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«Глобальная блокада больше невозможна»: почему антироссийская политика США не достигает цели

26 марта 2018, 22:39  •  126 • В мире
70 лет назад Минторговли США ограничило экспорт стратегических материалов, вооружения и оборудования в СССР и страны соцлагеря. Эти меры действовали почти полвека, однако непоправимого ущерба советской и российской экономике не нанесли. Опрошенные RT эксперты уверены, что и современные антироссийские санкции не дадут ожидаемого эффекта. О попытках Запада оказать экономическое давление на Москву — в материале RT.
 
Reuters
 

26 марта 1948 года Министерство торговли США официально ограничило экспорт стратегических материалов, вооружения и высокотехнологичного оборудования в СССР и социалистические страны. Через год ограничения были зафиксированы законодательно — вступил в силу Акт о расширении экспортного контроля, который действовал фактически до 1994 года. 

«Первая холодная война»

Экономический прессинг со стороны стран Запада на тот момент не был чем-то новым для Москвы. Аналогичные меры против России уже применялись в 1917 году — вскоре после октябрьских революционных событий. Страны Антанты, недовольные мирными переговорами между Советской Россией и Германией, сделали ставку на белых и вторглись на территорию бывшей Российской империи.

Экономические связи с большевиками первыми разорвали Соединённые Штаты, за ними последовали Англия, Франция и вынужденная им подчиняться Германия. Однако в 1920 году, когда стало ясно, что Советы победили, тотальная блокада была снята. Западные страны начали устанавливать с Советской Россией дипломатические отношения и давать разрешения на торговлю с Москвой.

«В 1920-е годы в странах Запада начали работать советские торговые представительства, но против них регулярно совершались провокации, их использовали как раздражающий фактор для раздувания антисоветских настроений», — рассказал в интервью RT политолог и эксперт по внешней политике США Виктор Олевич.

Период с 1917 года и до момента создания антигитлеровской коалиции эксперт назвал «Первой холодной войной» против России. В 1930—1933 годах США, Франция и Великобритания, обвинив СССР в демпинге, арестах иностранцев, использовании труда заключённых и поддержке международного коммунистического движения, ввели против Москвы торговые ограничения.

В 1939 году, в связи с началом Советско-финской войны, США также запретили поставлять в СССР любую продукцию для нужд авиационной промышленности.

При этом уже в 1941 году Вашингтон и Лондон сняли все ограничения: Москву стали рассматривать как союзника по антигитлеровской коалиции. Однако вплоть до 1942 года прогресс в двусторонних экономических отношениях был незначительным — союзники не были уверены, что СССР сможет одолеть могущественный Третий Рейх.

В 1942—1945 годах в истории экономических отношений СССР и Запада наступил период практически неограниченного сотрудничества. Москве, принявшей на себя основной удар гитлеровских сил, поставляли оружие, взрывчатку, самолёты, автомобили и продукты питания. Однако вынужденная дружба с США и Великобританией оказалась недолгой.

Сотрудничество между СССР и США в год Великой Отечественной войны осуществлялось в рамках ленд-лиза — американской программы государственных поставок военных припасов и оборудования союзникам. По оценкам экономистов, поставки по ленд-лизу составили около 4% по отношению к советскому производству 1941—1945 годов. Однако помощь была не безвоздмездной. Долги по ленд-лизу были полностью уплачены Россией в 2006 году.

«Сдержать экономическое развитие»

Историки считают, что формально холодная война началась 5 марта 1946 года. В этот день Уинстон Черчилль произнёс Фултонскую речь, заявив, что на мир опустился «железный занавес».

  • Фултонская речь Уинстона Черчилля, 1946
  • © Wikimedia Commons
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Однако ряд политологов полагают, что противостояние фактически началось ещё в ходе переговоров в Потсдаме, когда западные лидеры пытались оказать давление на Иосифа Сталина.

Реальные санкции, последовавшие через пару лет после речи британского премьера, затронули многие аспекты торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Был создан КОКОМ — Координационный комитет по экспортному контролю. Он решал, что можно продавать соцстранам, а что нет. Таким образом рассчитывалось подавить рост экономики СССР», — рассказал Олевич.  

В КОКОМ, помимо США, входили также 16 стран-союзниц Вашингтона. Согласно принятым в 1949 году нормам, высокотехнологическая продукция могла поставляться в соцстраны лишь через четыре года после запуска серийного производства на Западе. А значительное количество наименований товаров запрещалось экспортировать в страны соцлагеря в принципе.

Эти меры привели к резкому сокращению товарооборота межу США и СССР — с 304 млн руб. в 1946 году до 16 млн в 1952-м. Однако остальные страны Запада, в том числе и европейские союзники США, напротив, наращивали торговлю с Советским Союзом. Поэтому, несмотря на усилия Штатов, товарооборот СССР с капиталистическими странами в этот период вырос примерно в полтора раза.

  • На строительстве магистрального нефтепровода «Дружба» в Приволжье
  • © И. Аронс
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Начиная с 1950-х годов, СССР активно наращивал объёмы поставок на Запад энергоносителей, расширяя сеть нефтегазовых трубопроводов. При этом отечественное производство труб большого диаметра не успевало за развитием энергетического сотрудничества, и Советский Союз закупал более качественные аналоги у Германии и Италии. В 1962 году США провели через НАТО рекомендательное решение об эмбарго на продажу Москве труб. Союзники прислушались к мнению Вашингтона и ввели ограничения. Однако советская сторона, хоть и с задержкой на год, всё-таки достроила первую очередь трубопровода «Дружба» своими силами, и эмбарго было снято.

«Санкциями Соединённые Штаты пытались сдержать технологическое и военное развитие Советского Союза. Несмотря на это, мы прорвались в космос и разработали мощное ядерное оружие», — заявил в интервью RT российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Западные экспортные ограничения смогли оказать существенное негативное влияние лишь в отдельных отраслях — в частности, в сфере информационных технологий, признают эксперты.

«Имело место сдерживание советского технологического развития — в первую очередь, в области военных технологий и технологий двойного назначения. Запад не желал давать нам конкурентных преимуществ. Однако у Советского Союза не было какой-либо серьёзной зависимости от США или Европы. У советского руководства существовало стойкое убеждение, что всё необходимое мы обязаны производить самостоятельно», — рассказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, Советский Союз не стремился закупать на Западе разного рода продукцию партиями, а приобретал лишь единичные изделия и налаживал производство их аналогов у себя.

По мнению Васильева, роль западных санкций в развале Советского Союза в общественном сознании очень сильно преувеличена.

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«Санкции против СССР глобально были бесполезны. И никакую гонку вооружений мы не проиграли. То, что происходило у нас во второй половине 1980-х, на 80% было обусловлено не объективными факторами, а субъективными. Советская экономика была плановой и управлялась сверху донизу. Не смогли люди, пришедшие к власти и взявшиеся всё перестраивать, управлять системой, — вот она и начала разваливаться. А потом они для самооправдания начали придумывать какие-то «объективные» причины», — утверждает эксперт.

«США действовали шаблонно»

Сегодня официальная Москва переживает уже третью холодную войну с Западом за последние сто лет, считает Олевич.

«Американские ограничительные меры утратили актуальность после развала Советского Союза. Долго действовала только «Поправка Джексона — Вэника». Но только её сняли в 2012 году, как был принят так называемый акт Магнитского, ставший результатом провокации, организованной против России американским финансистом Уильямом Браудером, семья которого имеет давние отношения с американскими спецслужбами», — рассказал политолог.

  • 44-й президент США Барак Обама
  • Reuters
  • © Jim Young

Позже нормативные акты, по своей сути близкие к акту Магнитского и направленные против отдельных российских граждан, приняла также Канада и Европарламент.

Градус противостояния между Россией и Западом резко возрос в 2014 году.

В ответ на воссоединение Крыма с Россией США, Евросоюз, Новая Зеландия, Австралия и Канада объявили о заморозке активов и визовых ограничениях для ряда российских чиновников, политиков и бизнесменов. Кроме того, Запад наложил ограничения на сотрудничество с российскими компаниями, работающими в военно-промышленной, финансовой, энергетической и транспортной отраслях. Также западные страны по инициативе США заблокировали поставки в РФ ряда товаров и технологий, в том числе связанных с добычей энергоносителей.

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«США действовали шаблонно. Они всегда пытались бить по одним и тем же точкам — в первую очередь по технологиям», — заявил в беседе с RT политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

По словам эксперта, санкции со стороны США носят характер торговой войны. Используя политические лозунги, Вашингтон пытается создать для себя экономические преимущества. Судаков приводит пример с «Северным потоком—2», который выгоден и России, и Европе, но который не устраивает Соединённые Штаты, и поэтому подвергается нападкам со стороны американских политиков. Но в успех западных санкций эксперт не верит.

«В наши дни мир сильно изменился. В нём появился фактор Китая, у которого мы можем также покупать определённые товары и технологии. Чтобы добиться ужесточения санкций и принудить участвовать в них своих партнёров, Соединённые Штаты идут на различные политические провокации — то с применением химического оружия в Сирии, то с отравлением в Великобритании», — сказал Судаков.

Однако политолог уверен, что жёстких идеологических различий между Западом и Россией теперь нет, а экономический ущерб от санкционного противостояния США своим союзникам никак не компенсируют. Поэтому рано или поздно европейские страны должны будут вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие эксперты.

«Глобальная блокада в современном мире больше невозможна»,  — подытожил Суздальцев.

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