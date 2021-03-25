Глобалисты хоронят однополярный мир. В США рассказали, что придёт на смену мировому жандарму

Глобалисты начали хоронить концепцию однополярного мира, которую так упорно отстаивают США и их европейские союзники. В США рассказали, что придёт на смену американскому мировому жандарму.

Идея однополярного мира за 200 лет господства Запада (сначала Великобритании, а потом США) себя окончательно исчерпала. К такому выводу пришли президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и профессор Джоржтаунского университета Чарльз Купчан, которые опубликовали совместную статью в издании Foreign Affairs.

Примечательно, что оба являются убеждёнными глобалистами и сторонниками однополярного мира во главе с США. Однако они признают, что время, когда Соединённые Штаты в одиночку правили миром, ушло. Запад утратил не только материальное доминирование, но и идеологическое влияние.

Да, президент США Джо Байден всё ещё обещает американцам восстановить демократию, но это послание ориентировано исключительно на внутреннего потребителя.

Вероятнее всего, полагают Хаас и Купчан, однополярный мир сменится шестиполюсным миром. Власть и влияние будут делить между собой шесть сторон - Китай, Индия, Япония, Россия, ЕС и США.

Как пишет автор портала Катехон Леонид Савин, рост Китая будет негативно восприниматься в США, поэтому миру нужен концерн держав, которые бы сдерживали растущие амбиции друг у друга. Он полагает, что американцы ещё не раз будут пробовать встроиться в новую мировую архитектуру, чтобы не оказаться аутсайдерами. Поэтому разговоры о многополярности будут подниматься неоднократно.