Global Times: Литва сама создаёт себе проблемы

Когда такая маленькая страна ведёт себя агрессивно, это чревато неприятностями

«Литва, небольшая прибалтийская страна с населением менее 3 миллионов человек, внезапно объявила, что выходит из платформы сотрудничества «17+1» между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). А всего двумя днями ранее парламент Литвы назвал обращение Китая с уйгурами «геноцидом» и «преступлением против человечности», следуя дурному примеру США, Великобритании и Канады»,

– пишет китайская ежедневная газета Global Times.

Издание напоминает читателям, что платформа «17+1» – это открытый механизм сотрудничества Китая с Европой, поэтому если в Вильнюсе решили, что сотрудничество идёт не так, как ожидалось, то в Пекине не появится никаких вопросов. Проблема же в том, что Литва явно хочет хлопнуть дверью – и сделать это только для того, чтобы впечатлить своим «дерзким» поступком страны Запада, особенно США. Ведь Вильнюс не просто заявил о том, что выходит из данного формата сотрудничества, который не устраивает страну, что всегда понятно, а ещё и обвинил Китай «в расколе Европы», словно опасаясь, что в Пекине не заметят этого «поступка».

Global Times подчёркивает, что подобное поведение Литвы, одной из самых малонаселённых стран Европы, давно уже стало привычным. С момента получения независимости эта страна постоянно выступает инициатором всевозможных антироссийских действий, пытаясь заработать дополнительные «баллы» перед «западными партнёрами».

По мнению издания, Литва – страна, неуверенная себе по ряду исторических причин, при этом лояльность Литвы НАТО и Соединённым Штатам намного выше, чем у других европейских стран.

«Ещё она занимает непропорционально враждебную своей национальной мощи позицию по отношению к России. На стене ратуши литовской столицы Вильнюса выбита цитата из речей бывшего президента США Джорджа Буша. В ходе своего визита он заявил: «Всякий, кто выберет своим врагом Литву, наживёт себе врага в лице Соединённых Штатов Америки». Поэтому Вильнюс и старается доказать свою преданность США. Восхищение Америкой стало главным ориентиром в повседневной дипломатической практике страны»,

– говорится в редакционной статье Global Times.

Авторы статьи не сомневаются в том, что на самом деле положение уйгуров нисколько не волнуют Литву, поскольку перед этой маленькой страной стоят свои достаточно большие проблемы. Поэтому, считает издание, не стоит не только сердиться на Литву, но даже и обращать внимание – это настолько маленькая страна, что её всё население меньше одного района любого крупного китайского города, а все литовские заявления – это лишь отголоски американской стратегии в отношении Пекина.

«Если Литва уважает себя, мы тоже будем её уважать. Если же она будет вести себя со слепым высокомерием и даже провоцировать Китай, мы будем её игнорировать. Когда такая маленькая страна ведёт себя агрессивно и превращается в инструмент соперничества великих держав, это чревато неприятностями»,

– напоминает GT.

Издание поясняет: геополитика Балтийского региона достаточно сложная, потому что исторически в этом месте пересекались геополитические интересы крупных государств, что и отразилось на менталитете мелких стран.

Возвращаясь к формату «17+1», Global Times не сомневается – без постоянных гневных заявлений Литвы этот механизм сотрудничества станет более прагматичным, ведь для всех важен результат, при этом количество участников этого формата значения не имеет.

«Никаких проблем с выходом Литвы не возникнет. Но мы советуем ей держаться подальше от основных интересов Китая. Литва не в том положении, чтобы нападать на Китай – маленькая страна не должна себя вести подобным образом»,

– делает вывод Global Times.