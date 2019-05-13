Главы МИД России и Китая обсудили в Сочи возможности для диалога с США

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели в понедельник обстоятельные переговоры, которые вместо заявленного часа продлились более двух часов.

Как известно, Москва и Пекин играют важную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Еще несколько лет назад стороны представили дорожную карту, содержащую подробное описание шагов, которые ключевые игроки в регионе должны предпринять для стабилизации ситуации. Комментируя по просьбе журналистов положение дел вокруг КНДР, Ван И признал, что после второго саммита США - КНДР во Вьетнаме процесс урегулирования буксует, и, по его мнению, причина этому - отсутствие общего подхода сторон к разрешению данной проблемы.

Сразу после окончания пресс-конференции Лавров и Ван И были приняты российским лидером Владимиром Путиным в его сочинской резиденции "Бочаров ручей". Они обсудили с подготовку государственного визита в РФ китайского лидера и развитие двусторонних российско-китайских отношений.

Подготовка предстоящих контактов на высшем уровне, перспектива формирования большого евразийского партнерства, текущее положение дел на Корейском полуострове, пути урегулирования ситуации в Венесуэле, совместные шаги по ядерному разоружению - эти и многие другие темы затрагивалось в ходе состоявшихся переговоров Лаврова и Ван И. Несмотря на то, что встреча российского министра с госсекретарем США Майклом Помпео намечена лишь на вторник, американские партнеры не раз упоминались во время общения глав МИД РФ и КНР с журналистами. Например, Лавров подробно рассказал о том, какие темы он планирует затронуть в ходе переговоров с Помпео. А его китайский коллега, которому представители СМИ как минимум дважды указывали на то, что через сутки за этим же столом вместо него будет сидеть Помпео, пояснил с какими проблемами сталкивается Пекин в ходе торговых переговоров с Вашингтоном.

Буквально с первых минут встречи главы внешнеполитических ведомств сделали акцент на близости позиций Москвы и Пекина по ряду вопросов. Так, стороны дали высокую оценку нынешнему состоянию двустороннего сотрудничества, подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию с целью укрепления глобальной безопасности и выступили против клеветы, которая, по словам китайского министра, сегодня становится одним из главных методов для международного шантажа.

Такой же позиции придерживается и российский министр. Как отметил Лавров, для восстановления атмосферы доверия на Корейском полуострове и продвижения процесса денуклеаризации необходимо выработать гарантии безопасности для Пхеньяна. И сегодня главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность подключиться к такому процессу.

Кроме того, глава МИД РФ не исключил возможность проведения консультаций между РФ, КНР и США по вопросу стабилизации ситуации на Корейском полуострове. По его словам, данная проблема может "более успешно решаться при тесном диалоге в таком формате".

Стоит отметить, что формат Россия - Китай - США вряд ли можно назвать новым на международной арене. Сегодня стороны ведут доверительный диалог по Афганистану, который, как сообщил Лавров, на состоявшейся встрече договорились продолжать.

Интереса нет

Журналисты не могли не затронуть и тему заключения нового трехстороннего договора между Москвой, Пекином и Вашингтоном по ядерному разоружению, заявления о котором в последние недели неоднократно звучали из Вашингтона.

Лавров сразу дал понять, что никаких переговоров о подключении Пекина к диалогу между Москвой и Вашингтоном по сокращению ядерных вооружений на данный момент не ведется, призвав американских коллег обсуждать подобные инициативы напрямую с партнерами из КНР. Однако точку в данном вопросе поставил китайский министр, который заявил, что Пекин не заинтересован в участии в переговорах Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению, так как "ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне, отвечающем интересам оборонной политики".

Вместе с тем, глава МИД Китая выразил надежду, что американцы откликнутся на заинтересованность России в ближайшее время вернуться в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продлить действие Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, эти переговоры имеют большое значение для сохранения глобальной стабильности.

За сохранение сделки

Комментируя ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили за ее сохранение, указав на нелегитимность односторонних санкций США.

Лавров также подтвердил намерение выяснить во вторник на встрече с госсекретарем США, как Вашингтон планирует выходить из сложившейся вокруг СВПД ситуации. "Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой", - подчеркнул министр, указав, что Москва будет добиваться выполнения своих обязательств всех участников сделки.

В связи с этим глава МИД РФ не исключил давления со стороны Соединенных Штатов на европейских партнеров, но выразил надежду, что страны Запада все же будут придерживаться резолюции СБ ООН, утвердившей СВПД.

Надежда на разум

Встреча Лаврова и Ван И прошла на фоне торговых переговоров США и КНР, которые пока что идут весьма проблематично. Так, 5 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил о повышении тарифов. В свою очередь в Пекине анонсировали ответные меры о повышении пошлин на американские товары.

Но, несмотря на сложные моменты, Пекину и Вашингтону, по словам Ван И, удалось добиться значимого прогресса в этом вопросе. В этой связи, он призвал американских коллег не переносить ответственность на других и выразил надежду, что у сторон "будет хватать мудрости в разрешении проблем для заключения взаимовыгодного соглашения". Глава МИД КНР также подчеркнул, что на переговорах с любым государством его страна будет "твердо защищать свой суверенитет и интересы своего народа".

Российский министр заявил о неприемлемости попыток действовать в обход норм Всемирной торговой организации.

Возможности для диалога

Переговоры Лаврова и Ван И в Сочи стали одним из этапов подготовки государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Как ожидается, китайский лидер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 6-8 июня. Но, как стало известно сегодня, этот визит не станет единственной возможностью для общения Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. По словам главы российского МИД, у лидеров двух стран будет "много возможностей пообщаться в рамках международных форумов в течение 2019 года".