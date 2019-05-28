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Главы государств-членов ЕАЭС готовятся к встрече в столице Казахстана

28 мая 2019, 20:24  •  51 • Война
Заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено пятилетию подписания договора о ЕАЭС
Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдёт 29 мая в столице Казахстана. В заседании совета, председателем которого будет нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, примут участие президент России Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев. Будет присутствовать на заседании и президент Молдовы Игорь Додон – как президент страны-наблюдателя при ЕАЭС, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмонов – как почётный гость.
На заседании, которое приурочено к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, планируется рассмотреть перспективы развития ЕАЭС.
В Минске возлагают большие надежды на встречу Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Казахстане, предполагая, что в Нур-Султане можно будет решить многие вопросы, главный среди которых – поставки казахстанской нефти в Беларусь.
Напомним, что пресс-секретарь Президента России накануне подтвердил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обязательно пообщаются на встрече в Казахстане, однако отметил, что «пока неизвестно, какие вопросы обсудят главы государств».
Также глава Белоруссии намерен провести встречи и переговоры с лидерами других стран-участниц ЕАЭС.
Собирается на казахстанский саммит и президент Молдовы Игорь Додон.
«Провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Провели обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также о политической обстановке в нашей стране. Кроме того, обсудили детали моей предстоящей рабочей поездки в город Нур-Султан, где я приму участие в саммите Евразийского Экономического союза и на его «полях» проведу двусторонние встречи с лидерами ряда стран ЕАЭС», – написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, на обратном пути из Казахстана он посетит Республику Башкортостан с рабочим визитом, где подпишет договоры о сотрудничестве между Башкирией и Молдавией.
По итогам же заседания высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане запланировано принятие Совместного заявления глав государств-членов ЕАЭС и подписание ряда документов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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