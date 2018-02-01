Главы МИД России и Италии подтвердили общие подходы по Сирии, Украине и Ливии

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано на переговорах в Москве в четверг сосредоточились на международной проблематике - ситуации на Украине, в Сирии и Ливии. Повестку в значительной степени диктовало то, что Италия в этом году занимает пост председателя ОБСЕ. По итогам переговоров министры отметили, что подходы Москвы и Рима к обсуждавшимся проблемам во многом совпадают.

В начале встречи Лавров отметил, что Россия считает конструктивной и позитивно нацеленной в будущее программу председательства Италии в ОБСЕ. Российский министр, в частности, выделил заявленное намерение Альфано решать проблемы Евразийского континента не через конфронтацию, а через баланс интересов. Глава МИД РФ также привлек внимание к инициативе Альфано по усилению средиземноморского вектора организации и работе по решению миграционного кризиса.

По словам Лаврова, в Москве хотели бы видеть более активную работу ОБСЕ и на другом направлении - в Косове, "чтобы урегулировать оставшиеся вопросы в полном соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН".

Глава МИД РФ добавил, что Россия также рассчитывает на введение ОБСЕ в силу договоренностей по размещению дополнительных наблюдателей в Нагорном Карабахе, достигнутых на встрече лидеров Армении, Азербайджана и России в июне 2016 года. По словам Лаврова, стороны уже близки к согласованию окончательных параметров этой инициативы.

Альфано в ответ обещал приложить все усилия для создания инклюзивного диалога на площадке ОБСЕ. "Мы видим в этом большие стратегические возможности, ибо эта организация задумывалась как инструмент для поддерживания открытых каналов общения между западом и востоком. Немалое внимание в нашей работе в рамках ОБСЕ уделяется и средиземноморским вопросам", - сказал он.

Переговоры глав МИД РФ и Италии прошли на фоне завершившегося во вторник Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Результаты усилий России по урегулированию кризиса, уже много лет находящегося в центре внимания международного сообщества, заняли важное место в переговорной программе министров. Лавров сообщил, что проинформировал итальянского коллегу об итогах форума. "Рассчитываем, что итоги этого конгресса помогут [спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии] Стаффану де Мистуре в дальнейшей активизации работы женевского процесса по переговорам между правительством и широким спектром оппозиции, прежде всего с целью проведения конституционной реформы", - сказал он.

Лавров добавил, что де Мистура уже выразил удовлетворение проведенным в Сочи форумом. По его словам, эмиссар ООН обратил внимание на состоявшуюся жаркую дискуссию, которая свидетельствует о действительно демократическом изложении взглядов представителей разных частей сирийского общества.

Глава МИД РФ признал, что не все представители оппозиции посетили конгресс. Однако, отметил он, отказавшаяся от участия по искусственным причинам группа оппозиционеров из Стамбула в итоге делегировала свои полномочия заместителю министру иностранных дел Турции. Присутствовала и часть членов Сирийского комитета по переговорам, который ранее принял решение бойкотировать мероприятие. Министр указал, что хотя Россия не претендует на то, что в Сочи были все без исключения политические и общественные силы Сирии, "но не было даже близко какой-либо другой встречи, на которой были бы так широко представлены все без исключения основные группы сирийского общества".

Альфано по итогам встречи назвал роль России в урегулировании в Сирии стратегической и особо отметил важность поиска решения кризиса самими сирийцами. Глава итальянского МИД выразил поддержку усилиям де Мистуры и подчеркнул, что прошедший в Сочи Конгресс сирийского национального диалога и астанинский формат - "это очень важные этапы переговорного процесса, частью которого являются также переговоры в Женеве". В этой связи Альфано обратил внимание на достижение ощутимых результатов в сирийском урегулировании, к которым он отнес, прежде всего "прекращение огня и значительное усмирение позиций многих вовлеченных в конфликт группировок".

