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Главы МИД РФ, Турции и Ирана потребовали расследования сообщений о химатаках в Сирии

28 апреля 2018, 18:54  •  118 • Политика

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва, Тегеран и Анкара потребовали от ОЗХО своевременного расследования сообщений о химатаках в Сирии.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД России, Ирана и Турции по итогам их встречи 28 апреля в Москве. Текст документа опубликован в субботу на сайте российского дипведомства.

Как указано в заявлении, министры "решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении".

Министры также условились активизировать взаимодействие с ООН для скорейшего начала работы сирийского конституционного комитета. "Условились чаще проводить регулярные совместные консультации высоких представителей Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики с генсекретарем ООН и его спецпосланником по Сирии с целью способствовать запуску работы конституционного комитета в ближайшее время в Женеве на основе рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и в координации с тремя странами-гарантами", - отмечается в документе.

Стороны также отметили важность вклада астанинского формата "в обеспечение реального прогресса в достижении политического урегулирования в Сирии через инклюзивный, свободный, справедливый и прозрачный, ведомый и осуществляемый самими сирийцами процесс, основанный на свободном волеизъявлении сирийского народа и направленный на принятие конституции, пользующейся поддержкой сирийского народа, и проведение свободных и справедливых выборов с участием всех имеющих на это право сирийцев под соответствующим надзором ООН".

Россия, Иран и Турция также выступают против попыток территориального раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Как отмечается в документе, министры "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".

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