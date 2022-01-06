Глобальная Британия бросает вызов

Тройной удар Лондона

Туманный Альбион готовится к наступлению эпохи нового мирового порядка уже на российских, украинских и белорусских границах. Лондоном запущен проект «Глобальной Британии», реализация которого поддерживается рядом взаимосвязанных инициатив англосаксов.

Стартовал проект с представления премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 16 марта 2021 года в парламенте новой концепции внешней и военной политики Лондона, в которой Россия названа главной угрозой безопасности Британии в Европе, а Китай – системным вызовом. Официальное название проекта – «Глобальная Британия в эру конкуренции. Комплексная стратегия в сферах обороны, дипломатии и международных отношений». По словам британского премьера, это самый значительный пересмотр внешнеполитической и военной стратегии Британии после холодной войны. Документ закрепляет увеличение военных расходов на 24 млрд фунтов и расширение ядерного арсенала на 40%.

Следующим шагом в этом направлении стал призыв Терезы Мэй перестать полагаться на США и проводить независимую внешнюю политику, независимую как от Вашингтона (США), так и от Брюсселя (ЕС). Это эпохальное заявление было сделано на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Фото: REUTERS

Британский истеблишмент, ещё недавно радовавшийся победе Байдена, обиделся на Вашингтон, дававший всевозможные гарантии того, что афганское правительство устоит. На июньском саммите G-7 в Британии Байден торжественно пообещал Борису Джонсону, что американцы не допустят военной катастрофы в Афганистане. И когда уже через несколько недель катастрофа стала реальностью, бывший глава Службы внешней разведки Великобритании (MI-6) Алекс Янгер пообещал американцам и остальному миру, что уход западных войск из Афганистана обернётся для всего мира наращиванием военной мощи террористических группировок и новыми терактами.

В Британии в Палате общин состоялись эмоциональные слушания, где выступили депутаты – ветераны оккупации Афганистана, назвавшие решение США об уходе из этой страны «позорным, катастрофичным и унизительным». С политической пенсии срочно возвратили одного из инициаторов афганской кампании – Тони Блэра, который немедленно осудил решение Байдена о завершении «бесконечных войн». А бывший командующий британского гарнизона в Афганистане полковник Ричард Кемп и вовсе потребовал отдать президента США под трибунал!...

Ведущие англосаксонские СМИ назвали это «объявлением вотума недоверия» Байдену.

В некотором смысле Лондон нанёс тройной удар.

Удар по США посредством геополитического обновления англосаксонского мира. На фоне «слабого» Байдена, это обновление должно происходить в интересах не американцев, а лоббистов Глобальной Британии. Проиллюстрировать это можно даже на примере коррекции антироссийского проекта «Украина». Когда уход американцев с Украины принял более-менее очевидный характер, Зеленский оказался в Лондоне и на Украину начали заходить британцы. А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию Forbes (06.07.2021) официально назвал главным стратегическим партнером Киева не Вашингтон, а Лондон.

Удар по Китаю – военный и экономический, а также создание в Азиатско-Тихоокеанском и Центрально-Азиатском регионах дестабилизирующих факторов. На море проводником антикитайских интересов Глобальной Британии должны стать Австралия и ее ВМФ. Повод для столкновения – Тайвань (англосаксы видят Тайваньский кризис чем-то вроде современного аналога Суэцкого кризиса для Британской империи). На суше британцы оставили для своих целей в Афганистане военных советников из Специальной авиадесантной службы и прочих спецподразделений ВС Великобритании. По информации Times, в состав данных спецподразделений вошли 4 тысячи человек.

Удар по конкурентам в континентальной Европе и по России. Действуя через австралийцев, Лондон уже нанес мощный урон военно-экономическим интересам Франции. Негодование французов сорванными AUKUS и британцами контрактами поставок Австралии атомных субмарин на 66 млрд. долларов вылилось в отзыв послов, а затем в виток «рыбной войны», в ходе которой береговая охрана французов стала захватывать английские суда. Удар по Германии связан с действиями Лондона против России в энергосырьевых и экономических проектах, затрагивающих совместные интересы РФ, Евросоюза и КНР (Северный поток, Великий шёлковый путь).

В качестве разменной монеты в подобных действиях англосаксы используют режимы постсоветских лимитрофов на юге и западе Российской Федерации.

На южном направлении британцы активизировались в Центральной Азии. Следует помнить, что англосаксы с первой половины 2010-х годов способствовали переброске в Афганистан боевиков разгромленного в Сирии запрещённого в России ИГ*. Туда транспортировались прежде всего выходцы из Средней Азии и самого Афганистана таджикской, узбекской и уйгурской национальностей. Целью было создание предпосылок для того, что происходит сейчас – инфильтрации исламистов в регион с прицелом на их приход к власти не только в Таджикистане и Узбекистане, но и в китайском Синьцзяне.

