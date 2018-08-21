«Глаза-то не отводи»: Напротив посольства США вывесили баннер в защиту Марии Бутиной

На здании напротив американского посольства США в Москве появился баннер в защиту задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной. Активисты поместили на плакате фото девушки и надпись: «Пытки Бутиной – это соблюдение прав человека?».

Напомним, ранее стало известно, что Бутину перевели в другую американскую тюрьму, при этом власти отказались сообщить причины перевода. Как сообщили в российском диппредставительстве, Бутину этапировали в американскую тюрьму в кандалах.

Российское посольство сообщило, что собирается подать в Госдеп США жалобу с требованием прекратить оказание психологического давления на гражданку России. До этого сообщалось, что у Марии Бутиной на почве происходящего обострился хронический артрит из-за низкой температуры в камере.

По поводу происходящего многие пользователи задаются вопросом: где же реакция "правозащитников"? "Отмечают 100 дней с начала голодовки Сенцова", иронизируют одни. "Боятся, что потом не пустят в США", предполагают другие.