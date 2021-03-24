Global Times: США видят врага и в России, и в Китае – это перебор

Главная ошибка Байдена – конфронтация с Москвой и Пекином вместо сотрудничества

«Через два дня после чрезвычайно интенсивного, но впечатляющего диалога с США на Аляске Китай принимал своего близкого и могущественного стратегического партнёра Россию – в понедельник и вторник на текущей неделе Пекин посетил с официальным визитом глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров»,

– пишет англоязычная китайская газета Global Times.

По мнению китайских экспертов, сегодня взаимное доверие между Москвой и Пекином очень велико. Отношения же между Россией и Соединёнными Штатами становятся всё напряжённее, поэтому Москва и заинтересована в том, чтобы скоординировать с Китаем свои действия не только в отношениях с Вашингтоном, но и по другим региональным вопросам, как например, ядерная программа Ирана или проблемы КНДР, отмечает издание.

Ну а пока Сергей Лавров поехал в Пекин, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Брюссель на переговоры с представителями стран-членов НАТО, чтобы обсудить вызовы со стороны России, Китая и Ирана.

Эксперты не скрывают своей тревоги – такая динамика говорит об опасности новой холодной войны, перед началом которой стороны укрепляют союзы: Россия с Китаем, США – с ЕС. Другие эксперты считают, что Вашингтон совершает большую ошибку, рассчитывая противостоять одновременно и Китаю, и России.

«США хотят новой холодной войны, чтобы подавить своих конкурентов, Китай и Россию, а дипломатическая политика Вашингтона по отношению к другим крупным державам всегда направлена ​​на конфронтацию, в то время как Китай и Россия хотят, чтобы связи между крупными державами носили характер сотрудничества. Мы надеемся, что США осознают, насколько это может быть опасно, если они будут продолжать вести неверную политику»,

– цитирует издание Ли Хайдуня, профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел. Он уверен – сегодня ещё рано говорить о начале новой холодной войны, однако её вероятность исключать нельзя.

Global Times напоминает – ещё не так давно американские стратеги предлагали Вашингтону противостоять Китаю в союзе с Россией. Однако Байден отказался от подобной стратегии и решил противостоять одновременно и России, и Китаю, что было явно большой ошибкой. Единственное, что может пока ещё сделать американский президент – перезагрузить отношения и сосредоточиться на сотрудничестве, а не на конкуренции и, тем более, на противостоянии.

Глава МИД Китая Ван И, выступая на пресс-конференции, отметил, что Россия и Китай будут продолжать своё сотрудничество в борьбе против цветных революций, дезинформации и по обеспечению политической безопасности в текущем году. Подчеркнув, что все цветные революции спровоцированы, в основном, Соединёнными Штатами.

«Борьба с цветными революциями – важная задача для Китая и России, поскольку они защищают не только себя, но и региональный мир и стабильность. Обе страны могут сотрудничать в области обмена разведданными, совместных операций против западных нелегальных НПО, которые распространяют дезинформацию для разжигания нестабильности»,

– считает политический эксперт Ян Цзинь.

А официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напоминает – этот год имеет большое значение для двусторонних отношений России и Китая, потому что в этом году исполняется 20 лет подписания Договора о добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами.