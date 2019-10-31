Gli Occhi Della Guerra: «Азов» угрожает всей Европе

Украинские нацисты тесно связаны с нацистами европейскими

Итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra, посвящённый военной тематике, проанализировав существующую связь между украинскими и хорватскими националистами, сделал вывод: и те и другие представляют опасность для всей Европы.

Издание отмечает, что батальон «Азов» впервые появился в Гурзуфе в 2014 году, путая крымский город Гурзуф с азовским селом Урзуф, где расположена бывшая дача экс-президента Украины Виктора Януковича. Именно эта огромная дача с прилегающим участком стала основной базой «Азова».

Gli Occhi Della Guerra подчёркивает, что уже тогда «Азов» не скрывал своей симпатии к неонацистам и белым расистам, а их символика связана с руническим культом, почитаемым нацистами.

«А теперь давайте переместимся в Хорватию, в Загреб. Здесь родился, вырос и до сих пор живет Денис Селер (Denis Seler), 43-летний лидер хорватских ветеранов войны 1991-1995 годов. Ополченец с панславянскими амбициями, бегло говорящий по-английски и постоянно фотографирующийся в камуфляже. Он категорически выступает против Европы (с точки зрения Селера, Европа – это «империалистический союз»), не делает тайны из того, что терпение хорватских военных и националистов достигло крайнего предела и что, когда оно лопнет, «прольётся много крови», – сообщает Gli Occhi Della Guerra.

По мнению автора статьи Франческа Сальваторе (Francesca Salvatore), между Урзуфом и Загребом существует очень глубокая связь, ведь Селер является одним из отцов-основателей «Азова». А во время тяжёлых боёв в Донбассе Селер называл войну на востоке Украины «борьбой за белую европейскую расу, её культуру и историю», обещая, что «Азов» станет инструментом реализации «Европы наций».

Только вот сходство «Азова» с ранним СС стало вызывать всё больше и больше беспокойства в Европе. Сначала на это обратили внимание в организации Amnesty International, а потом заметили и в ОБСЕ, было это ещё в 2016 году.

Gli Occhi Della Guerra объясняет, почему у хорватских националистов вдруг появился такой интерес к событиям в Донбассе: «С точки зрения хорватских националистов, конфликт на Украине точно воспроизводит события 90-х годов в Хорватии: война между русскими и украинцами, таким образом, представляется «сестрой» войны между сербами и хорватами. Это атавистическая, неутихающая ненависть между двумя балканскими народами, подтолкнувшая – в случае с украинскими событиями – сербов занять сторону российских повстанцев, а хорватских националистов – немедленно солидаризироваться с украинской стороной».

Затем тревогу начали бить и репортёры «Балканской сети журналистов-расследователей» (Balkan Investigative Reporting Network). Они отслеживали перемещение групп ополченцев по территории Европы и выявили связь между Украиной и Хорватией.

«Создаётся впечатление, что Хорватия превращается в самый настоящий тренировочный полигон и центральный узел подобных группировок: именно здесь европейские и пророссийские влияния смешиваются на своего рода ничьей земле, где семя безудержного национализма всё ещё способно дать ростки», – пишет Франческа Сальваторе.

Больше всего вызывает беспокойство факт превращения «Азова» в организацию, которая везде, где только может, пускает корни, причём не только на Украине. В то же время «Азов» сегодня стал частью Национальной гвардии Украины и подчиняется непосредственно МВД. Кроме того, у «Азова» уже есть целая субкультурная сеть – социальные центры, спортзалы, школы военной подготовки и клубы.

И по мере разрастания этой субкультуры «Азов» организует конференции, публикует заявления, раздаёт интервью, укрепляет связи с правыми из Западной Европы, отмечает издание.

«Речь идёт о тысячах мужчин, вымуштрованных и натасканных на убийство, взращивающих дух мести и анахронические настроения, которые Европейский союз не смог смягчить и нейтрализовать. Это мужчины (правда, женщины здесь тоже есть), обладающие военной экипировкой и оружием. Это транснациональные группировки, беспрепятственно преодолевающие границы того самого ЕС, который они так демонизируют, и имеющие тесные связи с политическими организациями, заседающими в национальных парламентах», – предупреждает Gli Occhi Della Guerra. И напоминает, что одна из заявленных целей «Азова» – создание нового иностранного легиона при поддержке хорватских братьев.

Существование этих националистических движений говорит о том, что на территории бывшей Югославии так и не установился мир, а ЕС не смог справиться с возникшей много лет назад проблемой.

«Если к этому добавить ещё и Боснию, до сих пор являющуюся тренировочным плацдармом джихадистов, а также Албанию и Северную Македонию, в отношении которых Макрон недавно наложил вето, то Балканы снова превратились в ту же пороховую бочку, что и сто лет назад», – делает вывод Gli Occhi Della Guerra.