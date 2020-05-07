Глазьев всегда был под давлением: О требованиях Набиуллиной рассказал Хазин

В разговоре с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько экономист Михаил Хазин объяснил, почему министр финансов Антон Силуанов так рьяно выступает против прямой раздачи денег населению.

"Силуанов недавно наехал на наш народ, объяснив, что он не может этому народу дать денег, даже если тот помирает с голоду, потому МВФ запрещает делать рубль резервной валютой. А для него, для Силуанова, мнение МВФ куда важнее, чем мнение каких-то сомнительных персонажей вроде Белоусова или Путина", - сказал Хазин.

По его словам, если это понять, сразу станет очевидным, почему после выступления академика РАН Сергея Глазьева так "взбеленилась" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Академик Глазьев сказал, что нужно делать, чтобы сделать рубль резервной валютой. Ну вот и всё, вот вам вся картинка. То есть, соответственно, мы получаем, что есть группа товарищей, состоящая из Силуанова, Набиуллиной, Грефа, возможно, ещё кого-то, у кого свой взгляд на судьбы нашей страны. А некоторые люди в лице Глазьева, князя Михалкова, ещё, возможно, кого-то с этим взглядом не согласны и говорят, что неправильно это. Что нужно, чтобы рубль был резервным. Что нужно, чтобы в стране был экономический рост. И нужно, соответственно, людям, которые нуждаются, давать деньги. Особенно в условиях кризиса", - добавил Хазин.

В свою очередь ведущий Юрий Пронько заметил, что это важный момент.

"Означает ли это, что стороне под названием условный и безусловный Силуанов, условный и безусловный Греф, Набиуллина и так далее есть что терять, и они будут мочить и Михалкова, и Глазьева, и, уж простите, вас, и всех тех, кто будет иметь иное мнение? То есть вас будут мочить, нас будут мочить. Они будут давать деньги, они будут финансировать. Или они остановятся?" - поинтересовался Пронько.

"Меня мочат 20 лет. Я могу вам сказать, что когда Глазьев пришёл советником к президенту, то он попытался включить меня в список некоторых экспертных советов. Набиуллина тогда была помощником президента и очень жёстко сказала, что этого человека, в смысле меня, там быть не должно. Поэтому я с этой ситуацией знаком с тех пор, как меня истребили в администрации президента вместе с экономическим управлением, это было в конце мая - начале июня 1998 года. С тех пор я нахожусь под постоянным давлением. Под таким же давлением находится Глазьев и так далее", - предположил Хазин.

Что касается Никиты Сергеевича Михалкова, то, по мнению экономиста, ему в этом смысле будет чуть-чуть полегче, потому что режиссёр жил в другой среде.

"Понимаете, я ещё раз говорю, ветер дует. Как мы видим, некоторые вещи, которые до того считались маргинальными, сейчас постепенно становятся общепринятыми. Поэтому я склонен считать, что какие-то позитивные события в нашей стране происходить будут. Как скоро они будут происходить, какого масштаба они достигнут - это вопрос сложный. Но не сделать этого нельзя. Мы видим, в тех же Соединённых Штатах Америки те же самые силы, давайте смотреть сразу, Байден, Клинтон и компания - это полный аналог Набиуллиной, Грефа, Силуанова. Но только в той стране. Они, соответственно, могут и гражданскую войну там устроить, для того чтобы не пропустить Трампа в президенты. Поэтому из этого и нужно исходить. Вот, собственно, и вся картина", - подытожил Хазин.

О том, как "Бесогон" Никиты Михалкова снимали с эфира, Царьград рассказывал чуть раньше.