Главы МИД РФ, Ирана и Турции приветствовали запуск сирийского Конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция) Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу на встрече в Женеве приветствовали запуск сирийского Конституционного комитета, который начнет работу во Дворце Наций в среду.

Главы МИД трех стран вечером провели трехстороннюю встречу и поговорили со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном. Принятое по итогам переговоров заявление было посвящено различным аспектам работы комитета. В нем отмечается решающий вклад стран астанинского формата в создание этого органа и подчеркивается, что работать тот должен самостоятельно, без внешнего вмешательства. Не должны навязываться извне в том числе и сроки его работы. Министры также подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии, что имеет большое значение в условиях сохранения на ее территории иностранного военного присутствия.

Женевский блиц

Прошедшие в женевском отделении ООН - Дворце Наций - переговоры заняли немного времени - на них министрам понадобилось около двух часов. Однако за женевским заявлением стоят долгие месяцы работы, напряженные длительные переговоры на различных площадках и на разных уровнях - в Сочи, Нур-Султане, Анкаре. Решение о создании сирийского Конституционного комитета было принято еще в конце января 2018 года, но реализовать его удалось только сейчас.

До начала переговоров Лавров успел даже побывать гостем на приеме, организованном турецким постоянным представительством в Женеве, в честь 96-летия образования Турецкой Республики. Здесь глава МИД РФ отметил стратегический характер партнерства с Анкарой, в том числе по Сирии. Заявление приобрело особую значимость на фоне завершения срока, отведенного для отвода курдских формирований в рамках российско-турецкого меморандума, принятого в Сочи 22 октября. Позднее, на итоговой пресс-конференции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Лавров информировал его о завершении отвода курдских сил.

Впрочем, как следует из итоговых заявлений министров, главным на женевских переговорах был вопрос Конституционного комитета.

Задачи на будущее

Пресс-конференцию по итогам встречи министры начали с того, что отметили ключевые моменты принятого заявления. Первым слово взял Лавров. Он указал, что стороны в заявлении подтвердили неприятие попыток сепаратизма в Сирии и договорились продолжать работать со всеми сирийскими сторонами для стабилизации ситуации на земле и окончательного уничтожения террористов.

Лавров отметил недопустимость навязывания сроков работы комитета. Вопрос актуален потому, что в Сирии скоро истекают сроки полномочий парламента и президента. Народный совет Сирии был избран в 2016 году на четырехлетний срок, а президент Башар Асад - в 2014 году на семь лет. Конституционная реформа и проведение уже по новому основному закону очередных выборов могли бы стать завершающим этапом гражданского конфликта в стране, но, как неоднократно указывали в МИД РФ, при политическом урегулировании главное не уложиться в некие временные рамки, а выйти на приемлемый для всех сторон результат.

Ключевым моментом в заявлении Чавушоглу стали слова о намерении вернуть на север Сирии около 2 млн беженцев. Эта гуманитарная акция будет способствовать восстановлению обычной жизни в арабской стране, но также позволит Анкаре "разбавить" курдский анклав, который там считают угрозой для своей безопасности.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что запуск Конституционного комитета является важным шагом, но это лишь начало процесса политического урегулирования.

Сирийская нефть

Важной темой на итоговой пресс-конференции стала ситуация с военным присутствием США в Сирии. Ранее Вашингтон объявил о выводе своих сил из страны, но потом уточнил, что они возвращаются для защиты нефтяных месторождений якобы от террористов. Как указал Лавров, на деле защищать нефть американцы планируют, очевидно, от самих сирийцев.

"Что касается действий США в Сирии, то, конечно же, эти действия являются противоречащими международному праву, - сказал глава МИД РФ. - США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР".

Лавров напомнил, что по вопросу эксплуатации природных ресурсов страны без согласия ее законных властей есть соответствующие решения международных судебных инстанций. "Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны, - отметил российский министр. - Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной".