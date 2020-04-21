Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству

Иногда страна распадается неожиданно и стремительно – и примерами тому Российская империя и Советский Союз. Иногда – долго и как-то даже почти незаметно, как Британская империя. Распад Украины, по сути, идёт с момента провозглашения её независимости – процесс запустил Крым в начале девяностых годов. Но сегодня эта страна, похоже, подошла к критической точке. Главы Одесской, Харьковской и Запорожской области готовы просить Россию о долгосрочной экономической помощи. На особых условиях.

От Киева украинские регионы больше ничего не ждут. Там нет денег – а уповать на помощь Запада, похоже, становится бессмысленно. Между тем, пандемия в край обострила и без того острые вопросы – безработицы, нищеты населения и упадка промышленного производства. По сути, центральная власть Украины бросила региональное руководство на произвол судьбы – сами решайте ваши вопросы, если, конечно, сможете. Ещё в ноябре-декабре харьковский мэр Геннадий Кернес, осознав, к чему идёт дело, зачастил в Москву к своим близким знакомым, вхожим на самый верх российского истеблишмента. И теперь становится ясно, о чём говорилось за закрытыми дверями.

Ещё пять лет назад многие украинские регионы, в ожидании обещанной Киевом децентрализации (а, если называть вещи своими именами – федерализации), приняли собственные законодательства, позволяющие устанавливать особые взаимоотношения с приграничными государствами без оглядки на Киев. На первый взгляд, речь шла об экономических проектах и связях. Но, по сути, изменённое региональное законодательство давало право главе региона идти на сближение с соседями – вплоть до предоставления жителям двойного гражданства и одобрения хождения рубля наряду с гривной (суть в том, что законы о децентрализации почти все списали с первой крымской конституции, где такие права и возможности были чётко прописаны). Оставалось всего ничего – принять политическое решение. А Киеву ничего не оставалось, как смириться с выбором региона. Пять лет у регионального руководства ушло на осмысление ситуации. Многие сомневались, стоит ли нервировать Киев, - запросто могли записать в сепаратисты и устроить АТО, как в Донецке и Луганске. Но сегодняшняя ситуация просто не оставила выбора главам ряда восточных регионов. К тому же, до их ушей дошли слухи о том, что Киев, воспользовавшись пандемией, не станет проводить в этом году местные выборы, а, вместо этого, просто волевым решением переназначит региональное руководство (насадив лояльных «исполняющих обязанности»). Таким образом, в регионах решили, что настало время действий.

Как нам стало известно, как минимум, три региона Украины – Одесская, Харьковская и Запорожская область инициировали переговоры с российскими партнёрами. По нашим данным, одновременно ведутся переговоры и с Москвой, о централизованной экономической поддержке, и с соседними регионами России (Республика Крым, Ростовская и Курская область, Краснодарский край). Предлагается создать некое экономическое «региональное партнёрство», которое даст возможность нашим соседям с минимальными потерями пережить кризисные времена. А уж что последует дальше – более тесная интеграция, по крымским лекалам 1992 года, или нечто иное – пока сказать сложно.

Не исключено, что в региональном партнёрстве примут участие ещё два региона – Николаевская и Херсонская области. Руководство этих областей пока не вступало в прямые контакты с россиянами, но сообщило инициаторам процесса о готовности последовать их путём. Таким образом, практически весь восток Украины – за исключением Днепропетровской области, - может принять участие в экономической интеграции с Россией. А Киеву, по всей видимости, придётся смириться с выбором регионов, ведь вести гражданскую войну на несколько фронтов – дело слишком накладное.