Global Times жёстко ответил на замечание Байдена: "Даже не лидер своей страны"

Китайское издание Global Times жёстко ответило на замечание президента США Джо Байдена в адрес России и Китая. Авторы прямо заявили, что не видят оснований со стороны Байдена для таких громких заявлений, ведь он "даже не лидер своей страны".

Ранее стало известно о том, что Джо Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем экологии и заявил, что разочарован их поведением.

Авторы издания отметили, что своим необоснованным выпадом Байден, во-первых, "подрывает успехи саммита и бросает тень на конференцию по изменениям климата в Глазго". А во-вторых, Байден и его администрация в принципе не могут вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, ведь "он даже не может быть лидером своей страны". В материале также отмечается, что главный интерес Байдена в том, чтобы США имели статус ведущей державы в экологической повестке – решение же самих проблем экологии его не волнует.

Напомним, что пользователи Twitter также указали Байдену на "бревно" в глазу, которого он старательно не замечает. Речь идёт о кортеже Байдена - борец за экологию приехал на саммит в сопровождении 85 автомобилей. Комментаторы отметили, что в этом вопросе американского президента не волновали проблемы климата.