Главы России и Белоруссии договорились расширять и укреплять стратегическое партнерство

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшегося во вторник в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства. В документе, по словам российского лидера, "подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией".

В центре внимания на прошедших в Минске переговорах было экономическое сотрудничество двух стран. Путин отметил динамичный рост показателей взаимной торговли и инвестиций.

На переговорах не обошлось без спорных вопросов. Однако, как отметил президент Белоруссии, такого рода вопросы Белоруссия и Россия будут решать в духе взаимопонимания и компромисса. По словам Лукашенко, стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества.

Белорусский лидер заверил, что для повышения уровня благосостояния народов будет задействован весь потенциал Союзного государства.

Высший государственный совет (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России утвердил своим постановлением приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития СГ на 2018-2022 годы.

Согласно документу, ими определены проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства. При этом предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению административных барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования, развитию объединенной транспортной системы и формированию единого топливно-энергетического рынка.

В беседе с журналистами после подписания совместного заявления по итогам заседания ВГС Путин в числе первоочередных задач, стоящих на повестке дня Союзного государства, назвал улучшение делового климата, устранение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, гармонизацию нормативно-правовой базы. По словам российского лидера, обе страны намерены проводить согласованную макроэкономическую, денежно-кредитную, ценовую и налоговую политику.

Путин отметил, что РФ надежно снабжает Белоруссию энергоресурсами, а также участвует в программе модернизации газотранспортной системы Белоруссии, строит Белорусскую АЭС.

Президент Белоруссии при этом выразил уверенность в том, что в ходе сегодняшних переговоров сторонам "сегодня удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Белоруссии и России". Вместе с тем он отметил, что "спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса". "Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем и непосредственно в ходе прошедшего заседания ВГС", - сказал Лукашенко журналистам.

В ходе заседания президент РФ высказал мнение, что товарооборот России и Белоруссии можно увеличить до $50 млрд в год. "В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть (плюс 23,5%) и достиг $32,4 млрд, в январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5%", - сказал Путин.

По данным российского лидера, "объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $3,9 млрд, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $620 млн". "Считаем важным последовательно улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную, налоговую политику, продолжить гармонизацию нормативного регулирования", - указал он.

Президент РФ обратил внимание на то, что в 2019 году Москва и Минск отметят 20-летие подписания договора о создании Союза. "За прошедший период удалось многого добиться: нарастить торгово-инвестиционные, научно-технологические, культурные, гуманитарные связи, укрепить договорно-правовую базу во всех областях сотрудничества", - констатировал российский лидер. Он сообщил, что на нынешнем заседании предстоит "утвердить перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства - основополагающий документ, который определит ключевые ориентиры совместной работы на ближайшие пять лет".

Белорусский лидер согласился со своим российским коллегой в необходимости закрепить тенденцию роста товарооборота между двумя странами. "В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост", - указал он. По словам Лукашенко, важно "обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между странами, в том числе за счет устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равных условий конкурентной среды". Залогом успеха интеграции, по его мнению, остаются межрегиональные связи.

Лукашенко напомнил, что с 2014 года проводятся форумы регионов двух стран. "Пятый по счету форум пройдет в октябре этого года в Могилеве, - сказал он. - Надеюсь, что по сложившейся традиции мы с вами, Владимир Владимирович, поддержим своим участием это значимое мероприятие в сфере развития белорусско-российских отношений".

Президент РФ заявил о своем желании принять участие в этом форуме. "Как Александр Григорьевич сказал, мы [президенты двух стран] традиционно там бываем, надеюсь, и в этом году тоже примем участие", - отметил Путин. При этом он выразил надежду, что по итогам форума будут запущены новые перспективные инициативы в рамках межрегионального сотрудничества двух стран.

Выступая на заседании ВГС, президент РФ отметил растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через Белоруссию. "Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности, газа в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", - подчеркнул он.

По словам Путина, до 2020 года РФ инвестирует около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода "Ямал - Европа" и свыше $1 млрд - в создание дополнительных подземных хранилищ газа.

Кроме того, президент РФ напомнил, что в 2019 году состоится запуск первого энергоблока Белорусской АЭС, а в 2020 году - второго блока. Объем российских вложений в строительство станции составит $10 млрд.

Президент Белоруссии выразил надежду, что остающиеся нерешенные вопросы по пересечению белорусско-российской границы в ближайшее время будут урегулированы. "В условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян и применению элементов пограничного контроля", - сказал Лукашенко, отметив, что все оставшиеся проблемы "решат в ближайшее время".

Этот вопрос нашел свое отражение в принятом по итогам встречи в Минске совместном заявлении лидеров двух стран. Так, в частности, в документе указывается, что Россия и Белоруссия активизируют усилия по урегулированию вопроса об обеспечении свободы пересечения границы между двумя государствами гражданами третьих стран.

При этом нерешенным остался вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве, сообщил журналистам по окончании встречи государственный секретарь СГ Григорий Рапота. "Вопрос прорабатывался отраслевыми министерствами связи совместно с операторами связи России и Белоруссии. Пока решение не найдено, но работа будет продолжена", - сказал он.

По итогам заседания ВГС была утверждена программа согласованных действий в области внешней политики двух государств на 2018-2019 годы. В документе сохранена преемственность с предыдущими программами в том, что касается таких направлений, как углубление двустороннего взаимодействия на пространстве СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности, формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Белоруссии и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами.

В качестве одного из важнейших векторов сотрудничества также определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства. Особое внимание в программе уделено оказанию дипломатического сопровождения деятельности ЕАЭС, повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс, один путь".

По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и продолжат "координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам".

В заседании ВГС приняли участие также главы российского и белорусского МИД Сергей Лавров и Владимир Макей. В своем выступлении Лавров отметил, что наращивание военной инфраструктуры и активности НАТО непосредственно у границ России и Белоруссии требует особого внимания. По его словам, "тесная внешнеполитическая координация [России и Белоруссии] имеет возрастающее значение в условиях сохраняющейся в мире крайне напряженной ситуации".

Глава МИД Белоруссии отметил, что Минск выступает за учет интересов России при реализации программы Евросоюза "Восточное партнерство" .

Кроме экономики, внешней политики и ряда других вопросов, на заседании ВГС обсуждалось и гуманитарное сотрудничество. Постановлением ВГС была учреждена премия в области науки и техники. Она будет присуждаться гражданам двух стран за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения по представлению Совета министров Союзного государства один раз в два года с 2019 года, она будет приурочена к Дню единения народов двух стран. Размер премии составит 5 млн российских рублей по аналогии с уже присуждаемой в СГ премией в области литературы и искусства.

Ожидается, что учреждение премии позволит стимулировать научную деятельность в Союзе, будет способствовать созданию условий для новых научных открытий и достижений.

Президент РФ выразил удовлетворение взаимодействием Москвы и Минска в гуманитарной и культурной сферах. По мнению Путина, "учрежденные сегодня премии Союзного государства в области науки и техники будут поощрять ученых и специалистов, отличившихся в разработке и коммерциализации новых технологий".

Президент РФ поблагодарил белорусского коллегу "за организацию сегодняшней работы и за ту атмосферу, которая была создана для достижения имеющихся договоренностей".

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