Министры также отметили, что инклюзивный диалог стал бы решением и для другой страны региона - Ливии. "Я вижу аналогию с конгрессом, который состоялся в Сочи, хотя ливийская конференция может быть чуть более продолжительной, - сказал Лавров. - Все будет зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты. Главное - отказаться от попыток, которые наблюдались на ранних этапах процесса по урегулированию, делать ставку на какую-то одну внутриливийскую силу и пытаться маргинализировать остальных участников".

За инклюзивность выступает и Италия. "Одним из основных предложений является созыв национальной инклюзивной конференции, целью которой было бы собрать представителей всех политических течений в этой стране", - отметил итальянский министр.

Лавров и Альфано выразили поддержку усилиям спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе по организации такого инклюзивного диалога. По мнению главы МИД Италии, в результате совместных усилий международных игроков и самого ливийского народа этот план "мы можем рассматривать как свою ближайшую задачу на 2018 год".

В вопросе об урегулировании на Украине министры выразили общее мнение, что единственным путем к миру остается полное выполнение минских договоренностей. Лавров и Альфано также указали, что стороны конфликта - Киев и провозглашенные республики - могут договариваться, если на это есть политическая воля. В пример они привели состоявшийся в конце 2017 года крупный обмен пленными, хотя, как заметил Лавров, Украина не выполнила полностью своих обязательств и передала Донбассу меньшее количество людей, чем обещала. По словам главы МИД РФ, обмен в итоге прошел благодаря конструктивной позиции республик Донбасса.

Лавров добавил, что с таких же позиций Россия и Донецк с Луганском готовы подходить к контактам с Киевом по другим вопросам в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) и контактной группе (ОБСЕ, РФ, Украина, ДНР и ЛНР). "Российская сторона в ходе работы "нормандского формата" и контактной группы готова вместе с провозглашенными республиками на определенную гибкость, в том числе по вопросу введения в силу закона об особом статусе Донбасса по так называемой "формуле Штайнмайера" (привязывает вступление в силу данного закона к проведению там выборов), которая была согласована лидерами "нормандского формата" в октябре 2015 года", - сказал он. При этом министр указал, что с украинской стороны такой готовности не видно - Киев до сих отказывается положить "формулу Штайнмайера" на бумагу.

Примером договороспособности сторон главы МИД также отметили заключенное в конце 2017 года "рождественское" перемирие. Однако, как указал Лавров, оно регулярно нарушается так называемыми добровольческими батальонами, на деле - неонацистскими организациями, которые захватывают все большее влияние на Украине и препятствуют переговорам об урегулировании. По мнению российского министра, это тревожная тенденция.

В свою очередь Альфано отметил, что урегулирование на Украине - приоритет для Италии и ОБСЕ. Рим, добавил он, поддерживает все существующие здесь переговорные форматы - "нормандскую четверку", контактную группу, усилия ОБСЕ и работу Специальной мониторинговой миссии организации в Донбассе.

Российский министр указал на окончательное согласование всех параметров участия наблюдателей ОБСЕ в мониторинге выборов президента России 18 марта 2018 года. "Мы подтвердили готовность принять наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Российской Федерации в марте 2018 года. ОБСЕ установила рабочие контакты с Центральной избирательной комиссией, и все вопросы, которые касаются организации наблюдения, согласованы", - заявил он.

Лавров и Альфано также остановились на некоторых вопросах, касающихся двусторонних отношений России и Италии и России и ОБСЕ. Кроме того, Альфано поднял вопрос о поставках газа из России в Европу, часть которого идет в Италию. При этом он дал высокую оценку Москве как партнеру.

"Даже во времена холодной войны российский газ использовался для отопления жилищ итальянских граждан, - отметил он. - Мы намерены продолжать эту добрую традицию. Италия всегда была надежным партнером и аккуратным плательщиком всех оказываемых услуг, так же как Россия была надежным партнером и поставщиком этих услуг. Полагаю, что это послужит нам залогом того, что мы намерены делать в будущем".