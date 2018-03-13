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Главы Великобритании и Франции решили "дружить" против России
13 марта 2018, 03:24 • 48 • Политика
Мэй и Макрон договорились сообща реагировать на "агрессивное поведение России".
Великобритания и Франции будут вместе реагировать на "агрессивное поведение России". Об этом по телефону договорились глава британского правительства Тереза Мэй и французский президент Эмманюэль Макрон.
Премьер-министр Великобритании связалась с лидером Франции, чтобы сообщить последние новости о расследовании отравления шпиона-перебежчика и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что вероятность причастности России к случившемуся "высока".
По итогам разговора стороны сошлись на том, что будут вместе реагировать на "агрессивное поведение России". Такой информацией поделились в пресс-службе британского премьер-министра.
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