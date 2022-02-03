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Глазьев уместил всю суть "войны с Россией" в одно фото: "А что потеряли русские?"

03 февраля 2022, 13:15  •  160 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев уместил всю суть "войны с Россией", в которой, по словам киевских политиков, уже много лет участвует Украина, в одно фото. "А что потеряли русские?" - говорится в сообщении.
В Telegram-канале "Глазьев для думающих людей" академик опубликовал фото, которое в виде анекдота передаёт суть сегодняшних событий на Украине. История посвящена звонку Мони другу в Одессу:
"Сеня, что там у вас творится?" - спрашивает Моня.
В ответ он слышит, что сейчас "Украина немножко воюет с Россией", после чего спрашивает у одесского друга, есть ли потери.
"Да, есть: Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, разного там оружия, прилично народу и…", - рассказывает друг.
В этот момент его перебивает Моня и спрашивает: "А что потеряли русские?".
"Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали", - отвечает одессит.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника, устроенная иностранными лидерами о "нападении России", дорого стоит украинцам: инвесторы выводят деньги из экономики страны, а это бьёт по курсу нацвалюты. Президент Украины добавил, что в личных беседах попытался утихомирить иностранных лидеров по поводу даваемых сигналов об Украине.
По данным телеканала CNN, ответное раздражение высказывает и Вашингтон. Главное, чем украинские власти сейчас раздражают США, - это "приуменьшение угрозы со стороны России". Как сообщает источник CNN среди властей США, конфликт между Вашингтоном и Киевом усиливается из-за разногласий в вопросе трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. При этом некоторых чиновников откровенно злит "неблагодарность" Украины, с которой она принимает поддержку США.
В свою очередь Россия не один раз заявляла, что какие-либо разговоры о подготовке "нападения Москвы" на Украину - не более чем часть информационной войны. Россия не собиралась и не собирается нападать на кого бы то ни было.

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