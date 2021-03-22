«Глобальная Британия» Бориса Джонсона – костыль для Байдена

Лондон берёт на себя роль запасного лидера англосаксонского мира

Можно называть разные мотивы выдвижения Борисом Джонсоном проекта «Глобальная Британия», вызывающего воспоминания о былом величии Лондона и выглядящего как фантомная боль по потерянной ноге.

Первоначально эта идея возникла у британского премьера и его советников как некая компенсация для собственной общественности в связи с Брекзитом. Дескать, выходя из Евросоюза, мы не только не утратим позиции на мировой арене, а, наоборот, расширим и укрепим. Особого внимания в мире эта идея и не вызывала.

Борис Джонсон выбирается из тени великих. Фото REUTERS

Однако в последние месяцы к этому проекту стали относиться серьёзнее. Главная причина – возникшие ранее ожидаемого сомнения в дееспособности президента США Джо Байдена. Представить его в роли лидера англосаксонского мира, каковыми многие годы являлись американские президенты, невозможно. Между тем англосаксонский мир – стержень западной коалиции; он объединён Союзом пяти глаз (Five Eyes), в который на основе пяти оборонных соглашений входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Едва ли с миссией лидера англосаксов, в силу своего происхождения, сможет справиться и вице-президент Камала Харрис, в отношении которой уже делаются ставки на тот предмет, когда она официально займёт место своего босса. Словесные нападки Байдена на Путина 18 марта, скорее всего, преследовали целью полное исключение его контактов с российским президентом, «пока не наговорил чего-нибудь лишнего».

19 марта, ровно день спустя, Байден входит в самолёт…

Зато есть амбициозный руководитель «доброй старой Англии» Борис Джонсон, который, судя по всему, с превеликой готовностью готов облачиться в тогу «неформального» лидера англосаксонского, а то и всего западного мира. Не исключено, что и роль «главного переговорщика» Запада с Москвой и Пекином будет отведена ему. Под таким углом зрения, вероятно, следует рассматривать принятые в последние дни британским руководством решения с претензиями на высший уровень мировой политики. Эти решения пронизаны крайней воинственностью, призванной, очевидно, доказать, что Борис Джонсон «головы не склонит».

Глобальная Британия по Борису Джонсону: «Весь мир в нашей колбе»

Одобренный на днях британским премьером Комплексный обзор безопасности, обороны и внешней политики «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» словно возвращает мир в эпоху конфронтационности после Второй мировой войны. Враги Британии и всего Запада определены максимально бескомпромиссно – Россия и Китай. Правда, некоторое пространство для диалога, особенно с Пекином, сохраняется. И в то же время, отмечает Сhatham Нouse, «Великобритания практикует всё более ястребиный подход к Китаю», ужесточая позицию в отношении доступа Huawei на британский рынок 5G и предлагая 350 000 жителям Гонконга возможность обосноваться в её пределах. Кстати, и провозглашение несовместимости двух миров после Второй мировой войны, переросшее в холодную войну, было делегировано представителю Британии Уинстону Черчиллю, сделавшему это в Фултонской речи. Президент США Трумэн на тот момент достаточного международного веса и авторитета не набрал, примерно, как и сейчас. Всё-таки верна мысль о том, что история неизбежно повторяется: один раз в виде трагедии, другой – в виде фарса.

Примечательно, что одним из направлений борьбы со «зловредной политикой» Москвы британский документ провозглашает «противодействие отмыванию ею денег с использованием Великобритании». А это значит, что утекшие туда российские капиталы могут быть конфискованы как «коррупционные» и переброшены на проект «Глобальная Британия». Вот и денежки для дорогостоящей затеи! Конец призрачной идиллии Лондонграда.

Даже используемая сейчас лексика напоминает известный план Черчилля «Немыслимое». Ожидается, что вскоре будет обнародован отдельный документ, в который войдёт заявление о том, что «вооружённые силы Великобритании будут в большей степени действовать в "серой зоне" между миром и войной и заставлять противников платить цену за «злонамеренную деятельность». Источник The Times среди военных отметил: «Речь идет о перезагрузке открытого мира и войны и переходе к более изменчивому миру, где действуют наши противники».

Военные расходы Британии в течение предстоящих четырех лет предполагается повышать каждый год на £4 млрд. Британское правительство объявило, что министерство обороны даст новый толчок разработке современной боевой техники, такой как гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, направляя на это дополнительные средства. Как пишет The Daily Telegraph, на передовые военные исследования будет выделено £6,6 млрд. Участвовавший в разработке документа правительственный источник рассказал изданию, что ставка на риск в исследовательской работе является попыткой сделать британские вооружённые силы «самыми эффективными и новаторскими в мире».

«Инновационная» боевая труба британской армии

В этом можно и усомниться, но планы Лондона в ядерной сфере находятся на грани полной безответственности. После окончания холодной войны британское правительство неоднократно заявляло о сокращении своих соответствующих арсеналов. В 2010 году оно объявило, что запасы ядерного оружия, включая развёрнутые боеголовки и те, что находятся в резерве, в середине 2020-х годов сократятся с 225 до менее 180 единиц; правительство консерваторов в 2015 году подтвердило это решение. Считалось, что такого количества достаточно «для нанесения главному противнику в лице России неприемлемого ущерба». Теперь же Британия заявляет о намерении расширить свой ядерный арсенал в ближайшие годы сразу почти на 40% – до 260 боеголовок.

Британская атомная подлодка у берегов своей базы в Шотландии

Такой шаг безусловно будет иметь глобальные последствия, ибо он «глобально» подрывает стратегическую стабильность в мире. Он затруднит возможные переговоры о сокращении ядерного оружия между США и Россией, главными ядерными державами, поскольку при любом результате обеспечит преимущество западной коалиции. Послужит негативным стимулом для аналогичных решений по расширению своих арсеналов со стороны средних и малых обладателей атомных боезарядов – Китая, Франции, Индии, Пакистана, Израиля, предположительно КНДР. Подтолкнёт к активизации военных ядерных программ большое количество пороговых государств.

Мегаломанский проект «Глобальная Британия» едва ли позволят Лондону и его собственные проблемы. Слишком велика разница «между амбицией и амуницией». Даже временное «замещение» западного лидера – США может оказаться Борису Джонсону не по плечу и лишь подорвёт далеко не беспредельные британские ресурсы. Кроме того, фигура британского премьера и на Западе воспринимается неоднозначно. Многие называют Бориса Джонсона «физическим и эмоциональным клоном» Дональда Трампа.