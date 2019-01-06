Глобальная турбулентность: какие важные политические события ждут мир в 2019 году

Новый 2019 год обещает быть богатым на важные политические события. В числе особо значимых — брексит и вывод войск США из Сирии. Также в целом ряде стран мира пройдут выборы, вступят в должность новые лидеры. По мнению опрошенных RT аналитиков, одной из важнейших характеристик 2019 года будет усиление геополитической турбулентности, что может привести к новым конфликтам. Политический календарь 2019-го — в материале RT.

В целом ряде регионов мира в 2019 году ожидаются серьёзные изменения. В двух близких России странах бывшего СССР — на Украине и в Молдавии — пройдут выборы.

Украина на распутье

Граждане Украины в 2019 году должны избрать президента (31 марта) и новый состав Верховной рады (27 октября).

Согласно ноябрьскому опросу компании «Социополис», на выборах президента больше всего украинцев готовятся проголосовать за Юлию Тимошенко — 18,5%, на втором месте — юморист Владимир Зеленский с 10,8%, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и Пётр Порошенко делят третье место с 7,8%. При этом весьма вероятно, что во главе Украины может стать комик — Зеленскому, которого считают креатурой беглого олигарха Игоря Коломойского, прочат победу над любым из кандидатов во втором туре. Сам артист, однако, официально не объявил о решении баллотироваться.

«Я вот на рынке был, и у меня спросили, за кого голосовать. Я говорю: «Не знаю. Но точно не за Порошенко». — «Да что вы говорите, какой Порошенко, никто тут у нас не собирается за него голосовать!» — рассказал в беседе с RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Я не очень люблю приводить такие мнения, но это, на мой взгляд, отражает реальный рейтинг недоверия Порошенко в 75%».

По мнению экспертов, попытки президента Порошенко и его команды сохранить власть могут привести к новым провокациям против России и эскалации конфликта в Донбассе.

«Порошенко олицетворяет «партию войны», которая на войне зарабатывает. Её устойчивость зависит от наличия военных действий — неважно, имитационных или настоящих», — заявил в беседе с RT доцент МГИМО политолог Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, «не вызывает сомнения, что в любое мирное время шансов сохранить власть у этой группировки не было бы».

Шанс для Додона

На постсоветском пространстве выборы пройдут также в Молдавии. 24 февраля 2019 года граждане страны будут выбирать парламент. От расклада сил в законодательном собрании будет зависеть новый состав правительства и то, кто займёт пост премьер-министра.

Согласно обнародованному в декабре социологическому опросу службы «Барометр общественного мнения», 45,5% респондентов готовы поддержать Социалистическую партию президента Игоря Додона. 15% может получить правящая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка. На третьем месте прозападная оппозиционная партия «Действие и солидарность» Майи Санду, 10% может получить схожая по идеологии «Платформа DA».

Президент Молдавии Игорь Додон

Reuters

© Gleb Garanich

Не проходят в парламент входящие в состав нынешней правящей «проевропейской коалиции» Либеральная партия и Либерально-демократическая партия Молдовы, а также Коммунистическая партия Владимира Воронина. На грани преодоления трёхпроцентного барьера — партия «Шор» мэра города Оргеев и мужа российской певицы Жасмин Илана Шора.

Как отмечают эксперты, у пророссийского президента страны Игоря Додона, стремящегося участвовать в евразийских интеграционных структурах, есть все шансы получить наконец лояльные к нему кабинет министров и парламент.

«На сегодняшний день Партия социалистов лидирует во всех опросах, включая те, которые проводят откровенно прозападные службы. Есть все шансы, что социалисты получат большинство по партийным спискам, а также победят в большинстве одномандатных округов, где выборы пройдут в один тур. Поэтому у Партии социалистов есть все шансы на победу на парламентских выборах», — отметил в интервью RT руководитель отделения Изборского клуба в Молдавии Владимир Букарский.

