О новой внешнеполитической и военной стратегии Лондона

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил в парламенте новую концепцию внешней и военной политики, в которой Россия названа главной угрозой безопасности Британии в Европе, а Китай – системным вызовом. Полное название документа – «Глобальная Британия в эпоху соперничества. Интегрированный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и иностранных дел».

По словам британского премьера, это самый значительный пересмотр внешнеполитической и оборонной стратегии после холодной войны. В документе говорится об увеличении расходов на оборону на £24 млрд,, расширении ядерного арсенала на 40% и более активном сотрудничестве с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

Великобритания намерена также увеличить число ядерных боеголовок, используемых в американских ракетах Trident на британских атомных подлодках, на 40%, со 180 до 260. Это радикальный разворот в британской политике, так как 10 лет назад было решено к середине 2020-х годов сократить ядерный арсенал с 225 до 180 боезарядов.

Соединённое Королевство сохранит четыре стратегические АПЛ типа Vanguard с ядерными ракетами, одна из которых всегда будет находиться на боевом дежурстве. А в начале 2030-х годов флот получит первую АПЛ проекта Dreadnaught, которая заменит АПЛ типа Vanguard, стоящие на вооружении с начала 1990-х годов.

Отношение к этим планам в Британии скорее настороженное и прохладное.

Председатель комитета по международным делам палаты общин и член парламентской группы по изучению Китая Том Тугендхат считает, что Борис Джонсон ошибочно расставил приоритеты, так как «называть путинскую Россию угрозой, а Китай Си Цзиньпина – всего лишь системным вызовом, неверно, так как Китай несравнимо сильнее и опаснее России».

Financial Times недоумевает по поводу решения увеличить ядерный арсенал: «Одним из возможных мотивов могло бы стать противодействие усовершенствованию системы противоракетной обороны такими странами, как Россия, но это потребовало бы еще большего количества боеголовок, чтобы гарантировать, что некоторые из них могут пройти через противоракетный щит и угрожать такому городу, как Москва».

Эксперт Royal United Services Institute (RUSI) Мэттью Харрис в интервью FT отметил, что этот шаг правительства Джонсона «стал настоящим ударом по многостороннему процессу ядерного разоружения, который начался после окончания холодной войны… и это будет дорого стоить с точки зрения репутации Великобритании в ядерной дипломатии».

Обозреватель The Guardian Мартин Кеттл считает выступление Джонсона в палате общин «ужасной и циничной речью», а также проявлением «политического оппортунизма». Издание обращает внимание на «фундаментальное несоответствие между серьезными амбициями» представленного Борисом Джонсоном документа и их «мерзким политическим употреблением» (meretricious political uses). Цель обзора, по мнению Мартина Кеттла, заключалась в том, чтобы предложить «новое осмысление» внешней политики Великобритании после ее «самоизгнания» (self-expulsion) из Европейского союза, но «Brexit подорвал доверие к Великобритании в Европе; отсюда обращение правительства к самонадеянной "глобальной Британии"».

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Лондон не смог сопоставить свои слова и амбиции со своими действиями, пишет The Guardian, отмечая, что даже если Британия повернется на восток от Суэца в сторону Индо-Тихоокеанского региона, то «страны, расположенные за тысячи миль», не смогут «полностью компенсировать провал в торговле с Евросоюзом, в результате которого в январе Великобритания зафиксировала спад экспорта в ЕС на 5,6 млрд фунтов стерлингов. География имеет значение».

Довольно чётко охарактеризовали цели новой внешнеполитической и военной стратегии правительства Бориса Джонсона в Германии.

Курс на «масштабное перевооружение» призван спасти разваливающуюся Великобританию, пишет п ишет дел овое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. После Брекзита Британия переживает серьезные экономические и политические трудности. Бизнес в стране страдает из-за новых таможенных барьеров с Евросоюзом. Возникли трудности и с экспортом, и с импортом. Британский автопром по сравнению с 2019-м в 2020 году сократился на 29,3%, достигнув самого низкого значения с 1984 года. Уровень безработицы стал рекордным за последние четыре года, ВВП сократился на 2,6%. Из-за локдаунов закрылись шесть тысяч пабов, ресторанов и клубов. Рекордной отметки достиг государственный долг.

Беспорядки в Великобритании. Фото: REUTERS/Toby Melville

Борис Джонсон называет все это «детскими болезнями», пишет немецкое деловое издание, но представители экономических кругов относятся к происходящему иначе. «По их мнению, многие британские компании перестанут экспортировать свой товар в ЕС, потому что делать это будет слишком дорого и сложно. Объем торговли продолжит сокращаться. Раньше Великобритания была “входными воротами” для изделий моды, текстиля, аксессуаров и игрушек, идущих из Азии в Европу. Теперь это изменится».

Лондон нашел «выход» из экономического тупика на пути наращивания вооружений, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, закавычивая слово выход. «В Шотландии будут строить корабли, в Уэльсе – бронетехнику, в Северной Ирландии – спутники. В Корнуолле будут добывать литий, необходимый для производства батарей». Инвестиции в Шотландию – это ещё и «попытка создать противовес требованиям независимости», которые всё сильнее звучат среди шотландцев.

Правда, насчёт «инвестиций в Шотландию» немецкая газета преувеличила. Военная программа Бориса Джонсона создаст рабочие места по большей части в «доброй старой Англии», а не в регионах, где грезят независимостью. Так, самая бюджетоемкая программа строительства новых АПЛ Dreadnought загрузит мощности верфи в Барроу-ин-Фёрнесс – промышленном и портовом городе английского графства Камбрия. Эта верфь принадлежит крупнейшей в мире оборонной компании BAE Systems, связанной с американским капиталом.

Большая часть заявленных военных расходов уйдет на производство новых ядерных боеприпасов, а все без исключения предприятия ядерного цикла расположены опять же в графствах Англии: в Олдермастоне ядерные боеголовки разрабатывают, производят и утилизируют; в Бёрфилде собирают и демонтируют; в Девонпорте эти изделия проходят профилактический ремонт и перезагрузку реакторов, а сами реакторы и топливные элементы для стратегических АПЛ производят в Дерби.

Фото: REUTERS/Trident II D5 missiles

Наращивание британского ядерного арсенала на руку американской компании Lockheed Martin, поставляющей и регулярно заменяющих баллистические ракеты Trident-2 D5 для британских подлодок.

Отсюда и тот вывод, который делает глава британской НПО Campaign for Nuclear Disarmament Кейт Хадсон: «Когда у правительства не хватает денег, нам не нужны грандиозные затраты на оружие массового уничтожения».