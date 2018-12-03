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«Глобалисты одержали верх»: После отмены встречи с Путиным эксперт обвинил Трампа в слабости

03 декабря 2018, 04:24  •  94 • Политика
Решение президента США Дональда Трампа в последний момент отменить встречу с главой российского государства Владимиром Путиным стало главным событием саммита G20 в Аргентине. По мнению главного редактора информационного агентства «Реалист» Саркиса Цатуряна, после отмены данной встречи американского лидера можно обвинить в слабости. «Глобалисты из Демократической партии и частично Республиканской партии в очередной раз одержали верх над Белым домом», - пояснил эксперт в беседе с корреспондентом Царьграда.
На саммите G20, продолжает Цатурян, у Дональда Трампа появилась редкая возможность обсудить с Владимиром Путиным международную повестку. Он этим шансом не воспользовался. «Кому от этого плохо? Разумеется, только самому Трампу. Примечательно, что Путин реагирует на выходки Белого дома спокойно, понимая слабость позиций Трампа внутри страны. Глобалисты из Демократической партии и частично Республиканской партии в очередной раз одержали верх над Белым домом», - поясняет он.
Кто выигрывает от отсутствия диалога между Трампом и Путиным? Ответ на этот вопрос, считает Саркис Цатурян, лежит на поверхности: выигрывают такие страны, как Китай, Великобритания, Франция и Германия. Те страны, которые сегодня выступают флагманами глобализма и его главного концепта - теории свободной торговли.
«Кремлю надо смириться с мыслью о том, что в США президент - менеджер корпоративного государства, который не всегда может самостоятельно решить, с кем ему встречаться, а с кем не встречаться. Американские корпорации, завязанные на торговлю США и Китая, терпят убытки от санкций Трампа против Поднебесной. Поэтому Демократическая партия, выражающая их интересы, лупит президента по поводу и даже без повода, чтобы склонить Трампа к уступкам в коммерческом споре с КНР. И здесь вступают в силу «загадочное русское досье» и спецпрокурор Роберт Мюллер», - суммирует ситуацию Цатурян.

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