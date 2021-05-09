Глазьев: Мировая гибридная война входит в решающую фазу. Россия теряет время

Глазьев сравнил Великую Отечественную войну с мировой гибридной войной и рассказал, какие уроки должна вынести из этого Россия.

Мировая гибридная война входит в решающую фазу, и победа России в ней зависит от того, выучила ли страна уроки Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал экономист Сергей Глазьев.

В начале он предлагает ответить на ряд важных вопросов. Победил бы СССР в Великой Отечественной войне, если бы Госбанк страны выполнял рекомендации Рейхсбанка Германии? Или если бы Минфин хранил бы валютные резервы страны в облигациях европейских стран, сдавшихся гитлеровцам? Или если бы денежные власти попустительствовали бы вывозу капитала из страны и хранению сбережений населения в рейхсмарках? Или если бы руководители крупнейших предприятий держали бы личные накопления и имели бы недвижимость на территории Третьего рейха, а также гражданство входивших в него государств?

Ответы на эти вопросы кажутся очевидными. Однако в разгар мировой гибридной войны Россия почему-то допускает всё вышеперечисленное, указывает Сергей Глазьев. И это при том, что главный фронт этой войны - финансово-экономический.

В 1941-м году руководство страны недооценило мощь механизированной военной машины немцев. Сегодня мы недооцениваем военное искусство американцев в манипулировании валютно-финансовой системой и общественным сознанием,

- пишет экономист в своём Telegram-канале.

Глазьев напоминает, что советскому руководству потребовалось полгода, чтобы разобраться в передовых технологиях ведения тогдашней войны и ценой огромных потерь переломить ход войны и одержать победу. В наше время Россия уже 7-й год несёт нарастающие потери, хотя переломить ход нынешней гибридной войны гораздо легче. Нужно просто привести в соответствие с критериями национальной безопасности нашу денежно-кредитную политику и освоить давно предлагаемые учёными РАН инструменты стратегического планирования и целевого кредитования инвестиций.

По словам экономиста, переход от ситуации стагфляции к опережающему росту может быть осуществлён за три месяца. Но времени для такого перехода остаётся всё меньше.

По прогнозам экспертов, мировая гибридная война входит в решающую фазу, пик которой ожидается через 2-3 года,

- предупреждает эксперт.