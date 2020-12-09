Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная / Политика

Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин

09 декабря 2020, 23:10  •  122 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев задал жёсткий вопрос Антону Силуанову. Хамский ответ министра финансов РФ оценил экономист Михаил Делягин. Эксперт расшифровал слова главы Минфина: "Это было вежливой формулировкой фразы "а пошёл ты на...".
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" рассказал своему гостю экономисту Михаилу Делягину о беседе академика РАН Сергея Глазьева и главы Минфина Антона Силуанова, свидетелем которой он стал.
Глазьев сказал: мол, вы же знаете про "Вашингтонский консенсус", на что Антон Германович заявил: "Я не понимаю, о чём вы говорите", - передал ведущий.
Его собеседник обратил внимание, что такой ответ вполне в характере Силуанова, и объяснил, что в действительности могло скрываться за этими словами.
Антон Германович - это человек, который притворяется идиотом с высочайшим профессионализмом. Я думаю, что эта маска, может быть, уже стала его второй кожей. Я напомню, что когда его назначили министром финансов, то в первый год на посту он делал такие заявления, что возникало ощущение, что это молодого Жириновского поставили главой Минфина. Так что я думаю, что это было вежливой формулировкой фразы "а пошёл ты на…", - подытожил Делягин.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 12:10
Байдена не признали президентом США: Республиканцы поставили подножку в конгрессе
09 декабря 2020, 17:40
"Так я ж хотел, но…": Конфуз Зеленского с ультиматумом Путину объяснили "уважительной причиной"
09 декабря 2020, 17:40
Всё-таки СБУ? Версию о "пьяном дебоше" на границе России исключили: "Есть одно обстоятельство…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.