Год выборов

Парламентские выборы в ноябре 2019-го также пройдут в Польше. На них правящая партия «Право и справедливость» готовится упрочить позиции. В октябре 2018 года за консерваторов Ярослава Качиньского готовы были проголосовать более 42% поляков (против 37%, которые они получили на выборах в 2015 году). Схожая картина складывается и перед парламентскими выборами в Израиле, тоже намеченными на ноябрь. Партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» пока лидирует в опросах с теми же 30%, что она получила на выборах 2015 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Baz Ratner

Ещё один лидер — премьер-министр Индии Нарендра Моди в апреле—мае 2019 года готовится одержать победу на выборах в нижнюю палату парламента страны. Его Национально-демократический альянс, согласно соцопросам, должен получить большинство голосов. Однако, по данным некоторых социологических служб, преимущество может оказаться не столь значительным, чтобы премьер смог избежать ситуации «подвешенного парламента». В таком случае ему придётся при проведении своей политики искать способы заручиться и голосами части оппозиционеров.

В свою очередь, в Греции на парламентских выборах, которые должны пройти до октября 2019 года, правящая партия премьер-министра Николаса Ципраса «Сириза» рискует потерпеть поражение. Согласно декабрьским опросам, за партию готовы голосовать около 25% избирателей (в 2015-м их было 35%). Партнёры Ципраса по правящей коалиции — «Независимые греки» Паноса Камменоса — не дотягивают до 3%, необходимых для прохождения в парламент. Зато находящаяся в оппозиции либерально-консервативная «Новая демократия» готовится получить около 35% голосов и стать ведущей партией в парламенте.

Кроме того, в октябре 2019 года всеобщие выборы пройдут в Аргентине (президентские, парламентские и губернаторов провинций). Противники действующего либерального президента Маурисо Макри из числа перонистов (сторонники политического курса на национальный суверенитет и социальные преобразования, ассоциирующиеся с именами бывшего президента Аргентины Хуана Перона и его жены Эвы Перон) пока не определились с выбором единого кандидата. Одна из претендентов на эту роль — экс-президент Кристина Киршнер.

Также в 2019-м состоятся президентские выборы в Индонезии, Афганистане и Алжире, всеобщие выборы в ЮАР, Нигерии, Мозамбике, Бангладеш, досрочные парламентские выборы в Шри-Ланке.

Ещё одни выборы, к которым приковано внимание мировой общественности, — голосование в Европарламент. 23—26 мая граждане стран ЕС выберут новый состав законодательного органа. От того, как распределятся места в Европарламенте, будет зависеть, кто займёт место главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Европейские популисты и евроскептики, включая министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини и лидера французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен, планируют идти единым фронтом. В свою очередь, еврооптимисты готовы группироваться вокруг панъевропейского проекта президента Франции Эммануэля Макрона.

Традиционные общеевропейские партийные объединения — центристы из Европейской народной партии, Альянс европейских консерваторов и реформистов, Партия европейских социалистов и другие также намерены бороться за место под солнцем.

Хаотичный брексит

В общеевропейских выборах, однако, уже не будут участвовать подданные Великобритании. 29 марта 2019 года должен состояться выход Соединённого Королевства из Евросоюза. Однако согласованный премьером страны Терезой Мэй план выхода из ЕС пока не встретил одобрения в британском парламенте.

Самой Мэй чуть не вынесли вотум недоверия депутаты от собственной Консервативной партии. В результате в новый год Великобритания вступает без плана по выходу из ЕС. Голосование по согласованному правительством страны и Еврокомиссией проекту должно состояться уже в 2019 году. Главная проблема — британские политики опасаются частичного выхода из общебританского политического и правового поля Северной Ирландии, где будет проходить единственная сухопутная граница Соединённого Королевства и ЕС.

Если британский парламент не примет условия сделки Мэй с Еврокомиссией, то Лондон может ожидать сценарий жёсткого брексита — выхода из ЕС без соглашения с Евросоюзом, что может сказаться непредсказуемым образом на политической и экономической ситуации в Соединённом Королевстве.

Министр обороны страны Гэвин Уильямсон уже сообщил парламенту, что готов мобилизовать на этот случай 3,5 тыс. военных для оказания помощи другим государственным ведомствам.

Тимошенко назвала предоставленный ПЦУ томос стимулом к единству Украины «Скорее всего, нас ждёт продолжение глубинного кризиса, в котором находится Европейский союз, — заявил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Брексит станет очередным спусковым крючком, после которого единая Европа перестанет существовать. Этот глобалистский проект потерпит поражение, и Европа расколется на разные части».

