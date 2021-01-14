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Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

По словам министра торговли Ван Вэньтао, Китай активизирует усилия по увеличению своей сети зон свободной торговли с партнёрами по всему миру, чтобы расширить "круг друзей", одновременно устраняя дополнительные тарифы на товары и облегчая привлечение инвестиций и доступ на рынки для торговли услугами.

Ван сказал агентству "Синьхуа" в недавнем интервью, что эти усилия будут способствовать открытости на более высоком уровне. Он добавил, что страна будет содействовать переговорам по соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея, переговорам с Советом сотрудничества Китая и стран Персидского залива, а также китайско-норвежским и китайско-израильским соглашениям о свободной торговле (ССТ). Кроме того, будет рассматриваться возможность присоединения к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве.

Китай также приложит усилия по обеспечению того, чтобы знаковое Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (договор был подписан в ноябре 2020 года) вступило в силу и было реализовано как можно скорее.

Официальные данные показывают, что Китай подписал ССТ с 26 странами и регионами, причём на долю ССТ приходится 35 процентов от общего объёма внешней торговли страны.

Создание сети зон свободной торговли с глобальным охватом соответствует цели Китая по созданию нового уровня открытости в глобальном масштабе, что и было подчёркнуто в предложениях партийного руководства по разработке 14-го пятилетнего плана (2021-2025 годы) Национального экономического и социального развития и долгосрочных целей до 2035 года, сказал Ван.

Он добавил, что страна будет прилагать больше усилий для увеличения доли торговли товарами, которые пользуются нулевыми тарифами, облегчения привлечения инвестиций и доступа на рынки для торговли услугами, а также будет активно участвовать в переговорах по установлению правил в таких областях, как цифровая экономика и охрана окружающей среды.

По мнению аналитиков, стремление Китая к открытости в глобальном масштабе соответствует реализации его новой стратегии развития двойного обращения и повысит вклад Китая в глобальное экономическое развитие.

Открытость является неотъемлемой частью модели развития двойного обращения, поскольку взаимодействие между внутренним и внешним рынками будет оказывать стимулирующий эффект, в то время как страна стремится построить сильный внутренний рынок,

– сказал Хо Цзяньго, заместитель председателя Пекинского китайского общества исследований Всемирной торговой организации.

Подписание большего количества ССТ поможет Китаю расширить и стабилизировать внешние рынки и достичь более высокого уровня открытости, особенно если страна активно вносит коррективы в соответствии с необходимыми требованиями, такими как принятие более строгих правил охраны окружающей среды и выравнивание условий игры для всех субъектов рынка, сказал он.

Новый этап открытости в глобальном масштабе также будет способствовать углублению реформ в Китае и поможет построить более прозрачный и законопослушный внутренний рынок с лучшей деловой средой, что придаст импульс быстрому экономическому росту Китая и внесёт дальнейший вклад в мировую экономику, считает Хо.

Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества в Пекине, сказал, что расширение сети зон свободной торговли с глобальным охватом является долгосрочной стратегией развития для Китая.

Помимо облегчения торговли товарами и услугами, ССТ также предоставляют платформы для установления общепринятых правил в таких областях, как цифровая экономика и охрана окружающей среды, сказал он.

Однако создание большего числа ССТ требует усилий не только от Китая, но и от его торговых партнёров, добавил Чжоу Ми.

Китай добился заметных успехов в продвижении многосторонней торговли в 2020 году, подписав Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство в середине ноября и завершив переговоры по инвестиционному договору между Китаем и ЕС в конце года.

По словам Ванга, после вступления в силу проекта Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства Китай ускорит продвижение и обучение по ССТ, чтобы обеспечить предприятиям большую выгоду от них.

Всё это указывает на стремление Пекина переформатировать процессы глобализации, извлечь выгоды для китайской экономики и заменить плохо работающие соглашения других стран по свободной торговле собственными проектами.

С учётом того, что Китай не навязывает политические требования, как это делали западные институты, такие как МВФ и ЕБРР, какой-то период времени данная стратегия может быть успешной. Однако необходимо учитывать диспропорцию между рабочей силой в Китае, имеющиеся фонды и технологические успехи в этой стране. При полной взаимной открытости через некоторое время в проигрышном положении окажутся те страны, которые не имеют должных конкурентных преимуществ. Попросту говоря, они будут поглощены китайской геоэкономикой.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.