Global Research: США создают военный блок из Молдовы, Грузии и Украины

Вряд ли этот военный блок сможет как-то противостоять России, однако сегодня других вариантов у Вашингтона нет

«Одна из главных стратегических целей Вашингтона – консолидация восточноевропейских стран для противостояния и сдерживания России, особенно после того, как Турция показала себя ненадёжным партнёром Соединённых Штатов. Сегодня Вашингтон занимается тем, что пытается сформировать новый союз, официально не имеющий отношения к Североатлантическому альянсу, но косвенно связанный с ним»,

– говорится в статье, опубликованной на сайте Global Research канадского «Центра исследования глобализации» (Centre for Research on Globalisation).

Однако, по мнению автора статьи Пола Антонопулоса, вряд ли создание нового военного блока в составе Украины, Молдавии и Грузии сможет хоть как-то ограничить российское влияние в Чёрном море.

Планы Вашингтона озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, анонсировав создание трёхстороннего военного альянса – Украина, Молдавия и Грузия, при этом он не скрывал, что альянс будет создаваться при помощи США. И хотя обычно на заявления украинских политиков в мире привыкли не обращать внимания, однако на этот раз обратили, поскольку приказ исходил из Белого дома, отмечает Global Research. Планы Вашингтона лишний раз демонстрируют, что враждебная политика США по отношению к России будет продолжаться.

После того как Кулеба раскрыл планы на будущее, Украина начала действовать: было решено проверить боеготовность украинской армии на востоке страны, а затем последовала борьба с оппозиционными СМИ, в результате чего были введены санкции в отношении оппозиционных политиков и заблокирована работа трёх телеканалов. Также Киев совершил явную провокацию, предложив НАТО использовать для военных операций воздушное пространство в Симферопольском районе полётной информации (РПИ) над Крымским полуостровом.

Симферопольский РПИ включает в себя Херсонскую область Украины, Крым и центральную часть Чёрного моря, поясняет Global Research. Тем самым Украина недвусмысленно попыталась втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией, надеясь, что американские военные вернут Украине Донбасс.

«Активизация военных действий в Донбассе со стороны Украины, даже если США окажут ей обещанную поддержку, приведёт лишь к новой гуманитарной катастрофе, но самое главное состоит в том, что линия фронта может сместиться, причём не в пользу Киева. Нельзя упускать из виду тот факт, что народное ополчение Донбасса ранее разбило Вооружённые силы Украины и его дальнейшее наступление было остановлено только по требованию Москвы»,

– напоминает Пол Антонопулос.

По его мнению, как бы в Киеве, в Тбилиси и в Кишинёве ни мечтали о силовом решении территориальных конфликтов, события 2008 года в Грузии и 2014 года в Донбассе должны были дать понять, что НАТО не будет воевать с Россией. А расстояние между Грузией и Украиной слишком большое, чтобы говорить о какой-то экстренной и эффективной военной помощи в случае необходимости. Если же учесть, что армия Молдавии занимает 107-e место в военном рейтинге Global Firepower, Грузия – 92-е место, а Украина – 25-е, будущий военный блок выглядит слишком неубедительно для сдерживания России, не сомневается автор.

«Соединённые Штаты и НАТО пытаются превратить постсоветское пространство в зону постоянной вражды, поскольку считают, что слабая Россия, втянутая в конфликты с соседями, является наилучшей гарантией безопасности для стран Запада. Однако тесная координация между Украиной, Грузией и Молдовой вряд ли будет серьёзной проблемой для России с военной точки зрения. Но на сегодняшний день других вариантов у Белого дома нет»,

– констатирует Global Research.