Сирия — без США?

На исходе 2018 года, 19 декабря, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Своё решение он объяснил тем, что задача по военному разгрому ИГ* выполнена.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», — объяснил своё решение президент США.

Однако Никита Данюк сомневается, что американские войска действительно покинут Сирию в полном составе.

«Я не уверен, что американцы выведут войска, — говорит эксперт. — Они уже заявляли, что выведут войска из Ирака, Афганистана. Вряд ли американцы пойдут на это, чтобы терять точку входа, с помощью которой можно влиять на процессы в регионе. С другой стороны, фокус их внимания будет смещён с Сирии, где можно говорить о политическом поражении США, в сторону нагнетания напряжённости вокруг Ирана».

Войска США в Сирии

Reuters

С другой стороны, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов заявил в интервью RT, что США могут ещё попытаться торговаться с официальным Дамаском по поводу вывода военного контингента.

«Я думаю, что проблемы будут решаться, но не на тех принципах, которые ранее сирийцам пытались навязать американцы, — отметил эксперт. — США придётся договариваться с сирийцами, на каких условиях выводить войска».

Новые лица, новые тренды

В Европе в 2019 году должно смениться всё руководство Евросоюза, включая главу Еврокомиссии, руководителя дипломатической службы ЕС и председателя Европейского совета, а в Азии наиболее важным событием (по крайней мере для жителей Страны восходящего солнца) станет смена императора в Японии.

Нынешний монарх Акихито отречётся от престола 30 апреля 2019 года. На следующий день императором будет объявлен его старший сын — наследный принц Нарухито. Это будет первый за последние 200 лет случай отречения от престола символа японского государства.

Наследный принц Японии Нарухито

globallookpress.com

© Chris Jung/ZUMAPRESS.com

В Бразилии 1 января состоялась инаугурация избранного в конце октября президента страны Жаира Болсонару. Церемония вызвала международный скандал ещё в декабре, когда были отозваны приглашения лидерам Венесуэлы и Кубы Николасу Мадуро и Мигелю Диас-Канелю.

Представитель правой Социал-либеральной партии на посту президента страны, которого СМИ называют «тропический Трамп», намерен серьёзно изменить внешнюю политику Бразилии. В первую очередь это касается давления на сохранившиеся на континенте режимы левого толка — на Кубе, в Венесуэле, Боливии и Никарагуа. Кроме того, Болсонару намерен упрочить связи с США и Израилем и даже готовится перенести бразильское посольство в еврейском государстве в Иерусалим по примеру Соединённых Штатов.

В пятницу, 4 января, Болсонару не исключил, что может подписать соглашение с США в военной сфере. Также лидер Бразилии выразил обеспокоенность в связи с учениями РФ в Венесуэле.

«В целом если говорить о трендах 2019 года, то главный — это возрастающая турбулентность в международных отношениях, — считает Никита Данюк. — Стоит ждать не только увеличения конфронтации между Россией и Западом, другими крупными региональными игроками, но и возникновения новых реальных конфликтов — вплоть до горячей фазы и военного противостояния».

По словам эксперта, в 2019-м продолжится военное давление на Россию, США будут и дальше расшатывать глобальную архитектуру безопасности. Обострение ситуации вокруг Украины в конце 2018 года сорвало возможность переговоров между лидерами России и США и поставило под вопрос вероятность встречи президентов Трампа и Путина в 2019-м, хотя ранее о такой возможности говорили сами американцы.

«Скорее всего, Штаты в 2019-м окончательно выйдут из ДРСМД, заявят о нежелании продлевать СНВ-III, а Украина будет дальше становиться очагом нестабильности», — отмечает эксперт.

С другой стороны, подчёркивает Данюк, давление Запада не сможет изменить более глубокий тренд — формирование многополярного мира и закат глобальной гегемонии США.

«Мы наблюдаем очередной этап трансформации системы международных отношений из однополярной под руководством США в систему, основанную на полицентричном принципе, — отмечает политолог. — Глобально 2019 год снова покажет, что США перестали быть гегемоном, а новые центры силы в лице России, Китая, Ирана будут заявлять о своей самостоятельности».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.