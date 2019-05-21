Глобальный сбор: США планируют создать архив из 350 млрд постов в социальных сетях

Соединённые Штаты намерены потратить $38,5 млн на создание архива из 350 млрд записей интернет-пользователей в соцсетях. Об этом говорится в заявке на исследование Военно-морского министерства США, с текстом которой ознакомился RT. Согласно документу, архив должен включать в себя посты и комментарии по меньшей мере 200 млн уникальных интернет-пользователей из 100 стран мира. Кроме того, согласно требованиям американского военного ведомства будут указываться дата публикации записи и имя разместившего её пользователя. Эксперты считают, что США хотят скопировать информацию, которая впоследствии может быть закрыта или удалена. Кроме того, столь масштабное архивирование может помочь при анализе поведения жителей различных государств.

Военно-морское министерство США намерено создать «крупномасштабный глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будут включены по меньшей мере 350 млрд записей интернет-пользователей. На эти цели планируется потратить $38,5 млн.

«Главное требование для данного исследования — создание крупномасштабного глобального исторического архива данных из социальной сети, содержащего полный текст всех публичных записей, сделанных во всех странах и на всех языках, которые охватывает платформа», — говорится в заявке на исследование Военно-морского министерства США.

Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, подрядчик должен собирать записи из одной социальной сети, однако не указывается, какой именно. Кроме того, архив должен состоять из комментариев, находящихся в открытом доступе и написанных по меньшей мере 200 млн уникальных интернет-пользователей из 100 или более стран мира.

При этом указаны временные рамки: записи должны относиться к периоду с 1 июля 2014 по 31 декабря 2016 года. Также возможно расширение отчётного периода при увеличении объёма архивируемых сообщений.

«Каждая запись в архиве должна содержать полный текст публикации в социальной сети с сохранением исходного содержания и форматирования, а также всех общедоступных метаданных, включая страну, язык, хештеги, местоположение, имя пользователя, временную отметку и ссылки, связанные с оригинальной публикацией», — указывается в документе.

В военном ведомстве подчёркивают, что все записи должны содержать время и дату отправки сообщения, а также имя пользователя, связанное с этим сообщением. Кроме того, в архиве будут отмечены не только локация, где была размещена информация, но и город проживания автора поста, который был указан самими пользователями. Также записи должны включать сообщения, написанные как минимум на 60 языках, причём не менее 50% сообщений должны быть написаны не на английском языке.

Согласно документу, такой архив необходим Штатам для более глубокого понимания основ социальной динамики и моделирования эволюции языковых сообществ, а также появления новых видов коллективного выражения мнения в различных странах.

Американское Военно-морское министерство ранее неоднократно публиковало различные заявки, касающиеся работ в интернет-пространстве. Так, в 2017 году стало известно о том, что ВМС США планируют создать службу глобального мониторинга соцсетей и новостных агентств. Тогда ведомство искало подрядчика для анализа материалов в СМИ и соцсетях на русском, английском, немецком, французском языках, а также на диалектах, распространённых в Китае.

Здание Пентагона в Вашингтоне

Reuters

© Jason Reed

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Создание подобных архивов записей интернет-пользователей необходимо Соединённым Штатам для сбора информации, которая в будущем может оказаться закрытой. Такое мнение в разговоре с RT выразил полковник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) в отставке, эксперт по интернет-разведке Андрей Масалович.

«Это нужно для того, чтобы собирать досье на людей, которые в какой-то момент могут подтереть лишние данные. Кроме того, США боятся опоздать: через некоторое время интернет сильно изменится, возникнут национальные интернет-сети. То есть в интернете появятся аналоги границ. Многие страны понимают, что нельзя пускать на свою территорию чужую пропаганду, враждебные ресурсы и надо гораздо чётче следить за контентом. И пока среда единая, пока в ней нет границ, а информация поступает от разных участников из разных стран, это хорошо было бы зафиксировать», — отметил он.

По его словам, подобное исследование также может помочь США в выявлении факторов, определяющих поведение больших социальных групп.

«Такой большой объём исследований позволяет анализировать не только индивидуальное поведение, но, что более важно, и групповое поведение. То есть где и как накапливаются чьи-то сторонники, наращивается активность по той или иной резонансной теме, откуда идут информационные атаки. Изучение социального поведения групп — это тема будущего десятилетия не только для бизнеса, но и для политики», — сказал эксперт.

Может потребоваться большее финансирование

В действительности подобные работы могут потребовать большего финансирования из-за большого объёма задач, поставленных Военно-морским министерством США, считает политолог Дмитрий Евстафьев.

«Такая работа стоит не $40 млн, а намного больших денег и подразумевает очень большой объём технических математизированных и алгоритмизированных методов обработки информации. Такой объём работы стоит более $100 млн», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Соединённые Штаты и раньше составляли подобные архивы, однако главной проблемой в этом процессе является ограниченная возможность оперативной обработки такого объёма информации.

Между тем в прошлом году армия США разместила тендер на разработку программного обеспечения для работы в социальных сетях. Согласно запросу Пентагона, частные компании должны были создать компьютерную программу для анализа сообщений в интернете. На основе собранной информации создаваемая система должна будет генерировать посты в соцсетях на семи языках, в том числе на русском.