Примечательно, что несколько месяцев назад запрещённый в России Талибан* и джихадисты впервые получили в подарок от англосаксов выход в Синьцзян и «проход в Китай» в виде Ваханского коридора. Британия столетиями контролировала его с помощью ваханцев – одного из памирских народов, мусульман-исмаилитов низаритского толка, прямых потомков знаменитых ассасинов. Сегодня Вахан, где в свое время Лондон с помощью наследников ордена ассасинов типа нынешнего лидера исмаилитов и любимца британского истеблишмента принца Ага-Хана IV создавал буфер для Британской Индии от возможного похода русских войск, – это ключ одновременно к китайскому Синьцзяну и русской Азии.

Его Высочество Ага-Хан IV и королева Великобритании на приёме, устроенном Её Величеством в честь Алмазного юбилея деятельности его как лидера Исмаилитского Имамата и Рыцаря-командора Высшего ордена Британской империи, Виндзор, 8 марта 2018

Несколько месяцев назад Талибан* выложил на своих ресурсах видео, демонстрирующего, как его боевики входят в Вахан, являющийся сегодня зоной интересов Китая. В последние годы Пекин выделял Кабулу финансирование на создание горной бригады для патрулирования Ваханского коридора и более $90 млн на проекты развития провинции Бадахшан, где расположен Вахан; в 2017 году было подписано китайско-афганское соглашение о соединении Афганистана с КНР через Вахан по оптоволоконной линии связи. Теперь всё это фактически обнуляется с помощью «ручных» исмаилитов-ассасинов Глобальная Британия официально заявиля устами главы военного ведомства Англии Бена Уоллеса, что готова работать с исламистами Талибана*.

На западном направлении британцы активно используют против России марионеточный киевский режим. Британию уже уличили в планах переброски флота к морским границам бывшей УССР под прикрытием статуса Очакова, где она осваивает военную базу. Британцы давно имеют виды и на Украину, и на ее черноморское побережье – по меньшей мере со времен Крымской войны, когда тот же Очаков бомбардировали с моря фрегаты английского флота. Сегодня Лондон не прочь заиметь здесь военно-морские базы с прицелом на Севастополь. Издание Breaking Defense летом 2019 года выразило мнение, что новая базово-портовая инфраструктура на Украине позволит принимать более крупные корабли. Министр обороны Украины Алексей Резников в декабре заявил, что его ведомство переходит «к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством».

Статус Очакова представляет для Лондона огромную ценность в перспективе дальнейшего усиления военного присутствия в непосредственной близости от Крыма. Ну а Киеву совсем неважно, кому сдавать суверенитет, лишь бы напакостить Москве. Не зря Очаковский центр построен (опять же британскими специалистами) для диверсионных групп, которые действуют с акватории моря.

Польша готовит приграничную инфраструктуру: к границам Союзного государства РБ и РФ уже доставили модульные контейнеры для британских солдат

Британцы активно подталкивают к конфликту с Россией не только украинцев на море, но и поляков с прибалтами на суше. С этой целью используется мигрантский кризис на белорусской границе и заявление Варшавы от 12 ноября о привлечении британских солдат на границы Союзного государства РФ и РБ. Благодаря им Глобальная Британия и покидавший Германию английский оккупационный корпус получили официальный повод для присутствия в регионе, куда Лондон стремится со времен Большой игры и польских мятежей XIX века. Британский контингент приступил к службе у границ Союзного государства России и Белоруссии 8 декабря.

Очередная группа британских военных специалистов, прибывает в Польшу, 13.12.2021

Британские военнослужащие совместно с польскими готовятся к освоению границы с Белоруссией

Британские военные инструктируют личный состав 16-й механизированной дивизии ВС Польши

Британцы проводят рекогносцировку и подготовку района для воинского контингента Великобритании

Любопытный момент. Подталкивая к войне с Россией «славянских прокси», англосаксы одновременно готовятся сразу же – в случае полноценного затягивания в конфликт русских – убрать своих военных инструкторов с Украины. По данным белорусских исследователей , размещённые в Львовской области британские военные, если удастся втянуть Россию в боевые действия, будут эвакуированы через польскую границу. Тот же маршрут эвакуации предусмотрен для группы штабных офицеров ВС Британии, находящихся в Киеве. Операция имеет кодовое название «Орбитал» и должна гарантировать «безопасный вывод» британцев с Украины в случае появления российских войск.