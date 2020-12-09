Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" рассказал своему гостю экономисту Михаилу Делягину о беседе академика РАН Сергея Глазьева и главы Минфина Антона Силуанова, свидетелем которой он стал.

Глазьев сказал: мол, вы же знаете про "Вашингтонский консенсус", на что Антон Германович заявил: "Я не понимаю, о чём вы говорите", - передал ведущий.

Его собеседник обратил внимание, что такой ответ вполне в характере Силуанова, и объяснил, что в действительности могло скрываться за этими словами.