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Глазьев обвинил СМИ в ложной интерпретации своих слов о возможном переезде евреев в Донбасс

07 мая 2019, 23:39  •  34 • Политика
Советник главы России Сергей Глазьев обвинил СМИ в ложной интерпретации своих слов о возможном переезде евреев в Донбасс
Советник президента России Сергей Глазьев утверждает, что СМИ некорректно интерпретировали его статью, посвященную оценке ситуации на Украине.
Как отметил политик, речь идет о ложной интерпретации, так как в его авторском блоге на сайте издания "Завтра" не упоминались евреи, а журналистов заинтересовал фрагмент, в котором не говорится о Донбассе.
"Это передергивание и инсинуации, не имеющие отношения к содержанию статьи", - приводит его слова ТАСС.
По мнению советника главы государства, наблюдается искусственная раскрутка скандала, инициированная конспирологами и влиятельными силами, которые заинтересованы в дискредитации России и геноциде русского населения на Украине.
Напомним, ранее Сергей Глазьев указал на то, что после победы на президентских выборах Владимир Зеленский рассказал о желании вернуть мир в Донбасс. Однако затем он изменил свою позицию, а в Верховной раде потребовали "обезлюдить" регион.
Советник президента России предположил, что одной из поставленных США задач перед новой украинской властью может стать заселение "зачищенного" от русских Донбасса евреями.
"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной. Так же как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", - написал он.

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