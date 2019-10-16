Глобальный разнос чиновникам? Путин вслед за Шойгу и Медведевым напомнил, как надо работать

Текущая неделя отметилась несколькими "подготовительными" выпадами в адрес российских чиновников и, по всей видимости, одним финальным. Премьер-министр России Дмитрий Медведев устроил разнос губернаторам, в том числе говорил о несовпадении статистических данных. А еще до этого стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу на закрытой части совещания весьма жестко прошелся по тем, кто не хочет работать. Сегодня же с призывом к чиновникам выступил президент России Владимир Путин.

Президент России в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, обратил внимание чиновников на важный момент: если должностные лица неспособны работать "с душой и с сердцем", то все они "не туда попали".

Нужен внутренний настрой на то, чтобы подходить к решению каждой проблемы индивидуально. Выстраивать работу с каждым. Если делать этого не хочется, придется искать себе новое место, дал понять Владимир Путин.

По следам подобной серии заявлении в соцсетях задались логичным вопросом: а не стоит ли нам ждать больших кадровых перестановок?

"Третий день подряд Медведев критикует работу чиновников. Сегодня и Владимир Путин предложил чиновникам, которые работают с людьми "без души и сердца", поменять место работы. Открываются социальные лифты?" - иронично отозвались о дискуссии авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк".

Фото: t.me/youlistenedmayak.