоне глобального сбоя в соцсетях сайт президента России работает стабильно.
Сайт президента работает. Проблем нет,
- заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября.
Ранее стало известно, что пользователи многих стран мира столкнулись с глобальным сбоем в соцсетях. Наблюдались проблемы с доступом и работой приложений у Facebook, WhatsApp и Instagram, а также Twitter, "ВКонтакте".
Сообщается, что сбой также затронул TikTok, замедлилась работа Telegram.
Проблемы возникли у пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции и других стран.

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