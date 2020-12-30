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Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же

30 декабря 2020, 00:25  •  25 • Политика
Сергей Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины. Он заметил, что эта страна впала в сильную политико-экономическую зависимость от Запада, что сыграло с ней злую шутку. Эксперт предупредил, что Россия уже одной ногой там же - в "трясине".
Экономист, академик РАН Сергей Глазьев в программе "Царьград. Главное" с сожалением констатировал, что Россия по-прежнему остаётся на периферии международного рынка - теперь уже между двумя главными центрами мировой экономики.
С одной стороны - "старый, разваливающийся" западный рынок, где РФ выступает в роли "сырьевого придатка", с другой - новый, который на наших глазах формируется сегодня в Китае и в Юго-Восточной Азии в целом.
По мнению специалиста, доминирующая роль США и Евросоюза необратимо рушится, и никакой исход президентских выборов в Штатах эту проблему не решил бы.
Между тем у нас одна "финансовая нога" увязла в болоте англосаксонских юрисдикций, - подчеркнул Глазьев.
Он считает, что России следовало бы обратить взор на Восток, тем более что у Москвы есть опыт ведения крупных успешных проектов с Китаем.
Однако значительная часть нашей элиты ориентирована на Запад. Во многих российских офшорных олигархах сидит страх потерять деньги, хранящиеся в европейских банках.
Это в серьёзной степени мешает смене экономической парадигмы в РФ, а значит, и развитию нашей экономики, акцентировал внимание академик РАН. Он привёл в пример одну страну, которая уже очень плотно увязла в западной "трясине".
Посмотрите на Украину - и поймёте, как это "болото" работает. Государственный переворот, произошедший шесть лет назад, был поддержан практически всем олигархатом, но результат настолько печальный, что нет смысла даже приводить какие-то цифры. Эту страну, очень близкую нам, постигла катастрофа, социальная, экономическая, вследствие вот этого затягивания в жёсткую орбиту уходящего властно-финансового центра, - объяснил экономист.

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