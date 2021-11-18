Главы стран Балтии поддержали все действия Польши

Президент Латвии уверен: границы ЕС атакуют Москва и Минск

В Вильнюсе состоялась встреча президентов стран Балтии: главы Литвы, Латвии и Эстонии срочно решили собраться, чтобы обсудить важный вопрос, как они собираются ответить на «гибридную атаку Лукашенко», ведь атаковал он не что иное, как внешнюю границу Евросоюза.

К встрече трёх президентов присоединился по видеосвязи и президент Польши Анджей Дуда, рассказав собравшимся в Вильнюсе подробности того, что происходит на польско-белорусской границе.

«По итогам переговоров президенты приняли заявление, в котором осудили гибридную миграционную атаку белорусского режима на внешние границы ЕС. Президенты стран Балтии полностью поддерживают действия Польши по защите внешней границы ЕС. Декларация призывает Европейскую комиссию незамедлительно внести необходимые изменения в правовую базу для миграции и беженцев»,

– сообщает пресс-служба президента Латвии.

Другими словами, прибалтийские президенты не видят ничего плохого в применении слезоточивого газа, шумовых гранат и водомётов против беженцев, среди которых женщины и маленькие дети, всё это вполне вписывается в их видение европейских ценностей. А чтобы ни у кого больше не возникало вопросов, Брюсселю следует как можно быстрее изменить своё законодательство.

После встречи президенты вышли к журналистам и ответили на их вопросы.

По словам президента Латвии Эгилса Левитса, страны Балтии будут призывать Евросоюз и НАТО выработать чёткую позицию по вопросам нелегальной миграции. Однако называть то, что происходит сегодня на польской границе миграционным кризисом нельзя, считает президент. На самом деле это не миграционный кризис, который был в 2015 году. Сегодня происходит совместная атака России и Белоруссии на Польшу и страны Балтии, уверен Левитс. Поэтому Брюссель должен немедленно реагировать, в частности выделить финансы на строительство эффективных заграждений на внешних границах ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа неожиданно допустил возможность провести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поставив в пример экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая накануне поговорила с Лукашенко по телефону, обсудив ситуацию на белорусско-польской границе.

«Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе»,

– отметил Науседа.

По его словам, необходимо также обсудить с Лукашенко и гуманитарные проблемы, вызванные этим кризисом.

Однако глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис категорически против президентской инициативы, он уверен, что с Лукашенко разговаривать нельзя.

«Я не вижу, о чём можно говорить с авторитарным лидером Беларуси. В подобных разговорах нет необходимости. Тем более что после разговора с Ангелой Меркель Лукашенко станет считать себя признаваемым на Западе лидером»,

– жёстко объявил Ландсбергис-младший.

В завершение встречи президенты стран Балтии и Польши традиционно пообещали и дальше всячески поддерживать «гражданское общество Белоруссии» и оказывать ему помощь.