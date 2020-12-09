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Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
09 декабря 2020, 23:10 • 122 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев задал жёсткий вопрос Антону Силуанову. Хамский ответ министра финансов РФ оценил экономист Михаил Делягин. Эксперт расшифровал слова главы Минфина: "Это было вежливой формулировкой фразы "а пошёл ты на...".
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" рассказал своему гостю экономисту Михаилу Делягину о беседе академика РАН Сергея Глазьева и главы Минфина Антона Силуанова, свидетелем которой он стал.
Его собеседник обратил внимание, что такой ответ вполне в характере Силуанова, и объяснил, что в действительности могло скрываться за этими словами.
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