Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Многочисленные нарушения санитарных норм»: в Котельниках устанавливают причины ...
Фейсбук разбанил страницу латышского легиона СС и извинился (Руслан Осташко)
Ври, да не завирайся
Атака инкогнито: по Кабулу ударили ракетами
Главная / Политика

«Глаза-то не отводи»: Напротив посольства США вывесили баннер в защиту Марии Бутиной

21 августа 2018, 17:09  •  47 • Политика
Активисты вывесили плакат, обвиняющий американские власти в пытках задержанной в Вашингтоне русской девушки.
На здании напротив американского посольства США в Москве появился баннер в защиту задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной. Активисты поместили на плакате фото девушки и надпись: «Пытки Бутиной – это соблюдение прав человека?».
Напомним, ранее стало известно, что Бутину перевели в другую американскую тюрьму, при этом власти отказались сообщить причины перевода. Как сообщили в российском диппредставительстве, Бутину этапировали в американскую тюрьму в кандалах.
Российское посольство сообщило, что собирается подать в Госдеп США жалобу с требованием прекратить оказание психологического давления на гражданку России. До этого сообщалось, что у Марии Бутиной на почве происходящего обострился хронический артрит из-за низкой температуры в камере.
По поводу происходящего многие пользователи задаются вопросом: где же реакция "правозащитников"? "Отмечают 100 дней с начала голодовки Сенцова", иронизируют одни. "Боятся, что потом не пустят в США", предполагают другие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

47
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 18:24
Киев признался в отсутствии планов по военному завоеванию Крыма
21 августа 2018, 10:39
Российские военные покажут на Урале мастер-класс по «танковой карусели» - Минобороны
21 августа 2018, 17:09
Вертолётоносцев в России не будет. В чистом понимании

20 августа 2018, 19:39
Единороссы предложили сохранить возраст выхода на пенсию коренным народам Севера
21 августа 2018, 17:09
«Глаза-то не отводи»: Напротив посольства США вывесили баннер в защиту Марии Бутиной
21 августа 2018, 04:09
Болтона заподозрили в контактах с Бутиной по линии NRA
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.