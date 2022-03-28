Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор: Обсуждалась встреча с дипломатами Украины

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Стороны договорились провести в Турции встречу с делегацией Украины.

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры.

"В ходе переговоров обсуждались актуальные темы, касающиеся Украины", - заявил источник ТАСС в МИД Турции.

Как позднее рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, стороны договорились, что в Турции состоятся новые переговоры делегаций дипломатов России и Украины.

"Мы осознаём ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира", - написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации двух стран достигли соглашения провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.