«Глобальная международная организация»: какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС

13 июня в Бишкеке начинается двухдневное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Сразу после саммита председательство в ШОС сроком на один год перейдёт от Киргизии к России. Как ожидается, президент РФ Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств на полях мероприятия. Повестка встречи включает в себя два десятка вопросов по проблемам международных отношений, экономических связей и безопасности. В частности, главы стран ШОС обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и иранскую ядерную программу.

13—14 июня в столице Киргизии пройдёт очередной саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие в нём принимают не только лидеры стран — участниц ШОС: России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, но и руководители Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии, имеющих статус наблюдателя.

Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе встречи с лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества Путин изложит подходы России к урегулированию ситуации в Сирии, выскажется по вопросам контактной группы «ШОС — Афганистан», Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросам борьбы с терроризмом, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на саммите планируется принять ряд документов, среди которых межправительственное соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации, концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, а также дорожная карта дальнейших действий контактной группы «ШОС — Афганистан».

Кроме того, в ходе мероприятия планируется подписать меморандумы ШОС о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

«Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам», — заявил Ушаков.

Политико-экономическая повестка

Ежегодный саммит глав ШОС является самым важным мероприятием организации, во время которого подводятся итоги её деятельности за год и обсуждаются в узком и широком форматах планы на будущее, отмечают эксперты. Там же затрагиваются наиболее сложные темы, касающиеся международной политики и отдельных стран региона.

«На мой взгляд, достижение мира в Афганистане является на сегодняшний день одной из самых важных проблем для ШОС. Она непосредственно затрагивает интересы всех участников этой организации. Сейчас в Афганистане и вокруг него происходят весьма значимые процессы», — сказал в беседе с RT член Российского совета по международным делам, бывший заместитель генсекретаря ШОС и ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский.

Владимир Путин и Хасан Рухани

Reuters

© Sergei Chirikov/Pool

Как отметил эксперт, за последнее время были сделаны важные шаги на пути достижения мира между центральным правительством Афганистана и вооружённой оппозицией в лице талибов.

«Известны миротворческие усилия России на афганском направлении. Известна также «челночная дипломатия» спецпредставителя Госдепартамента США по афганскому примирению Залмая Халилзада, который находится в контакте со всеми странами региона, в том числе входящими в ШОС. Участники саммита в Бишкеке, безусловно, вновь заявят о своей активной позиции в отношении мирного урегулирования в Афганистане», — считает Конаровский.

В свою очередь, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин отметил, что на саммите много времени будет уделено и другим странам Азии.

«ШОС выскажет свою позицию по Сирии. Будет заявлено, что организация выступает против вмешательства в вооружённый конфликт государств, не приглашённых законным сирийским правительством. Кроме того, на саммите будет поддержана международная ядерная сделка с Ираном, из которой в прошлом году вышли США. Такую же позицию ещё раз выскажет Путин на встрече с (президентом ИРИ. — RT) Хасаном Рухани. ШОС призовёт администрацию Дональда Трампа пересмотреть решение по выходу из ядерной сделки», — сказал эксперт в интервью RT.

Михаил Конаровский при этом подчеркнул важность экономической составляющей в работе Шанхайской организации сотрудничества в последние годы. По его мнению, деятельность ШОС следует всё больше рассматривать через призму евразийских инициатив президента России, масштабного китайского проекта «Один пояс — один путь» и их взаимной сопряжённости.

«Правда, один из членов ШОС, Индия, скептически относится к китайскому проекту, что связано с её негативной реакцией на китайско-пакистанский транзитный проект, проходящий через спорную территорию с Индией. Так что в этом плане один из членов ШОС пока стоит в стороне от китайской инициативы», — отметил Конаровский.

Рост международного престижа

Эксперты констатируют, что влияние Шанхайской организации сотрудничества из года в год растёт. За 18 лет существования она превратилась в важную и авторитетную региональную структуру.

«Конечно, принятие в ШОС Индии и Пакистана два года назад сыграло дополнительную роль в повышении её международного престижа. Поэтому всё больше стран проявляет интерес к сотрудничеству с этой организацией», — говорит Михаил Конаровский.

Флаги стран — участниц ШОС

Reuters

© Nir Elias

Александр Лукин, согласившись, что авторитет ШОС вырос, вместе с тем отметил, что расширение организации в ближайшее время вряд ли возможно. По его мнению, объединению надо сначала «переварить» Индию и Пакистан. В дальнейшем же в организацию могут войти Иран, Белоруссия, Афганистан и Монголия, считает Лукин.

«На Западе есть разные мнения о ШОС, зачастую нелестные. Одни говорят, что это антиамериканская и антиевропейская организация. Это неправильно, потому что туда входят самые разные страны, которые имеют с Западом самые разные отношения: у кого-то хуже, у кого-то лучше. Другие говорят, что ШОС ничего не решает, что организация является только форумом для дискуссий. Это тоже неправильно, потому что определённая работа там ведётся, особенно в сфере безопасности и борьбы с терроризмом», — отметил Лукин.

Михаил Конаровский также уверен, что называть ШОС антизападным проектом неверно.

«Это евразийский проект, а не американский, поэтому США смотрят на ШОС настороженно. А вот европейские государства проявляют интерес к сотрудничеству. Пока он, правда, сохраняется только, так сказать, в протокольной форме, без реальных шагов», — говорит эксперт.

По мнению Лукина, не имеет значения, какой авторитет у ШОС на Западе. «Главное — конкретные дела. Отношение Запада — это не так интересно», — подчеркнул он.

Сразу после завершения саммита председательство в организации сроком на один год перейдёт к России. За этот период Москва постарается реализовать целый ряд своих предложений по линии ШОС, считает Лукин.

«Россия, как любой председатель, будет предлагать собственные инициативы, я думаю, как раз в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Например, сейчас рассматривается вопрос о расширении региональной антитеррористической структуры, которая действует в Ташкенте, до некоего центра или организации, которая будет заниматься не только терроризмом, но и, как говорят в Китае, «всеми тремя силами зла», то есть ещё сепаратизмом и экстремизмом. И Москва выступает за это предложение», — рассказал эксперт.

«Россия будет делать всё возможное, чтобы повысить значимость ШОС, тем более, как сказал в своё время Владимир Путин, это уже глобальная международная организация», — резюмировал, в свою очередь, Конаровский.