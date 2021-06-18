Global Times: Российско-китайские отношения Америке не разорвать

Весь мир, похоже, давно устал от давления Соединённых Штатов…

«Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден намеренно преуменьшили ожидания от своей предстоящей встречи в Женеве. Но авторитетные китайские эксперты заявили, что самые большие ожидания Байдена на встрече в Женеве состоят в стабилизации отношений между США и Россией и внесении максимального раскола в отношения между Китаем и Россией. Но последним ожиданиям не суждено сбыться»,

– сообщает ежедневная популярная англоязычная китайская газета Global Times.

Издание отмечает, что тема Китая, конечно же, была неизбежной во время встречи двух президентов, потому что у Джо Байдена есть конкретные задачи – установить взаимодействие с Россией для ослабления напряжённости, чтобы США могли сосредоточиться на своей конкуренции с Китаем, а ещё заявить о возвращении Соединённых Штатов.

Однако буквально накануне встречи в Женеве российский президент Владимир Путин в интервью NBC News сказал:

«У нас сложились стратегические партнёрские отношения между Россией и Китаем, которых раньше не было в истории наших народов, высокий уровень доверия и сотрудничества во всех областях: в политике, экономике, в области технологий…».

На что официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ответил:

«Мы высоко ценим позитивные замечания президента Путина об отношениях между Китаем и Россией. Действительно, Китай и Россия едины, как гора, и наша дружба нерушима и для практического китайско-российского сотрудничества пределом является только небо, и мы полны уверенности в развитии наших двусторонних отношений».

Возвращаясь к интервью Путина телеканалу NBC News, Global Times напоминает, что корреспондент Кир Симмонс несколько раз делал попытки спровоцировать российского президента на нелестные отзывы о Китае, однако все попытки провалились.

Симмонс напоминал и о растущей военной угрозе Китая для России, и о ситуации с нарушением прав человека, и о том, что Китай воздержался во время голосования по Крыму в Совете безопасности ООН, и многое другое.

На всё это Путин честно ответил:

«Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем. Мы видим, что эти попытки предпринимаются в рамках практической политики, как и ваши вопросы».

В Китае все эти попытки американского корреспондента назвали смешными и бесполезными. Как и попытки Белого дома ухудшить китайско-российские отношения.

По мнению профессора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Александра Лукина, встреча в Женеве вряд ли коренным образом изменит российско-американские отношения в сторону улучшения в силу внутренних причин Соединённых Штатов.

С ним согласен и директор Центра евразийских исследований Пекинского педагогического университета Ли Син, предполагая, что президенты России и США договорятся по непринципиальным вопросам, тогда как принципиальные противоречия никуда не денутся.

И наоборот – отношения между Китаем и Россией крепнут с каждым годом.

«Мы (Китай и Россия) являемся соседними странами. Соседей не выбирают. Мы довольны беспрецедентно высоким уровнем наших взаимоотношений, которые складывались в течение последних нескольких десятилетий, и мы дорожим ими, как и наши китайские друзья, что мы хорошо видим»,

– отметил Владимир Путин, отвечая на вопросы NBC.

Вряд ли это понимают в Соединённых Штатах, ведь там привыкли чувствовать себя мировым гегемоном и добиваться своего посредством давления на все страны – и Европы, и Азии. Однако мир, похоже, уже устал от Соединённых Штатов, делает вывод Global Times.