Глобальная Британия продвигает «Инициативу трёх морей»

Проект, нацеленный на изменение геополитики Старого Света

В сентябре 2021 г. председатель существующей в британском парламенте группы по Польше Даниэль Кавчинский представил доклад «"Инициатива трех морей" и возможности для глобальной Британии».

Кравчинский – британский гражданин польского происхождения, член партии тори, настаивающий на том, что после выхода из Евросоюза Британия «должна помочь другим странам защищать свой суверенитет от Брюсселя». Этот колоритный персонаж в 2019 году обращался с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать содействие во взыскании с Германии репараций за ущерб, причиненный Польше в ходе Второй мировой войны.

Тему «Троеморье» Кавчинский продвигает давно, подчёркивая при этом роль США в данном проекте. В январе 2021 г. он писал: «Во-первых, энергоснабжение из США сдерживает доминирование России в этой области, одновременно обеспечивая Центральную и Восточную Европу энергетической безопасностью. Во-вторых, Вашингтон использует партнерство «Инициативы трех морей» (3SI) в качестве инструмента против растущего укрепления Китая на Балканах… Большинство столиц в странах Центральной и Восточной Европы, как и Лондон, все больше опасаются Китая и его растущего влияния...»

В новом докладе акцент сделан на интересы Великобритании в проекте «Троеморье». Несколько ранее, в июле 2021 г., на саммите 3SI в Софии заинтересованность эту подчеркивал глава МИД Великобритании. К тому времени инициаторы проекта, призванного изменить геополитику Старого Света, провели 5 саммитов, создали Инвестиционный фонд трех морей. Капитал фонда быстро растёт. Сейчас по линии этого фонда в энергетику Европы вложено более 300 млн. долл.; вскоре эта сумма должна достичь одного миллиарда. В общей сложности «Инициатива трёх морей» охватывает 30% территории Европейского союза, 12 стран и 112 миллионов жителей. Из европейцев наиболее активны в рамках проекта Польша, Венгрия, Литва, Румыния и Эстония.

Кавчинский пишет в докладе: «Чтобы Великобритания после Брекзита эффективно продемонстрировала свои глобальные амбиции, она должна подтвердить свои обязательства перед Европой… в сотрудничестве со своими ближайшими союзниками в Центральной и Восточной Европе. Для Соединенного Королевства «Инициатива трёх морей» является проектом, который мог бы не только соответствовать глобальной стратегии после Брекзита, но и служить стратегическим центром для 12 европейских столиц, разделяющих позицию Лондона в отношении более сильного трансатлантического союза и… формирования международного порядка будущего».

Любопытно, что, рассматривая интересы Британии в контексте «Инициативы трёх морей», Кавчинский ссылается на позицию «всех двенадцати послов» стран, охваченных «Инициативой…». «Ряд послов, – подчёркивает он, – раскрыли геополитические последствия этой инициативы, особенно в контексте России и Китая. Что касается первой, увеличение поставок сжиженного природного газа из США в рамках «Инициативы…» может стратегически уравновесить растущее энергетическое доминирование России в Европе... Что касается второго, для Вашингтона, а также для Токио партнерство с «Инициативой…» может послужить инструментом вызова быстро растущему укреплению Пекина в Центральной и Восточной Европе... «Инициатива…» является эффективным "механизмом балансирования" перед лицом геополитических вызовов в континентальной Европе и в трансатлантическом сообществе».

Треть из 77 приоритетных проектов, представленных в рамках «Инициативы трёх морей», связаны с энергетикой. Одним из важнейших является терминал для приёма СПГ на острове Крк в Адриатике у побережья Хорватии; строительство терминала было завершено в конце 2020 года. Среди других проектов – газопровод Польша – Литва (GIPL), который соединит три прибалтийские республики и расширит их доступ к европейской газовой сети, а также трубопровод Болгария – Румыния – Венгрия (BRUA), который будет поставлять в Европу румынский газ с Черного моря.

Что касается попыток противодействия росту китайского влияния, то особенную обеспокоенность организаторов проекта «Троеморье» вызывает инициатива «17+1», направленная на расширение китайских инвестиций в Центральной и Восточной Европе. В марте 2021 года Литва заявила, что выйдет из группы «17+1», призвав других членов Евросоюза последовать ее примеру.

Как отмечает один из соавторов доклада, старший советник британского парламента Джордж Бычинский, «в рамках глобальной стратегии Великобритании после Брекзита ей необходимо найти способы укрепить свои сильные позиции в Европе, а не позволять потенциальным противникам менять европейскую карту. Послы 12 стран 3SI разделяют позиции Лондона в отношении более сильного трансатлантического экономического союза... Участие в таких международных инициативах, как «Троеморье», докажет, что, хотя Великобритания покинула Европейский союз, она не покинула Европу... Кроме того, укрепление 3SI улучшит связь с ближайшими союзниками Великобритании, обеспечив её способность быстро, надежно и эффективно реагировать на возникающие вызовы и кризисы».

Наряду с НАТО «Инициатива трёх морей» становится еще одной платформой расширения влияния англосаксов на европейском континенте. При этом старые геополитические центры Западной Европы – Германия и Франция – рискуют оказаться на периферии, а Лондон сделать ещё шаг к тому, что именуется творцами его внешней политики «глобальной Британией».