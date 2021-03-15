Глаз народа: партии планируют бесплатно привлекать наблюдателей на выборы

Парламентской оппозиции может не хватить денег для обеспечения своими наблюдателями всех избирательных участков во время единого дня голосования (ЕДГ)-2021 . В ЛДПР «Известиям» рассказали о дороговизне финансирования работы контролеров в течение трех дней, «Справедливая Россия — За правду» хочет привлечь более 100 тыс. человек, используя не только материальные ресурсы . Ставку на энтузиазм делают и в КПРФ, считая важным оплачивать только проезд и питание. Зато в «Единой России» планируют мобилизовать по два-три наблюдателя на каждый участок. В Общественной палате также обозначили готовность направить людей во все комиссии, однако на местах жалуются на сложность привлечения граждан на безвозмездной основе. Между тем окончательное решение о длительности голосования в сентябре пока не принято .

Идейные бойцы

Партии парламентской оппозиции заявили о сложностях с будущей оплатой работы наблюдательского корпуса на участках в ходе ЕДГ-2021. В частности, в ЛДПР говорят о стремлении приложить максимум усилий для обеспечения надзором всех избирательных участков. Однако в партии опасаются возникновения финансовых проблем, если голосование будет трехдневным .

— Условия выборов на сегодняшний день не изменены, голосование будет проходить не один день, а три. В этом формате мы поставлены в жесткие условия. Оплачивать работу наблюдателей в течение трех дней — колоссальные затраты . Партийного фонда, который разрешен законодательством для трат на выборы, не хватит, — рассказал «Известиям» член высшего совета партии Сергей Каргинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он отметил, что обычно партия выставляла от 40 тыс. до 60 тыс. наблюдателей, что, однако, не позволяло «покрыть» все участки на федеральных выборах.

Объединенная «Справедливая Россия — За правду» оптимистичнее смотрит на возможность охватить как можно больше участков: партия рассчитывает мобилизовать на ЕДГ-2021 более 100 тыс. наблюдателей. Впрочем, для реализации этой цели ей придется задействовать не только материальные ресурсы .

— Сейчас запускается проект по подготовке координаторов наблюдения в регионах. Мы примерно ориентируемся на 100 – 120 тыс. наблюдателей. Считаем, что здесь вопрос не только материальный, но и идеологический. У нас есть активное молодежное крыло — «Молодежь Справедливой России», которое включается в подбор и обучение наблюдателей. Тут нужно понимать, что в организации процесса наблюдения будут задействованы ресурсы всех политических сил, которые объединились, — рассказали «Известиям» в центральном аппарате партии.

В руководстве КПРФ также сообщили о сложности охвата всех участков . И там тоже рассказали о ставке на людей, которые трудятся не за деньги, а за идею.

— Мы начинаем уже работу в регионах, ожидаем, что наблюдателями будет закрыто до 95% избирательных участков, кроме самых отдаленных и труднодоступных. Мы в последнее время делаем ставку на людей, которые приходят работать, исходя из своих идеологических соображений. Расходы пойдут на пропитание и транспорт . В условиях трехдневного голосования нужно находиться на месте и до начала работы участка, и после его закрытия. Поэтому оплата труда для нас остро не стоит, нам нужны идеологически подготовленные бойцы , — отметил в разговоре с «Известиями» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Единая Россия» планирует закрыть все участки во время ЕДГ , сообщил «Известиям» секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Вольвач

— У нас полстраны параллельно с думскими выборами будет вести кампании в региональные заксобрания и гордумы. Мы считаем, что не менее двух наблюдателей на каждый участок партия должна мобилизовать, а в сложных территориях до трех , — подчеркнул он.

Справка «Известий» Одновременно с выборами в Госдуму 19 сентября будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в ЕДГ-2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Профессия — наблюдатель

«Известия» направили в Центризбирком запрос о количестве участков, которые откроются в ЕДГ. Оно не будет сильно отличаться от того, что было во время общероссийского голосования по Конституции, сообщила «Известиям» член Общественной палаты (ОП), председатель общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

— Мы говорим приблизительно о 96,5 тыс. участков. В прошлом году была актуализация на общероссийском голосовании. Ожидать сильных скачков по количеству не стоит, это утвердившаяся практика, — отметила специалист.

Она также подчеркнула, что активность институтов гражданского общества и общественных объединений растет из года в год. По ее словам, с 2018-го наметился тренд на профессионализацию наблюдательского сообщества . «У нас много наблюдателей, которые не первый раз приходят на участки, не будучи аффилированными с политическими объединениями», — рассказала эксперт.

Общественные наблюдатели смогут охватить все избирательные участки во время ЕДГ , заверил «Известия» председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы сейчас только начинаем обучать наблюдателей, поэтому о количестве говорить пока рано. Конечно, у нас будут охвачены все участки, даже если голосование продлится нескольких дней. Здесь я не говорю о подводных лодках и Арктике, — пояснил он.

Максим Григорьев также сообщил о том, обучение смогут пройти не только общественные наблюдатели, но и представители политических партий. При этом в регионах сетуют: бесплатная работа на выборах в качестве наблюдателей не вызывает большого энтузиазма . В частности, жители ряда областей рассказали «Известиям» о стремлении стать наблюдателями от партий, поскольку там есть шанс «хоть немного» заработать .

На заседании ЦИК 10 марта порядок многодневного голосования был продлен до 12 сентября . В Центризбиркоме «Известиям» рассказали о том, что речь идет лишь о муниципальных и региональных выборах, а не о федеральных кампаниях.

— У нас каждые воскресенья проходят какие-либо выборы — региональные или местные. На каждых из них может применяться трехдневное голосование, если это будет определено организующей выборы комиссией. А особенности такого голосования регулирует ЦИК России. 16 декабря был утвержден временный порядок многодневного голосования на муниципальных и региональных выборах до 30 мая, а теперь продлили до 12 сентября. 12 сентября было выбрано потому, что это последнее воскресенье перед думскими выборами, — пояснил «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко.