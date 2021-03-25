Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
Главная / Политика

Глобалисты хоронят однополярный мир. В США рассказали, что придёт на смену мировому жандарму

25 марта 2021, 15:25  •  214 • Политика
Глобалисты начали хоронить концепцию однополярного мира, которую так упорно отстаивают США и их европейские союзники. В США рассказали, что придёт на смену американскому мировому жандарму.
Идея однополярного мира за 200 лет господства Запада (сначала Великобритании, а потом США) себя окончательно исчерпала. К такому выводу пришли президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и профессор Джоржтаунского университета Чарльз Купчан, которые опубликовали совместную статью в издании Foreign Affairs.
Примечательно, что оба являются убеждёнными глобалистами и сторонниками однополярного мира во главе с США. Однако они признают, что время, когда Соединённые Штаты в одиночку правили миром, ушло. Запад утратил не только материальное доминирование, но и идеологическое влияние.
Да, президент США Джо Байден всё ещё обещает американцам восстановить демократию, но это послание ориентировано исключительно на внутреннего потребителя.
Вероятнее всего, полагают Хаас и Купчан, однополярный мир сменится шестиполюсным миром. Власть и влияние будут делить между собой шесть сторон - Китай, Индия, Япония, Россия, ЕС и США.
Как пишет автор портала Катехон Леонид Савин, рост Китая будет негативно восприниматься в США, поэтому миру нужен концерн держав, которые бы сдерживали растущие амбиции друг у друга. Он полагает, что американцы ещё не раз будут пробовать встроиться в новую мировую архитектуру, чтобы не оказаться аутсайдерами. Поэтому разговоры о многополярности будут подниматься неоднократно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



214
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
25 марта 2021, 00:45
Байден передал полномочия Харрис - пока только на переговоры
25 марта 2021, 06:15
Все теряют интерес к Украине: Политолог назвал две истинных цели "деоккупации и реинтеграции" Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее преду...
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за сан...
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский нар...
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать вс...
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 11:20
В чём соль запрета иностранцам владеть землёй в Крыму
21 марта 2021, 17:00
Россия сделала бессмысленным существование НАТО
24 марта 2021, 01:50
«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
21 марта 2021, 01:25
Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически»
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.