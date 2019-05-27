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Главы МИД России и Кубы выступили против попыток США переформатировать Латинскую Америку

27 мая 2019, 22:54  •  45 • Политика

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который находится в российской столице с рабочим визитом.

В ходе встречи, продлившейся около часа, стороны подтвердили единство позиций как по двусторонней, так и по международной повестке дня. А дружеская, доверительная атмосфера российско-кубинских отношений, о которой неоднократно заявляли первые лица двух стран, ощущалась с первых минут переговоров. Так российский министр, по традиции открывая встречу в присутствии журналистов, подтвердил готовность Москвы и дальше поддерживать Гавану как важного союзника, несмотря на неослабевающее санкционное давление Вашингтона на республику. Глава МИД Кубы поблагодарил российскую сторону за оказываемую поддержку и дал высокую оценку роли Москвы в поддержании международного мира и безопасности.

Активизация политического диалога, расширение экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, реализация уже существующих крупномасштабных проектов - все эти темы были затронуты министрами в ходе рассмотрения двусторонней повестки дня. По итогам переговоров стороны подписали план консультаций на 2020-2022 гг., который, по мнению Лаврова, задаст верный тон и ритм контактам между двумя внешнеполитическими ведомствами.

Центральной темой переговоров, как и ожидалось, стала складывающаяся ситуация в Латинской Америке в свете участившихся попыток Вашингтона переформатировать этот регион под себя в духе возрождаемой "доктрины Монро".

Венесуэла и опыт Кубы

Россия и Куба являются важными игроками в латиноамериканском регионе, положение дел в котором на сегодняшний день никак нельзя назвать стабильным. В этой связи представители СМИ на итоговой пресс-конференции попросили глав внешнеполитических ведомств прокомментировать предстоящую встречу правительства и оппозиции Венесуэлы, которая, как ожидается, пройдет на этой неделе в Осло. Отвечая на вопрос ТАСС, министры приветствовали данную инициативу, выразив надежду на то, что итоги данной встречи позволят двигаться к "выработке общеприемлемого для всех венесуэльских сторон согласия".

Стороны особенно акцентировали внимание на том давлении, которое Соединенные Штаты продолжают оказывать на Венесуэлу. Сразу после объявления о подготовке переговоров представителей правительства и оппозиции в Госдепе уверенно обозначили их тему - шаги по отставке президента страны Николаса Мадуро. По мнению российского министра, подобные заявления Вашингтона являются очередным проявлением неуважения ко всей Латинской Америке, венесуэльцам и конкретно к лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо. "Если он [Гуайдо] посылает своих представителей в Осло на переговоры, дайте этим переговорам хотя бы состояться, - пояснил Лавров. - Не берите на себя роль представителей администрации, решающих все даже за своих собственных назначенцев типа Гуайдо. Все это некрасиво".

В этой связи Лавров и Родригес обратили внимание на те односторонние санкции, которые в разное время были введены Вашингтоном в отношении Москвы и Гаваны. Глава МИД РФ заявил, что усиление давления США на Кубу в рамках закона Хелмса - Бертона, который позволяет гражданам США подавать в суд на нынешних собственников конфискованного после революции иностранного имущества на Кубе, противоречит не только международному праву, но и требованиям подавляющего числа членов международного сообщества. Сожаление в связи с данным решением выразили даже европейские партнеры Вашингтона.

Российский министр выразил мнение, что опыт Кубы подтвердил провал политики диктата США в международных отношениях и бесперспективность силового давления. "Разделяем с кубинскими друзьями убежденность в неприемлемости нелегитимного санкционного прессинга и подтверждаем категорическое неприятие экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, - подчеркнул он. - Будем и впредь решительно поддерживать справедливые требования Гаваны о безотлагательном прекращении этой блокады".

Не только Латинская Америка

На пресс-конференции глав МИД РФ и Кубы было рассмотрено давление США не только в Латинской Америке, но и в других регионах. По просьбе журналистов Лавров прокомментировал последние действия Вашингтона на Ближнем Востоке.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп дал согласие на отправку 1,5 тыс. американских военнослужащих на Ближний Восток для "сдерживания иранских угроз". Российский министр подчеркнул, что такое решение может повысить риски в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В свете эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном Лавров выразил надежду на то, что в Соединенных Штатах все-таки услышат здравомыслящие голоса о безрассудности войны с Ираном.

Министр также отметил, что реализация инициативы главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа о заключении с государствами Персидского залива и Тегераном соглашения о ненападении станет "первым шагом к разрядке напряженности в регионе". "[Инициатива] перекликается с давней российской инициативой начать процесс формирования концепции безопасности в регионе Персидского залива с участием прибрежных арабских стран и Ирана, - обратил внимание он. - Пока среди арабов общей позиции на этот счет нет. Но в любом случае движение нужно выстраивать в направлении формирования такой системы безопасности, начиная с простых шагов: транспарентность в военных делах, приглашение на учения, выработка других мер доверия при участии в качестве гарантов Лиги арабских государств, ООН, ЕС, пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН".

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