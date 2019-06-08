«Глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики»

Существующая модель международных экономических отношений переживает серьезный кризис, и для его преодоления потребуются новые договоренности, основанные на понятиях суверенитета и ответственности. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, партнерство России с Китаем не следует противопоставлять сотрудничеству с Западом: страна открыта для работы со всеми, в том числе и с США. По своему масштабу и содержанию речь российского лидера сопоставима с его выступлением 12-летней давности на Мюнхенской конференции по безопасности, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, в Санкт-Петербурге Владимир Путин, по сути, констатировал прекращение существования системы однополярного мирового лидерства.

Развитие России не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения национальной и мировой повестки, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. В мероприятии также приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и председатель правительства Армении Никол Пашинян.

Новые договоренности

В своем программном выступлении российский лидер дал оценку современному состоянию мировой экономической системы.

— По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, — констатировал президент России. — А новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность.

Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма — как прямого, так и скрытого, добавил Владимир Путин.

— Когда эта комфортная, привычная система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой, то государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиваем рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами, — пояснил российский лидер.

В качестве примера использования таких методов он привел ситуацию, сложившуюся вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».

— Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места, он полностью отвечает национальным интересам всех участников: и европейцев, и России. Если бы он не отвечал этим интересам, мы бы никогда не увидели там присутствия наших европейских партнеров, — заметил российский лидер. — Кто туда насильно притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта. Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие, и потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать.

Давление оказывается и на успешную китайскую компанию Huawei, которую, по словам главы российского государства, пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка.

— Это уже называют даже в некоторых кругах «первой технологической войной», наступающей в цифровой эпохе, — уточнил он.

Идти сообща

Китайский лидер во время заседания также заявил о росте несправедливости на мировой арене.

— На фоне усиления антиглобализации, гегемонизма и политики силы возрастают новые проблемы и вызовы. Вновь на перепутье встало человечество, — заявил в своем выступлении на ПМЭФ Си Цзиньпин. — Устойчивое развитие как наилучший выход из нынешнего положения совпадает с инициативой о формировании сообщества единой судьбы человечества по целям и ценностям. Они будут служить общим благом для всего человечества и мира в целом.

По мнению президента России, для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только четко прописаны, но и соблюдаются всеми.

— Однако, убежден, разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если мы не вернем в центр дискуссии такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и, добавлю, ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие, — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, что нужно поменять в международных экономических отношениях, Владимир Путин призвал, «опираясь на компромиссы, добиваться общих решений, вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права». Приверженность аналогичному подходу демонстрирует и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, добавил он.

Что касается отношений России с КНР, Владимир Путин назвал сотрудничество Москвы и Пекина важнейшим фактором мировой стабильности, при этом призвал не противопоставлять это взаимодействие отношениям с другими странами.

— Дело-то в чем: мы же не создаем с Китаем военных союзов, мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то. Мы работаем во благо себя самих и наших партнеров и не собираемся ничего ничем подменять или заменять, — пояснил российский лидер.

На вопрос модератора дискуссии Софико Шеварднадзе о том, на чьей же стороне Россия в торговых спорах Китая и США, Владимир Путин ответил китайской поговоркой: «Когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и ждет, чем всё закончится».

Мюнхенская речь 2.0

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ в каком-то смысле и по масштабу, и по содержанию являются логическим продолжением мюнхенской речи, с которой российский лидер выступил в 2007 году, считает политолог Антон Хащенко.

— Миру посылаются сразу несколько сигналов — предостережения и предложения альтернативы существующему порядку, — отметил он в беседе с «Известиями». — В какой-то степени это и серьезная заявка на лидерство России в этом процессе.

При этом, по мнению ведущего эксперта Центра актуальной политики Виктора Олевича, если в мюнхенской речи звучали слова о неприемлемости однополярного миропорядка в современном мире, то в ходе выступления на ПМЭФ президент России, по сути, говорил уже о формирующейся многополярности и тщетности попыток притормозить процесс трансформации международной системы.

— Присутствие на форуме главы КНР Си Цзиньпина образно свидетельствовало о новом балансе сил и провале попыток коллективного Запада изолировать Москву, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

Выступление российского президента на пленарном заседании Петербургского форума носило системный и принципиальный характер, подчеркнул генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— В своей речи президент констатировал качественное изменение мировой экономической, социальной, и в конечном счете политической системы. Сегодня этот процесс вышел на новый качественный уровень, — пояснил он «Известиям». — Тот глобальный мир, который существовал до сегодняшнего дня и был миром американским, разваливается, а значит, у других стран появляются новые возможности. В этих условиях роль России еще более возрастает.

Инвестиционный сигнал

Отдельное внимание глава российского государства уделил вопросам поддержки бизнеса и обеспечению свободы для предпринимательской инициативы. По его словам, сегодня растет здоровое соперничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты.

— По целому ряду сервисов для бизнеса по качеству наиболее востребованных административных процедур мы сравнялись, а в некоторых случаях опережаем страны с сильными и давними предпринимательскими традициями, — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он отметил, что и острых проблем, которые волнуют бизнес, еще достаточно.

— Прежде всего это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы, необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компаний, — пояснил президент.

​Затронул глава государства и дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Следствие по нему должно быть проведено прозрачно, указал Владимир Путин и пообещал, что он лично, правительство и Генеральная прокуратура будут следить за этим резонансным процессом.

— Есть общепризнанные мировые правила в юриспруденции: пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и господин Калви, — уточнил глава российского государства.

В бизнес-сообществе слова главы государства сочли обнадеживающими.

​— Сказанное президентом неоспоримо. Закон есть закон. И человек невиновен, пока его вина не доказана. Уверен, выступление главы государства обеспечит беспристрастное расследование. Это хороший сигнал, — сказал «Известиям» глава «Деловой России» Алексей Репик.

Руководитель «Опоры России» Александр Калинин обратил внимание, что в этом году на форуме беспрецедентно много говорилось о преследовании бизнеса и необходимости судебной реформы.

— Уверен, нынешний форум даст импульс для реальных изменений, — отметил он в беседе с «Известиями».

В этот же день Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились с участниками Российско-китайского энергетического форума. Кроме того, президент России пообщался с представителями иностранного бизнеса.