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Глобальный "поход против Москвы и Пекина": что пошло не так

30 октября 2021, 10:15  •  265 • Аналитика
© РИА Новости / Павел Бедняков
В Риме в начавшиеся выходные состоится главное событие ежегодного календаря международной жизни — саммит "Большой двадцатки". Лидеры крупнейших стран мира не собирались вместе с лета 2019 года — да и сейчас саммит пройдет в комбинированном варианте. Большинство руководителей лично приехали в Рим, но некоторые решили ограничиться онлайн-форматом.
Причем среди тех, кто выбрал видеоконференцию, — главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, а причиной стали карантинные ограничения. Из-за них не приедет также и президент Мексики, а премьер-министру Японии добраться до Италии помешали проходящие в воскресенье парламентские выборы. Зато Германия будет представлена сразу двумя канцлерами — нынешним и будущим: Ангела Меркель берет с собой своего заместителя Олафа Шольца, который вскоре сменит ее на посту главы правительства. Причем Шольц будет и выступать на саммите, и участвовать во встречах — такого раньше в практике G20 не было.
Но римский саммит действительно необычный — тем более что сразу же после его окончания в Глазго начнется встреча в верхах в рамках конференции ООН по климату. В Шотландию переместится большинство участников римской встречи — а Путин и Цзиньпин снова ограничатся онлайн-форматом. Поэтому в центре внимания и в Риме, и в Глазго окажется Джо Байден — и уже пошли разговоры о том, что G20 превращается в западный клуб, а то и вовсе умирает, потому что Россия и Китай решили игнорировать ее.
Это, конечно, не так. Москва и Пекин не потеряли интереса к формату "Большой двадцатки" — более того, сложившаяся после 2008 года практика ежегодных саммитов лидеров сильнейших стран мира вполне отвечает российским и китайским представлениям о строительстве нового миропорядка, ухода от западноцентричной практики. "Большая восьмерка" умерла в 2014-м, от американского предложения создать "Большую двойку" Китай отказался — так что, кроме "Большой двадцатки", больше нет удобных форматов для встреч лидеров важнейших стран мира (ближе всего к нему Восточноазиатский саммит, но в нем не представлена Европа и арабский мир). Путин и Си будут участвовать в римских встречах онлайн — а для работы в кулуарах в Вечный город приехали министры иностранных дел России и Китая.
Но все-таки у решения Путина и Си не ехать в Рим, кроме коронавируса, есть и дополнительная причина — Россия и Китай хотят чуть со стороны посмотреть на то, как атлантисты будут продвигать свою повестку в новом, посткоронавирусном мире. Речь не о том, как всем вместе бороться с пандемией, — о чем тут говорить, если даже взаимного признания вакцин не происходит? И даже не о "зеленом переходе", то есть новой энергетике, которая, по замыслу западных стратегов, должна стать новым приводным ремнем глобализации, позволив Западу и дальше формулировать правила мировой экономики. Нет, речь о более утилитарной повестке: формировании широкой коалиции "за демократию", а в реальности — против Китая и России. В декабре в Вашингтоне Байден соберет онлайн-саммит "за демократию" — вот пускай и порепетирует в Риме. А мы посмотрим из Москвы и Пекина.
Хотя можно заранее предсказать исход — никого из незападных стран втянуть в "антиавторитарный" клуб не удастся, и дело тут вовсе не в том, насколько демократичным считает Запад их внутренние порядки. В Азии из "Двадцатки" — Индия, Турция, Саудовская Аравия. Им-то зачем антикитайский поход? У каждой из стран огромные связи с Китаем и серьезнейшие отношения с Россией. Мусульманскую Индонезию давно пугают китайской экспансией — но островной республике не хочется снова стать полем битвы Запада с Китаем. Ведь в середине 1960-х, благодаря в том числе и провокациям англосаксов, там уничтожили более полумиллиона коммунистов, преимущественно китайского происхождения.
Даже зависимая и проамериканская Южная Корея не хочет втягиваться в сдерживание Китая — и хорошим уроком для нее служит пример Австралии, заигравшейся в антикитайские игры и теперь теряющей огромный китайский рынок. Может быть, Латинская Америка подпишется на "сдерживание авторитарных режимов"? Но для Мексики, Аргентины и Бразилии куда актуальнее укрепление собственных государств и экономик — с активным участием того же Китая.
Это же касается и единственной африканской страны в клубе великих — ЮАР. К тому же она входит в БРИКС — известную "пятерку" незападных стран, выросшую из российско-китайско-индийского формата.
Вот и вся незападная часть "Большой двадцатки" — потому что остальные ее участники и так входят в атлантический клуб (европейцы плюс Канада с Японией). Но и многие из них не горят желанием сдерживать Китай по-американски: Италия и Франция, Германия и даже синофобская Великобритания имеют огромные планы на сотрудничество с Поднебесной. Да и с Россией тоже — а ведь "антиавторитарный" подход Байдена объединяет Москву и Пекин в единую "угрозу миру". То есть сдерживать придется и китайцев, и русских — а это просто самоубийственный путь для той же Европы. Которая очень хорошо это понимает — и видит, как атлантисты пытаются насильно подписать ее на всестороннее сдерживание "восточной угрозы".
Генсек НАТО на днях уже сказал о том, что российскую и китайскую угрозы не стоит рассматривать отдельно — имея в виду военную составляющую. А "коалиция за демократию" подводит под сдерживание Китая и России еще и идеологическую основу. Так что любого ее потенциального участника будут принуждать к тому, что с китайцами и русскими очень опасно иметь дело и нужно предварительно все визировать в Вашингтоне.
Понятно, что на таких условиях мало кто захочет стать членом "клуба за демократию" — мир давно уже не управляется Западом. Отсутствие в Риме Путина и Си Цзиньпина не возвращает мир к атлантическому периоду новейшей истории — наоборот, подчеркивает, насколько сильно все изменилось за последние десять лет.
Но когда же теперь мировые лидеры соберутся вместе? Следующий саммит "Большой двадцатки" запланирован в 2022-м (скорее осенью, чем летом) в Индонезии, на Бали — можно надеяться, что к этому времени коронавирусная пандемия ослабнет и встреча пройдет полностью в очном формате.
Однако еще до балийского саммита у лидеров будет хороший повод для встречи — уже через три месяца в Пекине откроются зимние Олимпийские игры. Там точно будет Владимир Путин, приедет и множество руководителей других государств. Но непонятно, как будет представлен Запад, точнее — Европа. Если так же плохо, как на открытии Игр 2014-го в Сочи (напомним, что это было до возвращения Крыма), значит, европейцам так и не хватило духа отстаивать свою самостоятельность. И это очень большая проблема — но в первую очередь для них самих.

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