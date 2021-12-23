Главы Минобороны стран Балтии обещали помочь Украине – в случае чего

«Прибалтийские тигры» не согласны с требованиями Кремля

В Каунасе состоялась встреча министров обороны стран Балтии, на которой было подписано соглашение о разработке общей региональной ракетной системы залпового огня, а также определены основные направления дальнейшего сотрудничества между прибалтийскими странами в области обороны. Стороны особо подчеркнули, что главной опорой безопасности в регионе являются силы НАТО.

«Главным и незаменимым сдерживающим фактором для нашего региона является присутствие здесь союзных войск. Мы благодарны союзникам по НАТО за развёртывание войск в составе батальонов передовых сил НАТО и за их активное участие в охране воздушного пространства»,

– благодарил «западных партнёров» глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, общая ракетная система залпового огня, разработанная с учётом всех трёх стран – это проект будущего, который станет ответом на «объявленные Россией красные линии».

Правда, когда этот «грандиозный проект» будет воплощён в жизнь – неизвестно, литовский министр пока даже не может сказать, «как это будет выглядеть», на сегодня есть только проект обращения к Пентагону, который владеет подобными технологиями.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал соглашение о ракетных системах залпового огня в Прибалтике «большим шагом вперёд». По его словам, это «критически важное» оружие для стран Балтии.

Также во время трёхсторонней встречи её участники объявили, что готовы быстро оказать Украине военную помощь, в случае необходимости, а также помощь гуманитарную. Традиционно провозгласили свою поддержку «территориальной целостности Украины и нерушимость её границ», сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Обсудили стороны и соседнюю Беларусь, обвинив Минск в том, что он дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе. Вероятно, имели в виду миграционный кризис на польских и литовских границах, который с наступлением зимы пошёл на спад.

В итоге стороны пришли к выводу – президент России Владимир Путин предъявил слишком жёсткие требования Брюсселю и Вашингтону, поэтому министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии с этими требованиями не согласны, если кого-то в Брюсселе и Вашингтоне интересует их мнение.

«Президент России хочет, чтобы нас никто не защищал, чтобы не было наступательного оружия, не было американцев – не было сил НАТО в принципе. Я не думаю, что мы можем с этим согласиться»,

– подвёл итог встречи Арвидас Анушаускас.

В этом году Литва председательствовала в Балтийском оборонном сотрудничестве, в следующем году председательство перейдёт к Эстонии.