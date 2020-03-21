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Глобальный охват: как развиваются средства связи для Военно-морского флота России

21 марта 2020, 08:30  •  70 • В России
В России создано новое поколение приёмных и передающих антенн для кораблей дальней морской и океанской зон плавания, а также береговых центров связи. Особенность этих изделий заключается в способности передавать сигналы c помощью ионосферы. Направляемые в зенит радиоволны отражаются от верхнего слоя атмосферы под малыми углами и плотно накрывают зону в радиусе до 800 км. Как полагают эксперты, новейшие антенны предназначены прежде всего для использования в Военно-морском флоте. Они позволят улучшить качество и помехозащищённость сигналов.
 
Российские корабли на военно-морском параде в Кронштадте © Александр Гальперин / РИА Новости
 

Российские предприятия завершили разработку нового поколения приёмных и передающих антенн для надводных кораблей и береговых центров связи. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». Со стороны госкорпорации в проекте участвует АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (входит в холдинг «Росэлектроника»), специализирующийся в том числе на разработке комплексов связи для ВМФ России.

«Мы продолжаем развивать линейку современных средств и систем связи. В том числе создаются новые виды антенн и антенно-фидерных устройств, повышающих качество и дальность приёма-передачи сигналов. Большой накопленный опыт используется сейчас в разработках новых корабельных систем связи, которые могут быть применены на кораблях дальней морской и океанской зон плавания», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Как пояснили разработчики, новейшие антенны предназначены для передачи сигнала с помощью ионосферы: направленное в зенит излучение отражается от верхнего слоя атмосферы под малыми углами и плотно накрывает зону в радиусе до 800 км.

Созданная отечественными предприятиями аппаратура может использоваться для организации радиосвязи в помехозащищённых режимах, поскольку изменение рабочей частоты антенны не требует перенастройки согласующих устройств. Также приёмные и передающие антенны повышают качество корабельной связи за счёт уменьшения влияния электрических свойств земли, волнения моря и рельефа местности.

«Широкополосность аппаратуры повышает устойчивость приёма и передачи сигнала... Ещё одно отличие антенн нового поколения — сниженные требования к подстилающей поверхности. Это повышает универсальность аппаратуры, позволяя применять её на корабельных надстройках, выполненных не из металла, а из композитных материалов», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, разработанные приёмные и передающие антенны найдут применение главным образом в Военно-морском флоте. В частности, они востребованы для установки на модернизированные атомные крейсеры и на фрегаты проекта 22350. Кроме того, они наверняка будут использоваться в наземных центрах и узлах связи, считает Кнутов.

«Судя по всему, наши инженеры научились задействовать возможности ионосферы отражать радиосигналы. Это очень значимое достижение для обеспечения связи Военно-морского флота. Благодаря ему наши корабли и береговые станции могут не использовать спутниковую связь, у которой есть свои недостатки», — отметил эксперт.

Как пояснил собеседник RT, ионосфера, подобно зеркалу, отражает радиосигнал, и потому она часто используется моряками. Однако этот слой атмосферы очень подвижен, поэтому сложно предсказать, в какую конкретно локацию будет передан сигнал. Тем не менее этот процесс в целом успешно регулируется современными техническими средствами, которые поступают на вооружение ВМФ, отметил Кнутов.

  • Антенные посты на корвете Тихоокеанского флота «Совершенный»
  • © Андрей Станавов / РИА Новости

Радиостанции шестого поколения

Система связи Военно-морского флота России предназначена для оперативного, достоверного и скрытного обмена информацией. Её элементами являются наземные (береговые), корабельные и космические комплексы.

Как отмечают в Минобороны, работу системы связи ВМФ обеспечивают мощные сверхдлинноволновые радиостанции, территориально разнесённые приёмные и передающие коротковолновые радиоцентры, объекты спутниковой связи, автоматизированные системы управления силами и оружием, интегрированные комплексы связи надводных кораблей и подводных лодок.

«Особенности системы связи ВМФ — её глобальный охват, возможность доведения информации до сил флота, решающих задачи в удалённых районах Мирового океана, в том числе находящихся в глубокопогружённом состоянии», — подчёркивал в своём поздравлении флотских связистов с их профессиональным праздником занимавший пост главкома ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

По информации военного ведомства, ключевую роль в обеспечении управления подразделениями на театре военных действий по-прежнему играют средства радиосвязи, несмотря на ведущееся в России создание единой системы спутниковой связи третьего этапа (ЕССС-3).

«В первую очередь речь идёт о радиостанциях шестого поколения, позволяющих строить сети когнитивной радиосвязи с увеличенной пропускной способностью, в том числе в условиях организованных и непреднамеренных помех. Данные изделия позволяют организовать связь «каждого с каждым» в автоматическом и автоматизированном режимах при всех формах и способах ведения боевых действий», — говорится в материалах Минобороны.

  • Радиолокационная антенна станции МР-123 «Багира» ракетного крейсера «Варяг»
  • © Алексей Куденко/РИА Новости

Передача больших массивов информации

 

Как отмечают эксперты, отечественная промышленность в кооперации с институтами ВМФ постоянно совершенствует средства связи для нужд флота. В частности, в последние годы широкое распространение получили интегрированные комплексы с использованием элементов искусственного интеллекта. Одно из таких изделий было представлено в июле 2019 года в Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне.

«Интегрированный комплекс связи востребован у госзаказчика, и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащён ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки», — цитирует РИА Новости гендиректора Омского НИИ приборостроения Владимира Березовского.

На сайте предприятия сообщается, что интегрированный комплекс предназначен для ведения радиосвязи надводных кораблей и катеров ВМФ с береговыми командными пунктами, другими судами, подводными лодками, летательными аппаратами и «любыми другими внешними корреспондентами».

В состав интегрированного комплекса связи входят антенно-фидерная подсистема с приёмными и передающими антеннами, автоматизированная информационно-управляющая подсистема, комплекс электропитания и вспомогательное оборудование.

В марте 2019-го «Росэлектроника» завершила испытания новой модификации комплекса связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления. Речь идёт о новом четырёхканальном варианте комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанном Калужским НИИ телемеханических устройств.

«За счёт применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи», — подчёркивает разработчик.

Для подтверждения эффективности нового комплекса связи на Черноморском флоте был проведён военно-технический эксперимент по передаче информации целеуказания по каналам радиосвязи в сложной помеховой обстановке.

  • Макет комплекса антенно-фидерных устройств для надводных кораблей ВМФ
  • © Владимир Гальперин / РИА Новости
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Эксперимент продемонстрировал, что инженерам удалось добиться «значительного улучшения тактико-технических характеристик комплексов в части обеспечения надёжности и безопасности автоматизированного обмена конфиденциальной оперативно-командной информацией в воздушных и наземных радиосетях телекодовой связи».

В разговоре с RT капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков подчеркнул, что средства связи ВМФ непрерывно совершенствуются. В частности, постоянно повышается качество передачи информации, её скорость и уровень помехозащищённости.

«Система связи Военно-морского флота — это закрытая для детального публичного обсуждения тема. Однако могу с уверенностью сказать, что оборудование, которое используется на российском флоте, отвечает всем современным требованиям», — подытожил Сивков.

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