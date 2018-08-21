|
«Глаза-то не отводи»: Напротив посольства США вывесили баннер в защиту Марии Бутиной
21 августа 2018, 17:09 • 47 • Политика
Активисты вывесили плакат, обвиняющий американские власти в пытках задержанной в Вашингтоне русской девушки.
На здании напротив американского посольства США в Москве появился баннер в защиту задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной. Активисты поместили на плакате фото девушки и надпись: «Пытки Бутиной – это соблюдение прав человека?».
Напомним, ранее стало известно, что Бутину перевели в другую американскую тюрьму, при этом власти отказались сообщить причины перевода. Как сообщили в российском диппредставительстве, Бутину этапировали в американскую тюрьму в кандалах.
Российское посольство сообщило, что собирается подать в Госдеп США жалобу с требованием прекратить оказание психологического давления на гражданку России. До этого сообщалось, что у Марии Бутиной на почве происходящего обострился хронический артрит из-за низкой температуры в камере.
По поводу происходящего многие пользователи задаются вопросом: где же реакция "правозащитников"? "Отмечают 100 дней с начала голодовки Сенцова", иронизируют одни. "Боятся, что потом не пустят в США", предполагают другие.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
20 августа 2018, 03:39
|
18 августа 2018, 15:54
|
18 августа 2018, 15:54
|
14 августа 2018, 19:24
|
16 августа 2018, 00:40
|
16 августа 2018, 18:24
|
15 августа 2018, 05:09