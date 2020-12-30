Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев в программе "Царьград. Главное" с сожалением констатировал, что Россия по-прежнему остаётся на периферии международного рынка - теперь уже между двумя главными центрами мировой экономики.

С одной стороны - "старый, разваливающийся" западный рынок, где РФ выступает в роли "сырьевого придатка", с другой - новый, который на наших глазах формируется сегодня в Китае и в Юго-Восточной Азии в целом.

По мнению специалиста, доминирующая роль США и Евросоюза необратимо рушится, и никакой исход президентских выборов в Штатах эту проблему не решил бы.

Между тем у нас одна "финансовая нога" увязла в болоте англосаксонских юрисдикций, - подчеркнул Глазьев.

Он считает, что России следовало бы обратить взор на Восток, тем более что у Москвы есть опыт ведения крупных успешных проектов с Китаем.

Однако значительная часть нашей элиты ориентирована на Запад. Во многих российских офшорных олигархах сидит страх потерять деньги, хранящиеся в европейских банках.

Это в серьёзной степени мешает смене экономической парадигмы в РФ, а значит, и развитию нашей экономики, акцентировал внимание академик РАН. Он привёл в пример одну страну, которая уже очень плотно увязла в западной "трясине".